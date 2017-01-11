Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург Нк
Футбол  Ювентус- : -Аталанта
Хоккей  СКА- : -Авангард
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Футбол  Барселона- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дневник «Дакара»: девушки, горы и футбольные поля (фото)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дневник «Дакара»: девушки, горы и футбольные поля (фото)

Корреспондент «Советского спорта» Степан Чаушьян продолжает свое путешествие в обозе ралли-рейда «Дакар-2017». В новой записи его дневника «Дакара» главное – фотографии. 

 Едем в горы

 КАМАЗ карабкается в горы. Аргентина. Высота примерно 3500 метров. На такой высоте из-за нехватки кислорода мощность двигателя падает почти вдвое.

Наш вклад в развитие футбола 

 Два фото о том, во что может превратиться футбольные поле, если на нем разобьет лагерь «Дакар». Надеюсь, местные футболисты не в обиде.

Девушки и механик

 Очередь из местных девушек к механику КАМАЗа. Юные обитательницы горной аргентинской деревушки хотят сфотографироваться с человеком в камазовской форме.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Видео дня: «КАМАЗ» Дмитрия Сотникова взлетает над дюнамиДневник «Дакара». День 10. Словарь ралли-рейдаДневник «Дакара». День 10. Словарь ралли-рейдаЗа 48 часов без связи, я решил набросать небольшой словарь «Дакара», чтобы неподготовленному читателю было легче следить за гонкой.Организаторы «Дакара» огласили подробности отмены девятого этапаОрганизаторы ралли «Дакар» сообщили, что гонка будет отменена по маршруту Сальта - Чилесито.Сергей Куприянов: Нам нужно было отыгрывать время, поэтому мы ехали настолько быстро, насколько это было возможноПилот «КАМАЗ-мастера» Сергей Куприянов прокомментировал восьмой этап ралли-марафона Africa Race.У Николаева взорвалось колесо, но наши все равно выиграли! (видео)У Николаева взорвалось колесо, но наши все равно выиграли! (видео)Теперь россияне возглавляют общий зачет уже в двух классах ралли-рейда «Дакар-2017»Андрей Каргинов: Песок вязкий, поэтому была большая нагрузка на мотор и трансмиссиюПилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал восьмой этап ралли-марафона Africa Race.Дневник «Дакара». День 10. Потерянные между Боливией и АргентинойДневник «Дакара». День 10. Потерянные между Боливией и Аргентиной48 часов без интернета – вот почему за сутки в дневнике «Дакара» не было ни одной записи.Очередной допинговый скандал, отмена 9-го этапа «Дакара» и победная передача Панарина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Девятый этап «Дакара» отменен из-за схода оползня в АргентинеДевятый этап «Дакара» отменен из-за схода оползня в АргентинеОрганизаторы «Дакара» приняли решение отменить девятый этап ралли-рейда из-за схода оползня в Аргентине, сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу гонки.Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» и продолжил лидировать в общем зачетеРоссийский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин показал второй результат на восьмом этапе ралли-марафона.«Всем победы!» Как Сергей Карякин пожелал нашим победы на «Дакаре-2017» (Видео)«Всем победы!» Как Сергей Карякин пожелал нашим победы на «Дакаре-2017» (Видео)Известный российский гроссмейстер оставил пожелание россиянам на «Дакаре-2017»Сотников возглавил общий зачета «Дакара» в классе грузовиков. Николаев - второйВ Южной Америке продолжается ралли «Дакар-2017». В зачете грузовиков на первое место вышел российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.Русский день: как наши экипажи победили сразу в трех классах «Дакара» (видео)Русский день: как наши экипажи победили сразу в трех классах «Дакара» (видео)Организаторы сократили седьмой этап, но это не помогло остановить российских гонщиков на пути к победе.ВИДЕО ДНЯ: «Манекен челлендж» в исполнении экипажей «КАМАЗ-мастер»Экипажи грузовиков российской команды «КАМАЗ-мастер» приняли участие в популярном флеш-мобе Mannequin Challenge.Топ-5 необычных фактов о ралли «Дакар»Топ-5 необычных фактов о ралли «Дакар»Николай Яременко – о пяти особенностях знаменитого ралли-рейда «Дакар».Красота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиковКрасота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиковЗа десять дней до старта ралли-марафона «Дакар-2017» мы собрали самую мощную фотогалерею годаЭкипаж Сотникова выиграл седьмой этап «Дакара» в зачете грузовиковЭкипаж команды «КАМАЗ-мастер» россиянина Дмитрия Сотникова победил на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар»-2017, который проходит в Южной Америке.Дневник «Дакара». Внезапный день отдыхаДневник «Дакара». Внезапный день отдыхаПока ралли-рейд переезжает из столичного Ла-Паса в живописный Уюни, проведем виртуальную экскурсию по бивуаку команды «КАМАЗ-мастер».ВИДЕО НЕДЕЛИ: Страшная авария Карлоса Сайнса на «Дакаре»Самый яркий момент первой недели «Дакара-2017»: страшная авария Карлоса Сайнса.Викторина: угадаешь ли ты модель КАМАЗа по фото и описанию?Викторина: угадаешь ли ты модель КАМАЗа по фото и описанию?Поучаствуй в викторине «Советского спорта».
Главные новости
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» Лысцовым
Футбол
«Рубин» хочет арендовать Эменике на полгода
Футбол
«Партизан» отстранен от еврокубков на три года за нарушения финансового фэйр-плей
Ралли
Видео дня: «КАМАЗ» Дмитрия Сотникова взлетает над дюнами
Временно отстраненные гребцы Дьяченко и Подольская включены в состав сборной России
Футбол
ФК «Орел» лишен профессионального статуса и снят с первенства ПФЛ
Футбол
Нобель Арустамян: Каррера наложил вето на покупку Самедова более чем за три миллиона евро
Футбол
День в истории. Денису Колодину - 35!
Футбол
Мурат Якин пригласил своего брата Хакана в тренерский штаб «Шаффхаузена»
Ралли
Организаторы «Дакара» огласили подробности отмены девятого этапа
все новости
Дакар
Дакар
КАМАЗ-мастер
КАМАЗ-мастер