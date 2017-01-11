Дневник «Дакара»: девушки, горы и футбольные поля (фото)
Корреспондент «Советского спорта» Степан Чаушьян продолжает свое путешествие в обозе ралли-рейда «Дакар-2017». В новой записи его дневника «Дакара» главное – фотографии.
Едем в горы
КАМАЗ карабкается в горы. Аргентина. Высота примерно 3500 метров. На такой высоте из-за нехватки кислорода мощность двигателя падает почти вдвое.
Наш вклад в развитие футбола
Два фото о том, во что может превратиться футбольные поле, если на нем разобьет лагерь «Дакар». Надеюсь, местные футболисты не в обиде.
Девушки и механик
Очередь из местных девушек к механику КАМАЗа. Юные обитательницы горной аргентинской деревушки хотят сфотографироваться с человеком в камазовской форме.
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