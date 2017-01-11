В «Спартак» перейдут звезды АПЛ? Трансферные слухи за сутки

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

«СПАРТАК» РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРЫ ВАРДИ И САКО

Источники «Советского спорта» утверждают, что «Спартак» активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены Квинси Промесу, который может с высокой степенью вероятности уйти по окончании сезона.

С итальянского чемпионата фокус спартаковских селекционеров сместился на Англию. В частности, среди прочих в сферу интересов попал нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди.

Кроме этого, по информации le10sport, защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако готов перейти в «Спартак», поскольку красно-белые предлагают ему выгодный личный контракт. Также на игрока претендуют «Фенербахче», «Галатасарай», «Марсель» и «Лион».

НОБОА МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «ЗЕНИТ»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может перейти в «Зенит». Об этом заявил член совета директоров желто-синих Али Узденов. По его словам, футболист всерьез рассматривает предложение питерского клуба.

Будущее эквадорца решится в ближайшее время.

ЛУИС АДРИАНО ОДНОЙ НОГОЙ В «СПАРТАКЕ»

Как сообщает Чемпионат.com, нападающий «Милана» Луис Адриано прибыл в Рим, где пройдет медосмотр, который назначен на 12 или 13 января.

Если игрок пройдет необходимую проверку, то вылетит в Москву, где и подпишет контракт с красно-белыми.

СМОЛОВ ИНТЕРЕСЕН «БЕШИКТАШУ»

По информации сайта Fanatik, нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу интересов «Бешикташа». Источник сообщает, что представители турецкого клуба сделали предложение игроку и руководству нынешней зимой, но получили отказ. По окончании сезона-2016/17 стороны намерены вновь обсудить вероятность этого трансфера.

В. ГАБУЛОВ И К. КОМБАРОВ СТАНУТ ИГРОКАМИ «АРСЕНАЛА»

Тульский «Арсенал» подпишет контракты с вратарем Владимиром Габуловыми и защитником Кириллом Комбаровым, утерждает Чемпионат.com. Сегодня футболисты прошли медосмотр в новой команде. И эта информация верна в такой же степени, в какой верны все отчеты о лидерстве команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар».

«ЗЕНИТ» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С ИГРОКОМ ИЗ ФНЛ

«Зенит» на своем сайте объявил о трансфере 23-летнего защитника Сергея Зуйкова, который в последнее время выступал за астраханский «Волгарь». Соглашение с футболистом рассчитано на 3.5 года.

В нынешнем сезоне в рамках ФНЛ Зуйков провёл в составе «Волгаря» 19 игр, в которых забил пять мячей.