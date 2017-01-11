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«Русская классика»: премьера в столице

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Русская классика»: премьера в столице
Источник: ВХЛ

«Русская классика» добралась до Москвы! 14 января в Парке Легенд пройдет матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги под открытым небом, в котором встретятся «Динамо» (Балашиха) и «Химик» (Воскресенск). Начало игры – в 12.00 по московскому времени.

Столица впервые примет «Русскую классику». Матч на открытом стадионе, ставший визитной карточкой ВХЛ, пройдет в сезон, в котором отечественный хоккей отмечает 70-летний юбилей и станет одним из мероприятий, посвященных празднованию этого события.

Команды выйдут на лед в ретроформе. Динамовцы проведут встречу в форме, созданной по мотивам эскизов 40-50-х годов, а игроки «Химика» наденут свитеры, стилизованные под форму сезона-1988/89, в котором команда из Воскресенска добилась наивысшего достижения в своей истории, став серебряным призером чемпионата СССР.

Напомним, что первую «Русскую классику» 17 февраля 2012 года принимал стадион «Центральный» в Красноярске. На лед вышли местный «Сокол» и возрожденный ярославский «Локомотив». Все вырученные средства от матча пошли в фонд помощи семьям жертв авиакатастрофы 7 сентября 2011 года, в которой погибла команда «Локомотив».

На первом матче «Русской классики» был установлен рекорд посещаемости нашего хоккея в ХХI веке– 16 100 зрителей. Игра завершилась победой «Локомотива» – 3:2.

P.S. Синоптики обещают хорошую погоду в Москве в день матча. В субботу днем в столице ожидается 2-4 градуса мороза.

ВСЕ МАТЧИ «РУССКОЙ КЛАССИКИ»

Год Дата Город Матч Счет Зрители

2012 17 февраля Красноярск «Сокол» (Красноярск) – «Локомотив» (Ярославль) 2:3 16100

2014 19 января Челябинск «Челмет» (Челябинск) – «Лада» (Тольятти) 2:5 9200

2015 14 февраля Нижний Тагил «Спутник» (Нижний Тагил) – «Южный Урал» (Орск) 0:4 8350

2016 7 февраля Тверь ТХК (Тверь) – «Буран» (Воронеж) 1:2 от 6350

2017 14 января Москва «Динамо» (Балашиха) – «Химик» (Воскресенск)


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