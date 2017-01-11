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Агент: Луис Адриано говорил с Каррерой и понял, что в него верят

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Агент: Луис Адриано говорил с Каррерой и понял, что в него верят
Источник: Associated Press

Агент нападающего Луиса Адриано Жилмар Велос рассказал, почему бразилец выбрал «Спартак».

В среду форвард «Милана» прибыл в Италию, где в ближайшие пару дней пройдет медосмотр для «Спартака».

- Можете подтвердить, что Луис Адриано сегодня проходит медосмотр?
- Пока не могу, не знаю, когда это произойдет, мы пока в ожидании.

- Контракт со «Спартаком» подписан?
- Да, все подписано и согласовано, ждем только результатов медобследования.

- Адриано в Москву приедет до начала предсезонных сборов?
- Возможно, мы этот момент еще не обговаривали. Но скорее всего Луис присоединится к «Спартаку» сразу на сборах.

- Есть мнение, что для Адриано «Спартак» - шаг назад после «Милана». Что ответите?
- «Спартак» - топ-клуб. К тому же Луис сможет нормально играть, ведь в «Милане» у него не было возможности выходить на поле. Главный тренер все время делал выбор в пользу итальянцев или нападающего Бакки. Да и руководство «Милана» в итоге заявило, что готово продать Адриано. Он хочет играть, а не сидеть на скамейке. «Спартак» сейчас борется за чемпионство, так что мы долго не раздумывали над предложением из России. К тому же Луиса хотел видеть главный тренер. Мой клиент почувствовал, что в него верят.

- Значит, он общался с Каррерой?
- Да, они уже поговорили, обсудили его роль в команде.

- За «Спартак» сейчас много забивает Зе Луиш. Как думаете, смогут ли они с Адриано играть в месте?
- Об этом сейчас трудно рассуждать, тренер должен делать выбор. Наверное, и такой вариант возможен.

Напомним, после ухода Адриано «Милан» сохранит около 25 миллионов евро – столько бразилец получил бы до завершения контракта в 2020 году. 29-летний форвард провел в «Милане» полтора сезона, сыграл в 36 матчах и забил 6 голов.


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