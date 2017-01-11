Отказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для Луческу

14 лет в «Локомотиве» и 4 года в «Волгаре» – путь Сергея Зуйкова в «Зенит». «Советский спорт в Санкт-Петербурге» – о защитнике, которого взял на сбор Мирча Луческу.

Воспитывался в «Локомотиве»

Сергей Зуйков пришел в школу «Локомотива» в пять лет, но первый раз его не взяли – провалил тесты. Потом попробовал снова – удачно. Окончив академию, стал выступать за молодежку «Локомотива». И сразу же, в 2011 году, стал чемпионом молодежного первенства России. Это были первые медали московской команды.

– Считаю себя патриотом «Локомотива». Я здесь с осени 1999 года, практически всю сознательную жизнь, и, понятное дело, в моем сердце только этот клуб. Наш возраст, «Локо-93» – первый прошедший всю школу клуба с набора и до выпуска. Причем до молодежного состава дошло сразу пятеро ребят, пришедших сюда в 6-7-летнем возрасте: не считая меня, это Коля Калинский, Саша Закускин, Сандро Цвейба, Владимир Смирнов. Естественно, мы все всегда болели и болеем только за «Локо», в другом месте себя не видим, – говорил 17-летний Зуйков в интервью клубному журналу «Локомотива».



Виталий Дьяков, Сергей Зуйков и Сандро Цвейба на праздновании чемпионства в молодежном первенстве-2011. Фото ФК «Локомотив»

Мог оказаться в «Зените» шесть лет назад

В том же интервью, которое вышло в июне 2011 года, Сергей Зуйков рассказал, что мог перейти в «Зенит» еще в юном возрасте.

– Когда в конце прошлого сезона у меня были заманчивые предложения от других команд, в том числе и от «Зенита», я всерьез ни одно не рассматривал. Пообщался с Владимиром Волчеком (тренер молодежного состава «Локомотива», – Прим. ред.), понял, что на меня рассчитывают в молодежке, и спокойно отправился на сборы. Хочу использовать свой шанс в родном клубе! – делился Зуйков.

Возможности появлялись: к тренировкам с основой его привлекал и Юрий Красножан, и Жозе Коусейру. Но шансом выиграть конкуренцию у Романа Шишкина, Рената Янбаева и Андрея Ещенко Зуйков не воспользовался.

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Выступал за сборные России Симутенкова и Аленичева

Впервые Сергея Зуйкова в сборную U-17 позвал нынешний тренер зенитовской молодежки Игорь Симутенков в 2009-м. Команда проводила две контрольные встречи в Финляндии, Зуйков оба раза вышел на поле.

В 2011-м на Мемориале Гранаткина Сергей выступал уже под руководством Дмитрия Аленичева. Зуйков был основным игроком, а Россия стала четвертой.

В октябре того же года сборная выступала в отборе к молодежному чемпионату Европы-2012. Ноль очков – вылет. Партнерами Зуйкова тогда были Илья Кутепов, Денис Кутин и Александр Козлов.

Выступал Сергей и за молодежную сборную: в 2012-м Николай Писарев вызвал его на Кубок Содружества. В компании Павла Могилевца, Ники Чхапелии и Сандро Цвейбы он стал серебряным призером турнира.

Сергей Зуйков - под номером 22 Источник: РФС

Перешел в «Волгарь», чтобы играть на взрослом уровне

После двух с половиной сезонов в молодежке «Локо» 19-летний Зуйков перешел в «Волгарь». Сам защитник считает тот трансфер в ФНЛ большой удачей.

– Это был шаг вперед, хороший трамплин. Я попал к Юрию Фарзуновичу Газзаеву – специалисту высокого уровня, он мне многое дал, я вырос. Астрахань – мой второй дом, – рассказывал Зуйков пресс-службе астраханского клуба.

Вместе с «Волгарем» Сергей Зуйков вылетал, возвращался в ФНЛ и даже играл в стыковых матчах с «Анжи» в сезоне-2015/16.

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В этом сезоне стал пенальтистом

На позиции защитника Зуйков не слишком много забивает: за четыре года в «Волгаре» у него всего шесть мячей. Зато в сезоне-2016/17 у него открылся талант пенальтиста. Из шести он реализовал пять.

Сергей Зуйков забивает пенальти «Тамбову» Источник: ФК «Волгарь»

В 2012-м Зуйков, еще в молодежке «Локомотива», тоже забивал с пенальти. Тогда точность была стопроцентной: два из двух.

Хочет играть в Европе

Осенью Зуйков откровенно делился мечтами.

– Конечно, я хочу играть в команде премьер-лиги, в сборной. Хочется попробовать силы в Европе, в сильном чемпионате. Я стремлюсь к этому, работаю над этим. Надеюсь, все сложится, – сказал Сергей в ноябре. И почти сразу после на него вышел «Зенит».

В конце декабря Зуйков подписал контракт с петербуржцами на три с половиной года, а в январе полетел на первый сбор с основным составом.