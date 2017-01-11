На чемпионате мира девчонок бьют! Массовая драка на женском турнире (видео)

Поединок юниорского чемпионата мира по хоккею (девушки до 18 лет) между полячками и датчанками завершился потасовкой «стенка на стенку».

После того, как девушки начали успешно осваивать боксерский ринг и ММА наивно было бы думать, что и на хоккейных площадках они не будут пускать в ход кулаки.

Слабый пол дерется. Причем, подчас куда более жестко, чем в мужском хоккее.

Главное же отличие женских драк на льду от мужских заключается в том, что в них напрочь отсутствует принцип мужской чести. Тафгаев в командах девушек пока нет, хотя разговоры об их появлении в составе уже идут полным ходом.

Поэтому и драки «один на один» отсутствуют напрочь. Если кто-то грубо пихнул подругу, заступаться за нее сразу летит вся команда. И остановить побоище судьи бывают уже не в силах.

На днях такая массовая драка произошла даже на юниорском чемпионате мира в дивизионе «В».

Причем, вспыхнула она уже после сирены об окончании поединка, когда делить командам было уже совершенно нечего. Фавориты турнира, датчанки, уверенно одолели хозяек чемпионата мира, полячек, со счетом 2:0.

Сирена застала полячек в атаке, кто-то упал на лед и пошло-поехало. В ход пошли тумаки в лицо, удары клюшкой. Приветствовалась борьба в партере.

В потасовку мгновенно втянулись все полевые игроки. Только датский вратарь предусмотрительн о дал деру с поля боя.

А итоге штрафы после матча (двойные или до конца игры) получили сразу десять хоккеисток – по пять из каждой команды. А общая сумма штрафа составила 157 минут.

При этом драка никак не отразилась на психологическом состоянии обеих команд, а скорее добавила им уверенности.

Датчанки в следующей игре разгромили сборную Великобритании – 5:1. А Польша одолела Казахстан – 4:2.





