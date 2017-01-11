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Молодежка «Шапекоэнсе» выбила «Сан-Паоло» из юниорского Кубка Бразилии

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Скоро эти парни станут игроками основного состава.

В Бразилии помимо Кубка страны проводится и Кубок Бразилии для молодежных команд. В 1/16 финала «Шапеконэсе» встречался с «Сан-Паулу». В основное время матч закончился со счетом 0:0, а в серии пенальти «Шапекоэнсе» выбил главного фаворита всего турнира.

Интересно, что большая часть молодежного состава меньше чем через месяц начнет борьбу в чемпионате Бразилии: за тех игроков, которые погибли в авиакатастрофе. 

Совсем недавно к ним в раздевалку приходил Элио Нето - один из выживших игроков.

Полностью молодежным состав не будет, несколько приобретений «Шапеконэнсе» все-таки уже сделал. Команду пополнили восемь не очень известных бразильцев: Додо, Нилтиньо, Луис Отавио, Элиас, Андрей Жиротто, Дуглас Гроули, Амараль и Веллингтон Паулиста.

Единственным знакомым новичком команды станет бывший игрок «Кубани» Аподи, который в 2016-м пришел в краснодарскую команду из «Шапеконэнсе». 

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