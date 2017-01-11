Вход в пустоту. Как тренироваться после праздников

«После новогодних праздников не включайте сразу полные мощности на тренировках. Посвятите одну-две недели адаптации и входу в нормальный режим», - говорит Михаил Бобров, персональный тренер направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

С помощью эксперта «Советский спорт» разбирался, как тренироваться, если в новогодние праздники вы ни в чем себе не отказывали.

Михаил Бобров, персональный тренер направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit

ВЕС ШТАНГИ

Повышать интенсивность тренинга после праздников нужно постепенно, говорит Михаил Бобров, тренер. В течение одной-двух недель не стоит браться за максимальные веса, работать до отказа и делать акцент на функциональный тренинг. Расслабленный отдыхом организм просто не готов к таким нагрузкам. Ему нужно время, чтобы «войти» в нормальный режим.

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В силовых тренировках следует начинать работу с 80% от рабочих весов - это в том случае, если вы не совсем забыли тренинг в праздники и изредка все же посещали спортзал. Если в новогодние каникулы вы совсем не тренировались, снижайте веса еще больше – до 60-70%.

Добавляйте вес плавно – от тренировки к тренировке. Рассчитайте прибавку блинов на штанге примерно так, чтобы выйти на прежние рабочие веса на третьей неделе тренировок. И уже затем в плановом режиме старайтесь увеличивать рабочий вес.

ТРЕНИНГ

Jared Golub of @crossfitportchester Sunday 170108 Helen 3 rounds for time of: Run 400 meters 1.5-pood kettlebell swings, 21 reps 12 pull-ups Post time to comments. #CrossFit Фото опубликовано CrossFit (@crossfit) Янв 7 2017 в 11:24 PST

Делайте перерыв между тренировками хотя бы один день. В первую тренировочную неделю трех тренировок будет достаточно. Если по ощущениям восстановление идет тяжело – болят мышцы, вы плохо спите, чувствуете недомогание, сократите тренировки до двух в неделю.

Со второй недели можно увеличить количество тренировочных сессий. Если вы занимались 5-6 дней в неделю по бодибилдерской сплит-программе – вернитесь к ней после первой «адаптативной» недели (если восстанавливаете сь хорошо). Но опять же – не бросайтесь сразу к прежним рабочим весам, дайте себе время, чтобы привыкнуть к прежнему режиму.

В первую тренировочную неделю отдавайте предпочтение изоляционным упражнениям и тренингу на тренажерах. Они требуют меньше ресурсов от организма. Со второй недели можно начинать делать «базу». Но следите за объемом нагрузки в приседаниях, тяге и жимах лежа – избегайте отказных повторов и чрезмерного количества подходов. 2-3 рабочих подхода +2-3 разминочных.

Сокращайте работу если чувствуете, что она идет тяжело.

КАРДИО

К силовым тренировкам добавьте кардиотренажеры. В среднем, выполнение кардио должно занимать 20 минут-полчаса. Наращивать интенсивность также следует постепенно.

В первую неделю работайте в диапазоне в среднем 120-130 ударов пульса в минуту. Тренинг в этой пульсовой зоне поможет адаптироваться сердечно-сосудис той системе, разгонит процесс обмена веществ. На второй неделе тренинга – при условии хорошего самочувствия – можно увеличить интенсивность тренинга в среднем до 140 – 170 ударов в минуту.

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Эти рекомендации индивидуальны: исходить нужно из собственной максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС). Она рассчитывается по формуле 220 минус ваш возраст. К концу второй недели интенсивность кардионагрузок можно поднять до 80-90% от МЧСС. Но – следите за своим самочувствием.

ПИТАНИЕ

Для тех кто уже устал от "новогодней" диеты 😁#шпинат#свекла#фета#вкусноиполезно For those who got tired of "Christmas" diet 😬#beets#spinach#feta#croutons#healthyfood#delicious #пп#healthydiet#instafood#instahealth #workout#recovery#crossfit#fitcrossfit #кроссфит#fitcrossfitgroup Фото опубликовано fitcrossfit (@fitcrossfitgroup) Янв 11 2017 в 5:27 PST

Если все новогодние праздники вы ели, ни в чем себе не отказывая, возьмите один-два дня на разгрузку. Введите в свой рацион больше кисломолочных продуктов, йогуртов, на завтрак – варите овсянку. Уберите из рациона мучное, белый хлеб, сахар. Пейте воду.

После разгрузочных дней переходите к своему обычному до-праздничному рациону: питайтесь 5-6 раз в день небольшими порциями. Больше углеводов с утра, к вечеру их количество сокращайте, отдавая предпочтение нежирному мясу и овощам.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- бывайте на свежем воздухе;

- старайтесь ходить пешком ежедневно не менее получаса;

- первую неделю тренинга можно заменить тренировками с собственным весом на улице. Найдите площадку с турниками и брусьями. Делайте небольшие пробежки, а затем серии легких подходов подтягиваний разными хватами и отжиманий на брусьях;

- старайтесь спать не менее 8 часов в сутки;

- переведите свой сон в нормальный режим: ложитесь и вставайте раньше.