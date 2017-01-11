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Ушел из жизни тренер Овечкина

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ушел из жизни тренер Овечкина

На 78-м году жизни скончался Ян Лазаревич Каменецкий – известный хоккейный тренер и специалист, сам в прошлом спортсмен.

Биография Яна Каменецкого

1963 год – выпускник ГЦОЛИФКа. Окончил аспирантуру при институте.

1963-1978 – преподаватель кафедры «футбол-хоккей» ГЦОЛИФКа.

Преподаватель Высшей школы тренеров. Входил в состав тренерско-преподавательского состава семинара организованного для тренеров Канады и США, имеет благодарственные письма от федераций этих стран.

1978-1982 – старший тренер в СДЮШОР «Крылья Советов» Москва.

1982-1991 – директор СДЮШОР «Динамо» Москва.

1992-2001 – работа в Федерации хоккея России, старший тренер юниорских и молодежных сборных команд России. Старший тренер, начальник команды «Сокол» Киев.

2002-2005 – директор ДЮСШ «Созвездие» Москва.

2006-2009 – директор СДЮШОР «Спартак» Москва.

Привлекался как специалист по планированию и организации тренировочного процесса в странах Япония, Болгария, Польша, Чехословакия, Швеция. Участвовал как тренер во многих хоккейных лагерях и семинарах организованных Международной Федерации Хоккея (ИИХФ).

Много работал с молодежью. Среди его юных воспитанников самой яркой звездой был Александр Овечкин. Не только работал директором детской школы, но и сам тренировал молодых. Также Ян Каменецкий был тренером нашей женской сборной в период ее становления.

Вот отрывок из интервью Яна Лазаревича.

– Что самое главное в работе тренера?
– Тренера нельзя воспитать, как нельзя воспитать педагога или музыканта. Тренером нужно родиться. Для этого нужен особый склад ума, особый склад характера, особое отношение к детям и их родителям. Этому нельзя научить.

– А можно ли среди воспитанников сразу определить, кто станет в будущем олимпийским чемпионом?
– Можно. С определенной долей вероятности, но можно. Правда, сделать такой прогноз можно только после 14-15 лет. На ранней стадии развития юного хоккеиста предполагать, каких успехов он добьется, практически невозможно.

– Часто вам это удавалось?
– Ну вообще-то я воспитал много достойных хоккеистов. Из этого можно сделать вывод, что удавалось. Но только не на раннем этапе становления хоккеиста.

– А были ошибки – когда вы возлагали на воспитанника большие надежды, которые впоследствии он не оправдывал?
– Ошибки в нашей работе неизбежны. И чаще всего причина вовсе не в том, что у ребенка не хватило способностей или тренер что-то неправильно делал. Обычно подающий надежды юный хоккеист уходит в тень, потому что вмешиваются какие-то социальные факторы. Не секрет, что для юноши старше 14 лет много появляется соблазнов, он становится немного ленивым и хочет добиться успеха малой кровью. А в хоккее, как наверное, и в любой другой сфере жизни, этот номер не проходит. И человек не становится тем, кем мог бы стать в силу своего таланта.

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