Зинедин Зидан: «Реал» не ставит задачу выиграть все турниры
Главный тренер
мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии
ответной встречи с «Севильей» в рамках Кубка Испании.
Напомним, в первой
игре победу одержал столичный клуб со счетом 3:0.
«Мы знаем, что в ответном матче нам будет непросто. «Севилья»
захочет отыграться, но «Реал» к этому готов и будет бороться до конца.
Никто не думает о статистике и не вспоминает прошлые
встречи. Каждый понимает, насколько тяжело войти в игру, когда ты обыграл
своего соперника в первом матче. Будем бороться, но, повторюсь, нас ждет
тяжелейший матч. Возможно, «Реалу» придется завтра страдать.
О том, кто примет участие в этой встрече будет ясно завтра.
Наша задача – правильно подойти к этому вопросу. Возможно, шанс получат те
игроки, которые не так часто появляются на поле.
Хамес? У него есть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому
тренерский штаб принял решение не рисковать. Конечно, он недоволен, и я
согласен с тем, что такой игрок должен чаще выходить на поле, но здесь нужно
поступать мудро. У игрока проблемы со здоровьем и будет правильно, если он займется
решением своих проблем. В любом случае, мы следим за этой ситуацией», – сказал
французский специалист.
Не обошлось и без
вопроса о расширении формата ЧМ с 32 до 48
команд.
«Думаю только о завтрашней игре с «Севильей». Моя голова
забита матчем в Кубке Испании», – отрезал наставник.
Также Зидан отказался
комментировать заявление защитника «Барселоны» Жерара Пике, который после
кубкового матча с «Атлетиком», где каталонский клуб уступил со счетом 1:2,
обвинил судью в большом количестве ошибок, которые и привели к этому
результату.
«Не хочу вдаваться в это, поскольку у меня хватает своих
проблем. Повторюсь: меня ничего не интересует, кроме матча «Реала» с «Севильей»,
– сказал француз.
Зидан рассказал о настроении
своих игроков на текущий сезон, отметив, что его футболисты не думают о
трофеях:
«У нас нет цели выиграть в этом году все возможные титулы. Конечно, об этом мечтают все, но «Реал» живет сегодняшним днем, и постепенно двигается к поставленным задачам».
Наставник «сливочных» рассказал о физическом состоянии полузащитника Карлоса Каземиро, который при Зидане стал одним из ключевых игроков команды:
«Он очень много отдыхал,
потому что ему предстояло оправиться от серьезной травмы. Завтра Каземиро выйдет
в стартовом составе. Посмотрим, как он покажет себя»,
Главный тренер «Реала» напоследок отметил работу своего коллеги Хорхе Сампаоли, который возглавил «Севилью» минувшим летом:
«Они великолепно играют как в чемпионате, так и в Кубке. Очевидно, команда хорошо поработала летом и сейчас это приносит свои плоды. Феноменально. У них достаточно высококлассных футболистов. Что касается нас, то у «Реала» сложная неделя. Больше мне добавить нечего», – сказал Зидан.