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Зинедин Зидан: «Реал» не ставит задачу выиграть все турниры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зинедин Зидан: «Реал» не ставит задачу выиграть все турниры
Источник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии ответной встречи с «Севильей» в рамках Кубка Испании.

Напомним, в первой игре победу одержал столичный клуб со счетом 3:0.

«Мы знаем, что в ответном матче нам будет непросто. «Севилья» захочет отыграться, но «Реал» к этому готов и будет бороться до конца.

Никто не думает о статистике и не вспоминает прошлые встречи. Каждый понимает, насколько тяжело войти в игру, когда ты обыграл своего соперника в первом матче. Будем бороться, но, повторюсь, нас ждет тяжелейший матч. Возможно, «Реалу» придется завтра страдать.

О том, кто примет участие в этой встрече будет ясно завтра. Наша задача – правильно подойти к этому вопросу. Возможно, шанс получат те игроки, которые не так часто появляются на поле.

Хамес? У него есть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому тренерский штаб принял решение не рисковать. Конечно, он недоволен, и я согласен с тем, что такой игрок должен чаще выходить на поле, но здесь нужно поступать мудро. У игрока проблемы со здоровьем и будет правильно, если он займется решением своих проблем. В любом случае, мы следим за этой ситуацией», – сказал французский специалист.

Не обошлось и без вопроса о расширении формата ЧМ с 32 до 48 команд.

«Думаю только о завтрашней игре с «Севильей». Моя голова забита матчем в Кубке Испании», – отрезал наставник.

Также Зидан отказался комментировать заявление защитника «Барселоны» Жерара Пике, который после кубкового матча с «Атлетиком», где каталонский клуб уступил со счетом 1:2, обвинил судью в большом количестве ошибок, которые и привели к этому результату.

«Не хочу вдаваться в это, поскольку у меня хватает своих проблем. Повторюсь: меня ничего не интересует, кроме матча «Реала» с «Севильей», – сказал француз.

Зидан рассказал о настроении своих игроков на текущий сезон, отметив, что его футболисты не думают о трофеях:

«У нас нет цели выиграть в этом году все возможные титулы. Конечно, об этом мечтают все, но «Реал» живет сегодняшним днем, и постепенно двигается к поставленным задачам».

Наставник «сливочных» рассказал о физическом состоянии полузащитника Карлоса Каземиро, который при Зидане стал одним из ключевых игроков команды:

«Он очень много отдыхал, потому что ему предстояло оправиться от серьезной травмы. Завтра Каземиро выйдет в стартовом составе. Посмотрим, как он покажет себя», – сказал француз.

Главный тренер «Реала» напоследок отметил работу своего коллеги Хорхе Сампаоли, который возглавил «Севилью» минувшим летом:

«Они великолепно играют как в чемпионате, так и в Кубке. Очевидно, команда хорошо поработала летом и сейчас это приносит свои плоды. Феноменально. У них достаточно высококлассных футболистов. Что касается нас, то у «Реала» сложная неделя. Больше мне добавить нечего», – сказал Зидан.

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