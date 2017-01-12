Маршрут «Дакара»: белогвардейцы, кока, динамит и много мяса
Путеводитель «Советского
спорта» по странам, которые принимают «Дакар-2017»
Пилотам
команды «КАМАЗ-Мастер» во время ралли будет некогда любоваться достопримечательностями.
Для всех остальных мы собрали в одном тексте все самое полезное, что нужно
знать о странах, где пройдет «Дакар-2017». Прочитайте – и вы узнаете, почему в Парагвае
человеку с русской фамилией могут сделать скидку, а в Боливии – наоборот, где
можно смешать колу с кокой, почему в Аргентине нет суши.
ПАРАГВАЙ. СТРАНА ЗАГАДОК
Что известно?
Парагвай считается самой
загадочной и одной из беднейших стран Южной Америки. Недостаток информации и
закрытость от мира — следствие продолжительных периодов военной диктатуры.
Только недавно страна начала активно зазывать к себе туристов.
Кстати,
у Парагвая и России есть необычная связь – через офицеров Белой армии, которые
в большом количестве вместе с семьями перебирались в страну в первой четверти
20-го века. И в 1934 году помогли Парагваю победить в войне в Боливией за
спорные территории. С тех пор одним из национальных героев страны стал донской
казак Иван Беляев.
В
Парагвае два государственных языка: испанский и гуарани. Второй является языком
коренных жителей страны — индейцев. Местная валюта так же называется гуарани.
Что
можно и нельзя?
Деньги.
Поменять валюту теоретически можно везде, даже прямо на улице. Но так лучше не
делать, так как туристам часто подсовывают фальшивку. К слову, меняют в стране
лишь три вида валюты: американские доллары, аргентинские песо и бразильские
реалы. Картой расплачиваются лишь в отелях и больших супермаркетах, в ходу
наличные. Да и в местных банках трудно найти банкомат, который бы принимал
иностранные карты.
Как
и в любой стране Южной Америки носить с собой большие суммы наличных, а также
дорогую технику, не рекомендуется. Карманники особенно любят работать на
местных шумных рынках. И если вас все-таки ограбили, от полиции помощи будет
мало. Она коррумпирована и наверняка вам намекнут, что неплохо бы приплатить за
услугу.
Дуэли.
Наверное, самое необычное, что известно о Парагвае — в стране разрешены дуэли.
Но их можно устроить только в том случае, если оба дуэлянта являются донорами
крови и завещают свои органы медицинским учреждениям. Разумеется, поединки
проходят под присмотром медиков.
Курение.
Курить можно только в специально отведенных местах. За нарушение правила могут
обязать выплатить крупный штраф.
Факт.
В Парагвае нет дверных звонков, стучать в дверь не принято. Вместо этого вы
можете похлопать в ладоши.
Что
смотреть?
Все самое интересное располагается в столице, городе
Асунсьон. Здесь нужно обратить внимание на дворец Гобьерно, бывшую резиденцию
парагвайского диктатора Альфредо Стресснера. При диктаторе действовало правило:
охрана имела право застрелить любого, кто
продолжительное время смотрит на дворец.
Нашлись три свободных дня? Возьмите тур по реке Рио Парагвай, его организуют в городе Консепсьон. У путешественников будет возможность посмотреть небольшие городки и дикую природу заповедников. А если отправитесь посмотреть на современное чудо света, одну из крупнейших плотин мира Итайпу, вас ждет большая рыболовная экспедиция.
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БОЛИВИЯ. «ДОРОГА СМЕРТИ»
Что
известно?
Столица
Боливии, Ла-Пас, находится на высоте 3630 метров и является самой высокой
административной столицей мира. Поэтому многие туристы, приезжающие в страну,
страдают горной болезнью. Да и климат своеобразный: днем тепло, а ночью может
быть очень холодно.
У боливийцев есть культ матери-земли. На праздниках,
перед тем как что-то выпить, люди поливают землю, тем самым угощают божество. Трепетность проявляется не только по отношению к напиткам, но и к еде. В Боливии
ненавидят фаст-фуд. Именно поэтому в
стране нет ни одного подобного заведения. Известная сеть американских кафе
закрылась еще в 2002 году.
Что можно и нельзя?
Кока.
Боливия - главный мировой производитель кустарника коки. Местные жители
постоянно жуют листья коки, готовят из них еду, напитки, десерты. Вот только
вывозить листья из страны нельзя. Вернее, нельзя ввозить в другие страны.
Митинги.
В Ла-Пасе живет революционно настроенный народ. Если правительство принимает
неугодные законы, улицы города тут же заполняют протестующие. Марши протеста в
Боливии — интересное и яркое зрелище. Главное не попасть под руку шахтерам, так
как во время шествий они взрывают на улицах динамит.
Шаманы.
В Боливии исповедают католицизм, но и древние индейские поверья еще сильны. В
стране есть свои колдуны, шаманы, ведьмы. Люди верят в потусторонний мир. И
шутить на эту тему не рекомендуется.
Факт. В Боливии все очень дёшево. Например, чтобы сытно
пообедать, хватит 15-20 боливианов (примерно 140-190 рублей). На местных рынках
хватает киосков с едой, кофе, разнообразными напитками и фруктовыми десертами.
В Боливии мало супермаркетов и магазинов и очень много рынков. Туристы спокойно
могут торговаться и даже просить добавку.
Что
смотреть?
Приехать в Боливию и не побывать на знаменитом озере
Титикака — почти преступление. Озеро расположено еще выше Ла-Паса, на высоте
3812 м, и считается самым высокогорным судоходным водоемом мира.
По
дороге в аэропорт Ла-Паса находится… святилище дьявола. Сюда приезжают
преступники, готовые заключить сделку с дьяволом ради быстрого обогащения.
Подношением служат листья коки и сигареты. Местные жители говорят, что
фотографироваться у святилища — плохая примета.
Любители
экстрима могут отправиться в провинцию Юнгас. Там пролегает одна из самых
опасных дорог в мире – «Дорога смерти» (участок в 70 км, соединяющий Ла-Пас и
Коройко). Дорога очень узкая, в районе часто идут дожди, а потому там ежегодно
разбивается более 25 машин, и гибнет 100-200 человек.
В
январе в Ла-Пасе проходит ярмарка миниатюр Аласитас. Согласно поверьям, если
купить на ярмарке в миниатюре то, о чём вы мечтаете, это исполнится.
В столице находится и самая необычная тюрьма в мире. «Сан-Педро» — это тюрьма-город. За высокими стенами работают магазины, рестораны, тут даже туристов принимают, правда нелегально. Есть у тюрьмы еще несколько особенностей: за нахождение в ней заключенные должны платить. А главное, там можно проживать семьями, получается что-то вроде коммуналки. Разумеется, дети и жены спокойно могут выходить за пределы учреждения в любое время.
«Дакар»-ликбез: всё о лиазонах и горячих аргентинских девушках
АРГЕНТИНА. В РИТМЕ ТАНГО
Что
известно?
В
начале 20-го века Аргентина считалась едва ли не самым богатым государством в
мире, была даже поговорка: «Богат, как аргентинец». Эта страна традиционно
считается самой «белой» в Южной Америке, так как индейцы были почти полностью
истреблены.
Основной
едой аргентинцев является мясо. По его потреблению страна занимает стабильное
первое место. Настоящей гордостью жителей является и местное вино, которое они
употребляют в больших количествах.
Что можно и нельзя?
Мате.
Если аргентинец не пьет вино, значит он фанат мате. У местных жителей есть даже
специальный обряд чаепития. Мате пьют из передаваемой по кругу посуды с помощью
обычной трубочки. Пригласить на мате – значит продемонстрировать свою симпатию
и доброжелательность.
Эмпанадас.
Самые известные пирожки в Южной Америке подаются со всевозможными начинками.
Это популярнейшее блюдо в стране.
Животные.
Зоопарк города Лухан знаменит как самый опасный в мире. Посетителям можно
заходить в клетки к хищникам, кормить их, фотографироваться. Но сначала
придется подписать документ, что администрация зоопарка ответственности за
последствия «общения» не несет.
Факт.
Аргентина – не для фанатов морепродуктов. Найти рыбные рестораны в стране почти
невозможно. Но если отыщете, блюда вряд ли поразят изысканностью. Аргентина —
это мясо, причем одно из лучших в мире. Наслаждайтесь!
Что смотреть?
Визитной карточкой Буэнос-Айреса является район Ла Бока, в котором расположена
улица Каминито. Она привлекает внимание ярко раскрашенными домами, статуями,
ресторанчиками, торговыми лавками и уличными музыкантами.
Удается
выбраться из столицы? Значит вам просто необходимо доехать до водопада Игуасу,
который находится на границе Аргентины с Бразилией. В 2011 году Игуасу был признан одним из семи чудес света. Его
посещают по два миллиона туристов в год.
И, кончено, нельзя приехать в Аргентину и не
посмотреть (или самим потанцевать) танго. Уроки можно взять прямо на улице.
Кстати, танго долго считалось не слишком пристойным танцем. Доходило
до того, что в одно время просто не хватало партнерш. Девушки не хотели
разучивать откровенные движения. А потому мужчины стали обучаться танго, танцуя
друг с другом.