Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур0 : 0Динамо Минск
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маршрут «Дакара»: белогвардейцы, кока, динамит и много мяса

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Маршрут «Дакара»: белогвардейцы, кока, динамит и много мяса

Путеводитель «Советского спорта» по странам, которые принимают «Дакар-2017»

Пилотам команды «КАМАЗ-Мастер» во время ралли будет некогда любоваться достопримечательностями. Для всех остальных мы собрали в одном тексте все самое полезное, что нужно знать о странах, где пройдет «Дакар-2017». Прочитайте – и вы узнаете, почему в Парагвае человеку с русской фамилией могут сделать скидку, а в Боливии – наоборот, где можно смешать колу с кокой, почему в Аргентине нет суши.

ПАРАГВАЙ. СТРАНА ЗАГАДОК

Что известно?

Парагвай считается самой загадочной и одной из беднейших стран Южной Америки. Недостаток информации и закрытость от мира — следствие продолжительных периодов военной диктатуры. Только недавно страна начала активно зазывать к себе туристов.

Кстати, у Парагвая и России есть необычная связь – через офицеров Белой армии, которые в большом количестве вместе с семьями перебирались в страну в первой четверти 20-го века. И в 1934 году помогли Парагваю победить в войне в Боливией за спорные территории. С тех пор одним из национальных героев страны стал донской казак Иван Беляев.

В Парагвае два государственных языка: испанский и гуарани. Второй является языком коренных жителей страны — индейцев. Местная валюта так же называется гуарани.

Что можно и нельзя?

Деньги. Поменять валюту теоретически можно везде, даже прямо на улице. Но так лучше не делать, так как туристам часто подсовывают фальшивку. К слову, меняют в стране лишь три вида валюты: американские доллары, аргентинские песо и бразильские реалы. Картой расплачиваются лишь в отелях и больших супермаркетах, в ходу наличные. Да и в местных банках трудно найти банкомат, который бы принимал иностранные карты. 

Как и в любой стране Южной Америки носить с собой большие суммы наличных, а также дорогую технику, не рекомендуется. Карманники особенно любят работать на местных шумных рынках. И если вас все-таки ограбили, от полиции помощи будет мало. Она коррумпирована и наверняка вам намекнут, что неплохо бы приплатить за услугу.

Дуэли. Наверное, самое необычное, что известно о Парагвае — в стране разрешены дуэли. Но их можно устроить только в том случае, если оба дуэлянта являются донорами крови и завещают свои органы медицинским учреждениям. Разумеется, поединки проходят под присмотром медиков.

Курение. Курить можно только в специально отведенных местах. За нарушение правила могут обязать выплатить крупный штраф.

Факт. В Парагвае нет дверных звонков, стучать в дверь не принято. Вместо этого вы можете похлопать в ладоши.

Что смотреть?

Все самое интересное располагается в столице, городе Асунсьон. Здесь нужно обратить внимание на дворец Гобьерно, бывшую резиденцию парагвайского диктатора Альфредо Стресснера. При диктаторе действовало правило: охрана имела право застрелить любого, кто  продолжительное время смотрит на дворец.

Нашлись три свободных дня? Возьмите тур по реке Рио Парагвай, его организуют в городе Консепсьон. У путешественников будет возможность посмотреть небольшие городки и дикую природу заповедников. А если отправитесь посмотреть на современное чудо света, одну из крупнейших плотин мира Итайпу, вас ждет большая рыболовная экспедиция.

Красота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиков

БОЛИВИЯ. «ДОРОГА СМЕРТИ»

Что известно?

Столица Боливии, Ла-Пас, находится на высоте 3630 метров и является самой высокой административной столицей мира. Поэтому многие туристы, приезжающие в страну, страдают горной болезнью. Да и климат своеобразный: днем тепло, а ночью может быть очень холодно.

У боливийцев есть культ матери-земли. На праздниках, перед тем как что-то выпить, люди поливают землю, тем самым угощают божество. Трепетность проявляется не только по отношению к напиткам, но и к еде. В Боливии ненавидят фаст-фуд. Именно поэтому в стране нет ни одного подобного заведения. Известная сеть американских кафе закрылась еще в 2002 году.

Что можно и нельзя?

Кока. Боливия - главный мировой производитель кустарника коки. Местные жители постоянно жуют листья коки, готовят из них еду, напитки, десерты. Вот только вывозить листья из страны нельзя. Вернее, нельзя ввозить в другие страны.

Митинги. В Ла-Пасе живет революционно настроенный народ. Если правительство принимает неугодные законы, улицы города тут же заполняют протестующие. Марши протеста в Боливии — интересное и яркое зрелище. Главное не попасть под руку шахтерам, так как во время шествий они взрывают на улицах динамит.

Шаманы. В Боливии исповедают католицизм, но и древние индейские поверья еще сильны. В стране есть свои колдуны, шаманы, ведьмы. Люди верят в потусторонний мир. И шутить на эту тему не рекомендуется.

Факт. В Боливии все очень дёшево. Например, чтобы сытно пообедать, хватит 15-20 боливианов (примерно 140-190 рублей). На местных рынках хватает киосков с едой, кофе, разнообразными напитками и фруктовыми десертами. В Боливии мало супермаркетов и магазинов и очень много рынков. Туристы спокойно могут торговаться и даже просить добавку.

Что смотреть?

Приехать в Боливию и не побывать на знаменитом озере Титикака — почти преступление. Озеро расположено еще выше Ла-Паса, на высоте 3812 м, и считается самым высокогорным судоходным водоемом мира.

По дороге в аэропорт Ла-Паса находится… святилище дьявола. Сюда приезжают преступники, готовые заключить сделку с дьяволом ради быстрого обогащения. Подношением служат листья коки и сигареты. Местные жители говорят, что фотографироваться у святилища — плохая примета.

Любители экстрима могут отправиться в провинцию Юнгас. Там пролегает одна из самых опасных дорог в мире – «Дорога смерти» (участок в 70 км, соединяющий Ла-Пас и Коройко). Дорога очень узкая, в районе часто идут дожди, а потому там ежегодно разбивается более 25 машин, и гибнет 100-200 человек.

В январе в Ла-Пасе проходит ярмарка миниатюр Аласитас. Согласно поверьям, если купить на ярмарке в миниатюре то, о чём вы мечтаете, это исполнится.

В столице находится и самая необычная тюрьма в мире. «Сан-Педро» — это тюрьма-город. За высокими стенами работают магазины, рестораны, тут даже туристов принимают, правда нелегально. Есть у тюрьмы еще несколько особенностей: за нахождение в ней заключенные должны платить. А главное, там можно проживать семьями, получается что-то вроде коммуналки. Разумеется, дети и жены спокойно могут выходить за пределы учреждения в любое время. 

«Дакар»-ликбез: всё о лиазонах и горячих аргентинских девушках

АРГЕНТИНА. В РИТМЕ ТАНГО

Что известно?

В начале 20-го века Аргентина считалась едва ли не самым богатым государством в мире, была даже поговорка: «Богат, как аргентинец». Эта страна традиционно считается самой «белой» в Южной Америке, так как индейцы были почти полностью истреблены.

Основной едой аргентинцев является мясо. По его потреблению страна занимает стабильное первое место. Настоящей гордостью жителей является и местное вино, которое они употребляют в больших количествах.

Что можно и нельзя?

Мате. Если аргентинец не пьет вино, значит он фанат мате. У местных жителей есть даже специальный обряд чаепития. Мате пьют из передаваемой по кругу посуды с помощью обычной трубочки. Пригласить на мате – значит продемонстрировать свою симпатию и доброжелательность.

Эмпанадас. Самые известные пирожки в Южной Америке подаются со всевозможными начинками. Это популярнейшее блюдо в стране.

Животные. Зоопарк города Лухан знаменит как самый опасный в мире. Посетителям можно заходить в клетки к хищникам, кормить их, фотографироваться. Но сначала придется подписать документ, что администрация зоопарка ответственности за последствия «общения» не несет.

Факт. Аргентина – не для фанатов морепродуктов. Найти рыбные рестораны в стране почти невозможно. Но если отыщете, блюда вряд ли поразят изысканностью. Аргентина — это мясо, причем одно из лучших в мире. Наслаждайтесь!

Что смотреть?

Визитной карточкой Буэнос-Айреса является район Ла Бока, в котором расположена улица Каминито. Она привлекает внимание ярко раскрашенными домами, статуями, ресторанчиками, торговыми лавками и уличными музыкантами.

Удается выбраться из столицы? Значит вам просто необходимо доехать до водопада Игуасу, который находится на границе Аргентины с Бразилией. В 2011 году Игуасу был признан одним из семи чудес света. Его посещают по два миллиона туристов в год.

И, кончено, нельзя приехать в Аргентину и не посмотреть (или самим потанцевать) танго. Уроки можно взять прямо на улице. Кстати, танго долго считалось не слишком пристойным танцем. Доходило до того, что в одно время просто не хватало партнерш. Девушки не хотели разучивать откровенные движения. А потому мужчины стали обучаться танго, танцуя друг с другом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Дакар» возвращается к изначальному расписаниюПо информации издания Мotorsport.com, после отмены и сокращения предыдущих спецучастков южноамериканский ралли-марафон возвращается к изначальному расписанию.Красота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиковКрасота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиков«Дакар-2017» в самом разгаре и именно поэтому мы собрали самую мощную фотогалерею года«Дакар»-ликбез: всё о лиазонах и горячих аргентинских девушках«Дакар»-ликбез: всё о лиазонах и горячих аргентинских девушкахКак не потеряться на ралли «Дакар»? Стыдные вопросы о средствах связи в культовоКак не потеряться на ралли «Дакар»? Стыдные вопросы о средствах связи в культовоЯ за КАМАЗ! Экстравагантное пожелание Яны Егорян нашим на «Дакаре-2017» (видео)Я за КАМАЗ! Экстравагантное пожелание Яны Егорян нашим на «Дакаре-2017» (видео)Двукратная олимпийская чемпионка оставила пожелание россиянам на «Дакаре-2017»Дневник «Дакара»: девушки, горы и футбольные поля (фото)Дневник «Дакара»: девушки, горы и футбольные поля (фото)Несколько фото от корреспондента «Советского спорта», который наблюдает за ралли-рейдом изнутриВидео дня: «КАМАЗ» Дмитрия Сотникова взлетает над дюнамиОрганизаторы «Дакара» огласили подробности отмены девятого этапаОрганизаторы ралли «Дакар» сообщили, что гонка будет отменена по маршруту Сальта - Чилесито.У Николаева взорвалось колесо, но наши все равно выиграли! (видео)У Николаева взорвалось колесо, но наши все равно выиграли! (видео)Теперь россияне возглавляют общий зачет уже в двух классах ралли-рейда «Дакар-2017»Очередной допинговый скандал, отмена 9-го этапа «Дакара» и победная передача Панарина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Девятый этап «Дакара» отменен из-за схода оползня в АргентинеДевятый этап «Дакара» отменен из-за схода оползня в АргентинеОрганизаторы «Дакара» приняли решение отменить девятый этап ралли-рейда из-за схода оползня в Аргентине, сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу гонки.Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» и продолжил лидировать в общем зачетеРоссийский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин показал второй результат на восьмом этапе ралли-марафона.Сотников возглавил общий зачета «Дакара» в классе грузовиков. Николаев - второйВ Южной Америке продолжается ралли «Дакар-2017». В зачете грузовиков на первое место вышел российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.Русский день: как наши экипажи победили сразу в трех классах «Дакара» (видео)Русский день: как наши экипажи победили сразу в трех классах «Дакара» (видео)Организаторы сократили седьмой этап, но это не помогло остановить российских гонщиков на пути к победе.ВИДЕО ДНЯ: «Манекен челлендж» в исполнении экипажей «КАМАЗ-мастер»Экипажи грузовиков российской команды «КАМАЗ-мастер» приняли участие в популярном флеш-мобе Mannequin Challenge.Топ-5 необычных фактов о ралли «Дакар»Топ-5 необычных фактов о ралли «Дакар»Николай Яременко – о пяти особенностях знаменитого ралли-рейда «Дакар».Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап «Дакара» в зачете грузовиковЭкипаж команды «КАМАЗ-мастер» россиянина Дмитрия Сотникова победил на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар»-2017, который проходит в Южной Америке.Дневник «Дакара». Внезапный день отдыхаДневник «Дакара». Внезапный день отдыхаПока ралли-рейд переезжает из столичного Ла-Паса в живописный Уюни, проведем виртуальную экскурсию по бивуаку команды «КАМАЗ-мастер».ВИДЕО НЕДЕЛИ: Страшная авария Карлоса Сайнса на «Дакаре»Самый яркий момент первой недели «Дакара-2017»: страшная авария Карлоса Сайнса.Викторина: угадаешь ли ты модель КАМАЗа по фото и описанию?Викторина: угадаешь ли ты модель КАМАЗа по фото и описанию?Поучаствуй в викторине «Советского спорта».
Главные новости
Футбол
Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА
Шахматы
День в истории. Сергею Карякину - 27!
Футбол
Нобель Арустамян: Трансфер Адриано в «Спартак» – личный выбор Карреры
Ралли
«Дакар» возвращается к изначальному расписанию
Футбол
«Тондела»: Интерес «Зенита» к Лысцову? С нами придется считаться
Теннис
Павлюченкова и Бабош вышли в финал турнира в Сиднее в парном разряде
MMA
Василий Уткин – о смешанных единоборствах: Интересно, сколько можно считать зоопарк спортом?
Футбол
Василий Уткин: Промес не стал, а остался самым дорогим футболистом РФПЛ
Хоккей
Овечкин - первая звезда дня в НХЛ
Футбол
Промес стал самым дорогим игроком РФПЛ
все новости
Дакар
Дакар