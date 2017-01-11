«Эрнани, а не Адриано – номер один». Рейтинг трансферов Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев составляет рейтинг трансферов, которые уже состоялись в премьер-лиге. В топ-5 включен и трансфер Луиса Адриано из «Милана» в «Спартак», о котором официально должны объявить в ближайшее время.

1

ЭРНАНИ, полузащитник

Возраст: 22 года

Стоимость: 8 млн. евро*

«Атлетико Паранаэсе» - «Зенит»

- Ставлю переход Эрнани на первое место, потому что это игрок на важную позицию в «Зените». Много говорилось про уход Витселя. Да, есть Юсупов, но это не того уровня игрок, который повел бы за собой команду, стал бы монолитной фигурой. А Эрнани – то, что нужно сейчас «Зениту». Луческу хорошо знает бразильский рынок, так что, думаю, он выбрал стоящего игрока. Возможно, «Зениту» не очень хватало креатива в центре, но теперь с этим проблем быть не должно. Жулиано нужен был кто-то в пару. Теперь эта пара в центре сформировалась.

2

Луис АДРИАНО, нападающий

Возраст: 29

Стоимость: 1 млн. евро

«Милан» - «Зенит»

- «Спартаку» нужен нападающий. Конечно, кроме Зе Луиша есть Промес, но он больше атакует все же из глубины. Что касается Луиша, он, как мы видим, все-таки к травмам предрасположен. И в такой ситуации Мелгарехо с Давыдовым ему не замена.

Плюс важна и конкуренция, и разная манера ведения игры, которую «Спартак» получает с приходом Адриано. Если с Зе Луишем можно построить игру вверху, то с Адриано больше можно играть низом, в скоростную игру. Или вообще с двумя форвардами. То есть появляется разнообразие в атаке. Это важно для «Спартака» – впереди надо чуть-чуть добавить.

3

Георгий ДЖИКИЯ, защитник

Возраст: 23

Стоимость: 2,5 мон. Евро

«Амкар» - «Спартак»

- Долгое время в «Спартаке» менялись игроки обороны, причем это были, как правило, иностранцы. Сейчас в обороне, в основном, россияне. Иностранцы тоже есть, да. Тот же Боккетти в порядке, но он все же уже идет с горки, а Таски не считаю хорошим защитником. Маурисио – тот вообще костолом. Джикия – играющий парень. Довольно быстрый, что важно. Потому что остальные, в общем-то, медленные ребята.

Уже говорил, что связка Джикии с Кутеповым – многообещающая. Это, может быть, будущее сборной. Хотя того же Кутепова в прошлом сещоне я критиковал, чихвостил. Но за год он добился серьезного прогресса. Он восприимчив, обучаем. И Джикия, который работал с умным тренером Гаджиевым, продолжит совершенствоваться у Карреры, который знает толк в обороне.

4

Йоан МОЛЛО, полузащитник

Возраст: 27

Стоимость: 3,5 млн. евро

«Крылья Советов» - «Зенит»

- Это усиление «Зенита», это игрок, который дает глубину состава. Раньше говорили, что Смольников и Шатов прибавили, играя с Халком и Витселем, но теперь видно, что эти ребята сдали. Соответственно и позиции флангов тоже надо укреплять. А Молло сможет и слева, и справа удачно сыграть. Не от хорошей же жизни Жиркова ставят в защиту. Француз точно усилит атаку «Зенита».

5

Александр СЕЛИХОВ, вратарь

Возраст: 22

Стоимость: 4 млн. евро

«Амкар» - «Спартак»

Андрей ЛУНЕВ, вратарь

Возраст: 25

Стоимость: 3,5 млн. евро

«Уфа» - «Зенит»

На пятое место ставлю два этих вратарских перехода. Но считаю, что Селихову будет легче адаптироваться в «Спартаке», нежели Луневу в «Зените». Все-таки в «Спартаке» русская защита, в отличие от питерской. Лунев не так много поиграл в премьер-лиге, в отличие от Лодыгина и Кержакова, но то, что сейчас вратарь приходит из «Уфы» на провальное место – тут сомнений быть не может.

ОЖИДАНИЯ

- Я все-таки жду, что ЦСКА подпишет форварда. Понимаю, что есть финансовые трудности, но при этом нет людей в ЦСКА, которые бы забивали. Снаряды-то есть, кому подносить. То, что остается Траоре, это беда, конечно. Правда, вернулся из аренды Витиньо, но у него в прошлый раз не получилось. Что будет сейчас? Мне кажется, должно получиться лучше. Тот же Кариока, который переходил в «Спартак», а потом уходил в аренду, стал играть лучше. И потом раньше Витиньо давали играть по остаточному принципу. Если сейчас бразилец получит больше времени, он однозначно станет лучше Траоре.

* данные transfermarkt.com