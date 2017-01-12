Мартин Иранек: Если бы не Карпин, может, так и играл бы в «Спартаке»

Иранек хоть сейчас готов вернуться в тонущую "Томь"! Источник: РИА «Новости»

В мае Мартину Иранеку стукнет 38, но, как он сам выражается, еще не время заглядывать в паспорт – чешский защитник свеж, бодр и готов хоть сегодня вернуться в РФПЛ. В интервью «ССФ» бывший капитан «Спартака» рассказал о том, каким игроком был Массимо Каррера, вспомнил о конфликте с Валерием Карпиным и вызвался помочь в беде «Томи».

Мартин ИРАНЕК Родился 25 мая 1979 года Гражданство: Чехия Клуб: «Пршибрам» Амплуа: защитник Карьера: выступал за чешские клубы «Богемианс» (1995–1999), «Татран Пошторна» (1998), «Слован» (1999–2001), итальянскую «Реджину» (2001–2004), московский «Спартак» (2004–2010), английский «Бирмингем» (2010–2011), грозненский «Терек» (2011–2013), томскую «Томь» (2013–2016). В «Пршибраме» – с августа 2016. В чемпионатах России – 255 матчей (5 голов) Достижения: обладатель Кубка Чехии (2000) и Кубка английской лиги (2010). Победитель молодежного чемпионата Европы (2002)

«С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЕРНУЛСЯ БЫ В «ТОМЬ»

– Как жизнь, Мартин?

– Отпуск окончен и уже вовсю тренируемся. С лета я выступаю за чешский «Пршибрам». Но надеюсь, что в январе еще получится вернуться в Россию…

– Чемпионат Чехии так плох?

– Понимаете, Россия для меня как дом. Я когда перешел в «Пршибрам», сказал чешским журналистам: «Чувствую себя так, будто заграницей». Поначалу бывало, что вообще не мог вспомнить некоторые чешские слова. Сажусь в такси и начинаю по-русски объяснять, куда ехать, представляете? Сам не заметил, как стал думать на русском.

– Варианты в России есть?

– Нахожусь в контакте с парой команд, но пока ничего конкретного. Как говорится, надежда умирает последней. У меня в контракте есть пункт: в любое время могу уйти из «Пршибрама» как свободный агент.

– И в «Томь» пошли бы?

– С большим удовольствием!

– Там уже полгода зарплату игрокам не платят…

– Насколько знаю, проблемы не только у «Томи». Бюджеты-то не резиновые. Мне вот интересно, о чем думают люди, когда приглашают игроков и составляют контракты? Ну, не давайте вы таких больших зарплат, раз нечем платить… На самом деле, в любой стране можно столкнуться с подобными проблемами. У меня и в Чехии бывали задержки, и в «Реджине» по четыре месяца не платили. Понятно, что в таких условиях тяжело выходить на поле и биться, но и опускать руки тоже нет никакого смысла. Либо терпите и боритесь, либо ищите себе команду в Англии – там всегда платят день в день. По крайней мере, в «Бирмингеме» было именно так.

«В РОССИИ ПРИВЫК К ПЕРЕЛЕТАМ, БЕЗ НИХ НЕ МОГУ»

– Мне очень обидно за Томск и болельщиков «Томи», – продолжает Мартин. – Это очень уютный, добрый город, он обязательно должен быть представлен командой в премьер-лиге. Даже понимая всю ситуацию, с радостью вернулся бы и сделал все возможное, чтобы помочь сохранить «Томи» место в РФПЛ. Или хотя бы сохранить команде лицо. А то ведь намечается некрасивая история, когда тренер вынужден будет выставлять одну молодежь. В таком случае ужасных результатов не избежать.

– Вы же не забесплатно готовы помочь?

– Никаких космических сумм мне не нужно, я прекрасно понимаю возможности клуба. Просто эта команда дорога моему сердцу, мне ее жалко. «Томь» – как одна большая семья, я хочу ей помочь. А еще я очень скучаю по перелетам.

– Вы шутите сейчас?

– Нет! Я об этом даже ребятам в Чехии постоянно говорю. Так напутешествовался, пока играл в России, так привык к самолетам, что без них уже не могу. Не то…

– Удивительный вы человек. Обычно футболисты, поигравшие в ФНЛ, только и жалуются на постоянные перелеты, а вы наоборот по ним скучаете.

– Даже полет в Южно-Сахалинск – и тот вспоминаю с теплом. Далеко не каждый русский там бывал, а я – был. И даже в футбол там играл.

– Самое ужасное поле, на котором вам пришлось играть за время выступления в ФНЛ?

– В том самом Южно-Сахалинске и было. Еще в Саратове очень плохое поле.

– Есть в России город, в который ни за что больше не хотели бы возвращаться?

– Лет 11–12 назад, когда я только начинал играть за «Спартак», я терпеть не мог выезды в Пермь. Каждый раз, покидая город, я думал: «Не хотелось бы снова здесь оказаться». Я был в шоке от всего, что там увидел: тогда там не было ни одной нормальной гостиницы. Но с каждым годом Пермь преображалась, и в какой-то момент я перестал испытывать к ней неприязнь. Сейчас мне в любой точке России вполне комфортно.

К Карпину Иранек явно неравнодушен, да и тот к нему тоже Источник: «Советский спорт»

«МЫ С САЕНКО ОКАЗАЛИСЬ КРАЙНИМИ»

– Вы с таким теплом говорите о «Томи», что другой ваш бывший клуб может начать ревновать…

– Бросьте, «Спартак» навсегда в моем сердце. Что бы ни случилось, я все равно мясной. Все-таки шесть лет в команде – серьезный срок. Такое невозможно забыть. Я же рассказывал вам, что в свое время получил в Чехии диплом мясника? Рубил свиные туши.

– Если бы Карпин не выставил вас на трансфер в 2010-м…

– Думаю, что я и по сей день играл бы в «Спартаке».

– Напомните, чем вы его так разозлили?

– Тем летом в Москве был смог, и мы отправились тренироваться куда-то в Прибалтику. За несколько дней до игры вшестером пошли гулять вечером, вернулись после отбоя…

– Насколько поздно?

– Не помню уже, может, часа на два-три позже положенного. Я сразу признал, что такое поведение недопустимо. Был готов понести любое наказание: штраф, перевод в дубль. Но Карпину этого показалось мало – он выставил нас с Саенко на трансфер.

– Почему именно вас двоих?

– Не ко мне вопрос. Оказались крайними. Видимо, я просто не входил в планы тренера, он рассчитывал на Пареху и Сухи. А опоздание стало хорошим поводом, чтобы от меня избавиться. Считаю так: каким бы ни было нарушение режима, нельзя вот так сразу выставлять игрока на трансфер. По крайней мере, я больше ни в одном клубе такого не видел.

«ДЛЯ МЕНЯ КАРПИН БЫЛ СКОРЕЕ ИГРОКОМ, ЧЕМ ТРЕНЕРОМ»

– Саенко недавно заявил, что сейчас даже руку Карпину не пожал бы. А вы?

– Я не из тех людей, кто будет таить обиду. Умею прощать, ничего сложного в этом нет. Конечно, было неприятно, но я и сам понимал, что поступил неправильно. Теперь я вижу немало положительных моментов в том, что карьера сложилась именно так. Из «Спартак» я перешел в «Бирмингем» и выиграл Кубок футбольной лиги. Сыграть решающий матч на «Уэмбли» против «Арсенала», при 80 тысячах болельщиков – это же мечта! Ради таких моментов и играют в футбол. Так что спасибо Карпину, что так все получилось. Кстати, мы с ним не так давно пересеклись в ресторане, после матча «Томи» с «Торпедо» Армавир. Нормально пообщались.

– Почему у Карпина не сложилось после ухода из «Спартака»?

– У него еще все впереди, он не настолько возрастной тренер. Но когда мы работали вместе в «Спартаке», было видно, что ему не хватает опыта. Для меня он был скорее игроком, чем тренером. Слишком много эмоций. Бывало, русский игрок и иностранец плохо тренируются, Карпин русскому напихает, а иностранцу ничего не скажет. А еще постоянные штрафы за лишний веc – сто долларов за каждые сто граммов...

– Сто граммов действительно так влияют на игру футболиста?

– По своему опыту скажу: идеальный вес игрока тот, при котором он чувствует себя хорошо. Понятно, что если твоя жировая прослойка составляет 15 процентов от общего веса, то надо скидывать. Но надо скидывать именно жир, а не мышечную массу! Либо делай все по науке, либо вообще не делай. Когда приехал в «Бирмингем», меня положили под сканер и с точностью до 99,9 процентов определили количество жира в организме – порядка 6,5 процентов. А все эти индексы массы тела, когда ты при росте 190 см обязательно должен весить 89 кг – полный бред. У каждого ведь свое телосложение! Кто-то худенький и никогда не набирает, а есть ребята покрупнее.

Осень 2006 года. Групповой этап Лиги чемпионов, «Спартак» – «Интер» (0:1). Иранек против Ибрагимовича. Источник: «Советский спорт»

«КАРРЕРА ПРАВ: В РОССИИ МАЛО ЗАНИМАЮТСЯ ТАКТИКОЙ»

– Как думаете, Массимо Каррера – волшебник?

– Я кстати Карреру еще игроком застал. Когда я выступал за «Реджину», встречались против его «Аталанты». Заводной такой защитник, видно было, что ни на секунду не выключается из игры. Никакого безразличия. Мне кажется, он передал эти качества «Спартаку». Удалось посмотреть кое-какие игры спартаковцев по чешскому ТВ и я заметил одну штуку: все парни понимают свою роль на поле, знают, куда двигаться и что делать, чтобы добиться результата. Не могу сказать, что я такой уж большой специалист, но увидел именно такую картину. Все бьются за своего тренера и за «Спартак», и я очень бы хотел, чтобы парни стали чемпионами.

– Каррера в одном из интервью удивился, как мало внимания в России уделяют тактике. Вы поиграли и в серии А, и в РФПЛ – правду говорит Массимо?

– Тот же Бердыев очень серьезно к этому вопросу подходит, но в целом Каррера прав. В Италии ежедневно по полчаса работают над тактикой: каждый должен знать, куда ему двигаться в той или иной ситуации, отрабатывается слаженность игры в обороне, просматриваются видеообзоры. Я очень доволен, что в молодом возрасте попал в серию А, именно там я состоялся и получил необходимую для любого защитника базу. Когда я только перешел в «Спартак» из «Реджины», никак не мог привыкнуть, что так мало тактических занятий. Заметил, что молодые спартаковские защитники не умеют предвидеть ситуацию, не всегда правильно занимают позицию. Старался им подсказывать.

– Цитата от Иржи Ярошика: «Иранеку немного обидно, что он столько лет провел в «Спартаке», а они его даже на новый стадион ни разу не пригласили». Действительно не приглашали?

– Нет. Но о какой обиде речь? В «Спартаке» ведь столько футболистов выступало, невозможно ведь всех сразу пригласить. К тому же в клубе понимают, что я еще играю и у меня просто нет свободного времени для подобной поездки. Вот завершу карьеру, как Ярошик, тогда обязательно приеду. Стадион ведь еще при мне обещали открыть. Я все ждал, ждал, но так и не дождался. Очень рад, что у болельщиков наконец появился свой дом. Скоро увидимся!