Почему Шипулин разжалован в рядовые. Колонка Юрия Цыбанева

Антон Шипулин впервые с декабря 2013 года был разжалован из эстафетного финишера, и сборная России упустила победу.

Три с лишним года мы были приучены к мысли, что если к заключительному этапу нашей эстафете будет светить хоть какой-то шанс, то Антон Шипулин вгрызется в этот шанс волком. Финишером Антон был назначен в декабре 2013-го на этапе Кубка мира. Малоуспешные в ту пору тренеры нашей сборной, испытав озарение, воскликнули: «Эврика!». И именно финишер Шипулин – память каждого из нас бережно хранит в коллекции драгоценностей тот его героический четвертый этап - осчастливил нас в Сочи эстафетным золотом.

Перед нынешней эстафетой в Рупольдинге я пробежался по статистике эстафет последних двух сезонов. И! Ни в одной из гонок Кубка мира(предшествов авших главному старту сезона – чемпионату мира), где завершал Шипулин, сборная России не опустилась ниже третьего места. А четыре такие эстафеты из семи (с учетом первой в текущем цикле Кубка мира) были выиграны.

А вот эстафета в Рупольдинге, с финишером Антоном Бабиковым, - проиграна. Хотя всем ходом гонки победа, казалось, шла нам в руки. Но первое, от чего я бы воздержался после финишной досады – от каких бы то ни было выводов.

Бабиков-то сработал на своем этапе не слабее, чем Шипулин и Елисеев на своих. Все наши сейчас далеко не на ходу. (И это, к слову сказать, скорее обнадеживает, чем тревожит. Ибо чемпионат мира в этом году пройдет уже в феврале, до него еще только этап в Антхольце, и подобраться к лыжегоночному пику можно постепенно. Ибо никакие экзотические заокеанские этапы, выбивающие из колеи, такой планомерности не воспрепятствуют, как случилось в прошлом году).

Но только Бабикову жгли спину преследовательск им ражем такие корифеи, как Свендсен и Шемпп. И все-таки он почти выдержал эту доселе не изведанную тяготу ответственности. Вот только драма самого последнего выстрела досталась ему этак в наследство от тезки Шипулина… А то ведь, с учетом того как молодцевато наша эстафета нынче обновилась – Елисеев после кляксы в дебютной своей эстафете показал искомую мужскую твердость духа - Шипулину, глядишь, больше и не видать коронного четвертого этапа…

Решение разжаловать Шипулина из финишеров, что и говорить, - радикальное. С одной стороны, оно обоснованно. Антон Первый проиграл в сезоне уже два эстафетных финиша – это раз. На предыдущем этапе в Оберхофе был слабее товарищей по команде – два. В-третьих, он, как известно, работает по отдельной программе – и тренеры сборной, возможно, ему сейчас намекнули: как бы высоко ни залетал, не надо отрываться от коллектива; или уж изволь постоянно подтверждать свою исключительность результатами.

И – самое главное. По моим ощущениям, сильнее и быстрее всего прочего Шипулина задевает за живое претензия кого-то из товарищей по команде на лидерство в сборной. В прошлом сезоне он прибавил после того, как замахнулся было на штурм высот Гараничев. А недавно выдал медальную серию в декабре – сразу после тандемной победы Бабикова и Цветкова в Эстерсунде. Поэтому нынешнее разжалование из финишеров вполне может Шипулина встряхнуть настолько, что он в экспресс- режиме вернет себе лидерскую поступь.

Но и повод для беспокойства появляется ощутимый. Как бы Касперович и Гросс не запутались в эстафетных вариантах! У этого вопроса, что называется, плохая кредитная история.

Объективно, у России в последние годы лучшая эстафета в мире. Это если опираться на результаты в Кубке мира. Но на чемпионатах мира мы, страшно сказать, с 2011 года без медалей(вообще без медалей?!)…

Почему?

Не можем точно определить состав и накатать его к чемпионату мира.

В 2016-м на ЧМ в Холменколлене состав был сформирован спонтанный, ни разу не опробованный: Цветков – Гараничев – Бабиков – Шипулин. И Бабиков дотоле не был испытан в эстафете ни разу. А Гараничев-стрело к уже в четвертый раз кряду был затянут в эстафете чемпионата мира в некий бермудский треугольник, где безвозвратно потерял себя, а наша сборная потеряла все. Четыре чемпионата это происходило из раза в раз, господа! Не ужас ли? Как можно было уж если не предотвратить, то хотя бы распознать эту хроническую гараничевскую «бермуторность»?

Так что к тренерской проницательности , равно как и к планомерности остаются крупные вопросы.