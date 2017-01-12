«Дакар»-ликбез: всё о лиазонах и горячих аргентинских девушках

Довольно часто авторы статей о ралли «Дакар» увлекаются той или иной терминологией, которая для неподготовленного глаза выглядит очень специфично. Напишет кто-то, что машины прошли через лиазон – и преисполняешься священного трепета. Кто делает машине лиазон, что это за акт инициации – пройти через лиазон – не ясно. Но завораживает.



Разъясним просто некоторые нюансы.



Трасса каждого этапа неоднообразна. Она состоит из скоростного участка и одной или двух дорожных секций (вот они-то и называются «лиазонами»), представляющих собой отрезок трассы от места отдыха до места старта или от финиша до места отдыха или старта следующего этапа.



Скоростной участок является отрезком трассы, на котором и происходит соревнование участников. На каждом таком участке имеется несколько контрольных точек — специальных мест на трассе, в которых участники должны обязательно получить отметку судей. Обычно некоторые контрольные пункты совмещены с пунктами дозаправки (только для категорий Moto и Quad). Также на некоторых этапах устанавливаются секретные контрольные пункты, о расположении которых участники не имеют информации. Такие контрольные пункты обеспечивают соблюдение маршрута участниками ралли.



Про девушек мы ещё обещали? Ок. Известно, что трасса проходил через Парагвай, Боливию и Аргентину. Так вот, наши корреспонденты уже не только провели тест-драйв всех местных фанаток (говорят, с аргентинками общаться понравилось больше всего), но и запечатлели даже удивительные фото целой очереди девушек, выстроившейся в кабину механика команды «КАМАЗ-мастер». За автографами, а не то, о чём вы, может быть, подумали!

