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«Десяточки» возвращаются

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Десяточки» возвращаются

10 января, завершился I этап Чемпионата России 2016/2017 годов среди клубов Суперлиги. Вместе с определением позиций команд в турнирной таблице завершился эксперимент «О внесении изменений в Правила игры в части касающейся штрафного времени», утвержденный 2 декабря 2016 года на заседании Исполкома ФХМР, сообщает сайт www.rusbandy.ru.

Таким образом, с 11 января 2017 года нарушения Правил игры с формулировкой и назначением 5 минутных удалений считать 10-минутными, а технические нарушения, связанные с 3-минутными удалениями — считать 5-минутными (с выходом после пропущенных мячей).

По окончании юбилейного XXV Чемпионата России Федерация хоккея с мячом России опросит руководителей и главных тренеров хоккейных клубов по результатам проведенного эксперимента. В случае получения положительных отзывов предложение об изменении в Правила игры будет вынесено на рассмотрение Исполкома ФХМР, а также будет вынесено по инициативе ФХМР на заседание Технического комитета Международной федерации бенди (FIB).

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