«Бабиков не должен был проигрывать Свендсену»

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Как вам экспериментальный состав?

- Ну как экспериментальный… Не думаю, что Волков слабее Цветкова на короткой дистанции, а в стрельбе даже и получше. В чем экспериментальный – этапы поменяли?

- К примеру, Елисеев – игрок основы, выражаясь футбольным языком? Попадет ли он в состав эстафетной четверки на чемпионате мира?

- Елисеев конкурирует с Гараничевым.

- А Волков – в основе?

- Не могу это утверждать, Цветков тоже стабилен. Они равноценные кандидаты на первый этап в эстафете.

- Шипулин – без вариантов в составе, Бабиков, видимо, тоже. Елисеев конкурирует с Гараничевым, а Волков с Цветковым. Правильный расклад по кандидатам на эстафету?

- Все покажут индивидуальные гонки, я не только эстафета в Антерсельве. Понятно, что у Гараничева сейчас шансы поменьше, чем у остальных. Тем более что он смазал начало сезона.

- Бабикову немного не хватило сил на финише…

- Не хватило по одной простой причине – Рупольдинг находится на высоте. Он хотел уйти в отрыв, а на высоте, если мощно начинаешь первый круг, то на финише тебя прибивает. Да и в соперники попался один из лучших финишеров мира - Эмиль Хегле Свендсен. Хотя я еще на последнем повороте думал, что он не должен «взять» Бабикова. Не должен был Свендсен обыгрывать. Антон должен был дотерпеть. Но оглянулся на повороте. Может быть, не надо было оборачиваться, а продолжать работать?

- Бабиков ушел на дистанцию с 14-ю секундами форы. Если б не смазал, еще секунды три имел бы форы?

- Пожалую, да – 3 секунды было бы. Как раз этих секунд на финише не хватило.

- Я все возвращаюсь к составу четверки на ЧМ. Бабиков заслужил место в составе?

- Пожалуй, да. Все гонки у него стабильные. Но все равно – впереди еще немало индивидуальных гонок. По их итогам и будут определять состав. В Антерсельве всегда Гараничев хорошо выступает. Посмотрим…

- Еще может Шипулина поменять с Бабиковым этапами?

- Так Шипулин и будет на четвертом бежать. Это сегодня тренеры решили поэкспериментировать.

- Ну а в целом, по сегодняшней гонке что скажете – молодцы ведь?

- Согласен. А Елисеев вообще идеально отработал, особенно в стрельбе. Все выстрелы близко к центру, в габариты – ни одного патрона. А вот у Бабикова на лежке, наоборот, не было кучности.

- Мы с вами не общались две недели, но тут произошло некое событие. Француз Аристид Бег после этапа Кубка IBU в итальянском Мартелле назвал мошенником россиянина Александра Логинова. Но Логинов ведь наказание отбыл. Некрасиво?

- Есть закон – человек отбыл два года дисквалификации. Правильно сказал Губерниев – на свободу с чистой совестью. Не только российские спортсмены возвращались после дисквалификации. Понятно, что сейчас общая атмосфера способствует такому отношению к российским спортсменам. Но закон есть закон. Если б было такое правило - попался раз на допинге, уходи из спорта. Я бы, кстати, это правило поддержал.

Сегодня в немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В мужской эстафете победила сборная Норвегии. Сборная России в составе - Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков – заняла второе место. Третьей финишировала команды Германии.