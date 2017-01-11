«Бабиков не должен был проигрывать Свендсену»
Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
- Как
вам экспериментальный состав?
- Ну как экспериментальный… Не думаю, что Волков слабее Цветкова на короткой дистанции, а в стрельбе даже и получше. В чем экспериментальный – этапы поменяли?
- К
примеру, Елисеев – игрок основы, выражаясь
футбольным языком? Попадет ли он в состав
эстафетной четверки на чемпионате мира?
- Елисеев конкурирует с Гараничевым.
- А
Волков – в основе?
- Не могу это утверждать, Цветков тоже стабилен. Они равноценные кандидаты на первый этап в эстафете.
-
Шипулин – без вариантов в составе,
Бабиков, видимо, тоже. Елисеев конкурирует
с Гараничевым, а Волков с Цветковым.
Правильный расклад по кандидатам на
эстафету?
- Все покажут индивидуальные гонки, я не только эстафета в Антерсельве. Понятно, что у Гараничева сейчас шансы поменьше, чем у остальных. Тем более что он смазал начало сезона.
-
Бабикову немного не хватило сил на
финише…
- Не хватило по одной простой причине – Рупольдинг находится на высоте. Он хотел уйти в отрыв, а на высоте, если мощно начинаешь первый круг, то на финише тебя прибивает. Да и в соперники попался один из лучших финишеров мира - Эмиль Хегле Свендсен. Хотя я еще на последнем повороте думал, что он не должен «взять» Бабикова. Не должен был Свендсен обыгрывать. Антон должен был дотерпеть. Но оглянулся на повороте. Может быть, не надо было оборачиваться, а продолжать работать?
-
Бабиков ушел на дистанцию с 14-ю секундами
форы. Если б не смазал, еще секунды три
имел бы форы?
- Пожалую, да – 3 секунды было бы. Как раз этих секунд на финише не хватило.
- Я все
возвращаюсь к составу четверки на ЧМ.
Бабиков заслужил место в составе?
- Пожалуй, да. Все гонки у него стабильные. Но все равно – впереди еще немало индивидуальных гонок. По их итогам и будут определять состав. В Антерсельве всегда Гараничев хорошо выступает. Посмотрим…
- Еще
может Шипулина поменять с Бабиковым
этапами?
- Так Шипулин и будет на четвертом бежать. Это сегодня тренеры решили поэкспериментировать.
- Ну а
в целом, по сегодняшней гонке что скажете
– молодцы ведь?
- Согласен. А Елисеев вообще идеально отработал, особенно в стрельбе. Все выстрелы близко к центру, в габариты – ни одного патрона. А вот у Бабикова на лежке, наоборот, не было кучности.
- Мы с вами не общались две
недели, но тут произошло некое событие.
Француз Аристид Бег после этапа Кубка
IBU в итальянском Мартелле назвал
мошенником россиянина Александра
Логинова. Но Логинов ведь наказание
отбыл. Некрасиво?
- Есть закон – человек отбыл два года дисквалификации. Правильно сказал Губерниев – на свободу с чистой совестью. Не только российские спортсмены возвращались после дисквалификации. Понятно, что сейчас общая атмосфера способствует такому отношению к российским спортсменам. Но закон есть закон. Если б было такое правило - попался раз на допинге, уходи из спорта. Я бы, кстати, это правило поддержал.
Сегодня в немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В мужской эстафете победила сборная Норвегии. Сборная России в составе - Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков – заняла второе место. Третьей финишировала команды Германии.