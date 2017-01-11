«Магнитка», выпускай Самсонова! Кошечкин «бабочек» не ловит (видео)

Досадное домашнее поражение напомнило уральцам о герое МЧМ-2017 голкипере Илье Самсонове, скучающем в запасе после возвращения из Канады.

В среду «Металлург» принимал дома ХК Сочи и неожиданно уступил – 3:5. Известный голкипер уральцев Василий Кошечкин до этого игравший блестяще и не пропускавший шайб на протяжении восьми периодов на этот раз дрогнул. И в ворота чемпионов за десять минут в середине встречи влетело сразу три шайбы.

Строго говоря, Кошечкин не так уж и виноват в этих голах. Партнеры позволяли черноморцам расстреливать его с «пятачка» и в равных составах, и в меньшинстве.

А уж третья шайба в ворота Василия и вовсе вышла какой-то невозможной. Посмотрите сами.

После броска от синей линии Ильи Крикунова шайба задевает клюшку Алексея Береглазова и взмывает вверх прямо над пятачком.

Опускаясь вниз, задевает плечо Андрея Костицина, который ее вообще не видит, вновь меняет направление и издевательски медленно, по дуге планирует в ворота.

Кошечкин, только руками разводит: «Ну что поделаешь, когда вот такие «бабочки» порхают?!»

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А я тоже не раз задавал себе вопрос – зачем защитники на своем пятачке подставляют клюшку под летящую издалека шайбу? Сколько голов уже так забито в свои ворота… И главное – своего же голкипера оставляют в дураках! Ведь взять дальний бросок вратари, как правило, готовы. А когда шайба меняет направление у них перед носом – и они не выручат.

Чемпион, конечно, оружия не сложил. Уральцы забили два красивых гола, реализовав большинство. Свое 300 очка в КХЛ набрал Ян Коварж, который выступал в нашей лиге только за «Магнитку».

Свой «дежурный» гол, уже 34-й в этом сезоне, забил и Сергей Мозякин.

Но отыграться магнитогорцам так и не удалось. В третьем периоде они пропустили еще одну шайбу, вновь позволив гостям хозяйничать возле ворот Кошечкина. Затем обменялись голами в самой концовке встречи… Итог матча – 3:5.

Так не пора ли сменить вратаря на фарт?

И вспомнить о вернувшемся из Канады Илье Самсонове, который прошел великолепную школу на молодежном чемпионате мира в битвах с канадцами, американцами и шведами. И по праву вошел в символическую сборную турнира.

В поединке с ХК Сочи 19-летний вратарь вообще не попал в заявку. Последний раз он сыграл за «Металлург» 8 декабря в поединке против «Адмирала».

Кстати, в том матче Самсонов вышел на замену на 32-й минуте встречи при счете 3:1 в пользу дальневосточников. На разу не пропустил и помог уральцам вырвать победу 5:3.

Так что, открывай закрома, «Магнитка»! Негоже мариновать талантливых юниоров в запасе.

Пришло их время…