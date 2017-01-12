Сила Поднебесная. Что нужно знать о китайском футболе

Похоже, Китай в футболе – всерьез и надолго. Январское трансферное окно только началось, а туда уже уехали Оскар и Витсель. «Советский спорт» рассказывает, что стоит за этим бумом.

Государственная программа развития футбола

Председатель КНР, первое лицо компартии Си Цзиньпин очень любит футбол. И ему не нравилось, в каком состоянии в его стране находится игра, зародившаяся, между прочим, согласно некоторым источникам, еще до нашей эры как раз в Китае. Сборная находится на вторых ролях даже в Азии, в финальный турнир чемпионата мира пробивалась лишь раз, в 2002 году.

Поэтому в начале 2015 года была разработана и принята программа развития футбола. Си Цзиньпин лично участвовал в ее составлении. Цель – регулярно и успешно играть на чемпионатах мира, а в глобальной перспективе – стать сильнейшей сборной на планете. Можно не сомневаться, что для ее достижения будут приложены все усилия, а какие в Поднебесной есть ресурсы – людские, финансовые, ментальные – лишний раз напоминать не нужно.

Кто стоит за китайскими клубами?

С принятием государственной программы крупный бизнес охотно вкладывается в футбол, получая за это определенные преференции.

За бессменным чемпионом Китая последних шести лет «Гуанчжоу Эвергранде», который тренирует Луиз Фелипе Сколари (в помощниках у него, кстати, небезызвестный в России Иво Вортманн) стоит корпорация «Эвергранде» - вторая по величине в Китае строительно-девелоперская компания. В июне 2016-го она, правда, продала 37,8% акций клуба Alibaba – одному из крупнейших в мире интернет-магазинов, чья чистая прибыль по итогам прошлого года составила 10,5 миллиарда долларов.

«Цзянсу Сунин», в чемпионате Китая-2016 (в Поднебесной играют по системе «весна-осень») занявший второе место, в конце 2015 года клуб под свое крыло взяла компания «Сунин» - крупнейший в стране частный ритейлер, специализирующийся на торговле электроникой (1600 магазинов в Китае, Гонконге, Японии; интернет-магазин – третий по объему продаж в Китае). И уже зимой «Цзянсу» выложил 76 миллионов евро за бразильцев Рамиреса из «Челси» и Алекса Тейшейру из «Шахтера».

Владелец «Шанхай СИПГ», который тренирует Андре Виллаш-Боаш, где играет Халк, и куда сейчас приехали бразилец Оскар из «Челси» и Ахмедов из «Краснодара» – компания, управляющая шанхайским портом.

Новичок суперлиги «Тяньцзинь Цюньдзянь», где будет выступать Витсель, имеет мощного покровителя. Это компания «Цюньдзянь», занимающаяся производством лекарственных средств на основе трав и растений. Контроль над клубом она получила в 2015 году и взяла с места в карьер, пригласив на пост тренера Фабио Каннаваро.

У всех команд есть богатый покровитель?

Нет. Например, есть команда «Янбинь Фунде», занявшая в прошлом сезоне 9-е место в суперлиге. Ее основные инвесторы – спорткомитет (или спортивное бюро) округа Янбинь и страховая компания «Фунде», заключившая летом 2015-го четырехлетний спонсорский контракт на 12,9 миллиона долларов в год. То есть государственные деньги в китайском футболе все же присутствуют. Из легионеров в «Янбинь Фунде» - несколько корейцев да малоизвестный венгр Гузмич.

В какие клубы едут звезды?

Далеко не во все. Почти все сконцентрированы в нескольких городах, где сильно европейское влияние и высокий в среднем уровень жизни. Это понятное дело, Пекин («Бэйцзин Гоань» с Ренату Аугусту и Бураком Йылмазом) и Шанхай.

Это Гуанчжоу – третий по величине город Китая (13,5 миллионов жителей), чей ВВП в 2013 году составил 248 миллиардов долларов и который ежегодно посещают более 100 миллионов туристов. Тут сразу две команды – помимо «Эвергранде» с Паулиньо и Джексоном Мартинесом есть еще «Гуанчжоу Р энд Ф».

Это Нанкин (8,2 миллиона жителей), где базируется «Цзянсу» - древняя столица Китая, один из главных культурных и туристических центров страны.

Это Тяньцзин, где будет играть Витсель – мегаполис, чье население вместе с пригородами – более 15 миллионов человек. Это крупный порт, который когда-то считался воротами в Пекин. В 19-м веке тут было много европейских торговых концессий, сохранились районы с европейской архитектурой. Тут же, кстати, возводится небоскреб высотой 597 метров, известный как «Башня 117». В другой клуб из этого города, «Тяньцзин ТЭДА», приехал из «Челси» Джон Оби Микел.

Это Циньхуандао, где базируется «Хэбэй» с Лавесси, Жервинью, Мбиа и Мануэлем Пеллегрини – город в 120 километрах от Пекина, один из лучших курортов Китая, знаменитый своим природным заповедником «Тангхе».

Но есть, например, команда «Чонцин Лифань» (8-е место в чемпионате-2016), никогда в трансферных сводках не мелькавшая. Владелец клуба – автоконцерн «Лифань». Деньги есть. Но город Чонцин, расположенный в юго-западном Китае – крупный промышленный центр, вместе с пригородами 18,3 миллиона жителей, европейцу не слишком интересен. Заманить туда звезду трудновато.

Не говоря уже о городе Яндзы, где играет уже упоминавшийся «Янбинь Фунде». Расположен он в Корейском автономном округе рядом с границей с КНДР. Жутчайшая дыра даже по китайским меркам. Что там делать условному Халку? Это все равно, что заманить его в Туву.

Вложения в детский футбол

Китайский футбол и программа его развития – это не только заманивание звезд баснословными гонорарами. В куда большей степени это – развитие детского футбола и выкачивание со всего мира самых лучших и современных методик подготовки игроков.

Так, у «Гуанчжоу Эвергранде» заключено партнерское соглашение с мадридским «Реалом». Академия «Эвергранде» - крупнейшая в мире. Несколько тысяч учащихся, 42 футбольных поля, одних только учебных классов там 8300 квадратных метров. Работа ведется в тесном сотрудничестве с «Реалом». В академии работают 22 испанских тренера, все они были утверждены «королевским клубом».

«Барселона» в 2018 году собирается открыть свою школу в Циндао, где смогут заниматься 300 детей. Своя академия в Хэнане есть и у «Милана». Интерес взаимен: для одних это новый рынок и новая аудитория, для других – возможность учиться и развиваться.

Экспансия в Европу

Китайский бизнес все более активно проникает в европейский футбол. Покупка «Милана» инвесторами из Поднебесной все никак не состоится, а вот «Интер» уже перешел под их контроль. В Испании китайцам принадлежат (полностью или частично) «Атлетико», «Эспаньол» и «Гранада», во Франции – «Сошо», в Голландии – «АДО Ден Хаг». Китайцы сотрудничают с чешской федерацией футбола. Принцип простой: мы вам – деньги, вы нам – тренеров, знания, методики.

В январе прошлого года китайская компания «Лендан» - один из крупнейших в мире производителей лампочек и электротехнического оборудования – стала титульным спонсором второго португальского дивизиона. Взамен несколько клубов должны были взять себе по одному китайскому футболисту. И процесс действительно пошел – сейчас китайцы есть в трех командах, причем форвард Шихао Вэй из «Лейшоэша» даже более-менее регулярно выходит на поле (12 матчей, 1 гол).

Что в Китае с инфраструктурой?

- В 2001 году, когда я подписал контракт с местным клубом «Юньнань», увидел современнейшую базу с 12-ю футбольными полями, которые после каждой тренировки обслуживал внушительный персонал. Рядом находился ледовый дворец, теннисный корт, прекрасные тренажерные залы. Порадовал и стадион на 60-65 тысяч зрителей. Причем он стабильно заполнялся тысяч на 40, - вспоминал в интервью «Советскому спорту» поигравший в Китае Сергей Кирьяков.

Инфраструктура в Поднебесной действительно в порядке. Из 16 команд, выступавших в суперлиге в сезоне-2016, только у трех стадионы вмещают меньше 30 000 зрителей (самый маленький у «Гуанчжоу Р энд Ф» - на 20 000 человек). 10 из 16 арен были построены в 21-м веке, еще две – в 1990-е, одна – в 1980-е. Три стадиона были возведены в 1950-е, но два из них пережили в 2004 году серьезную реконструкцию. Правда, чисто футбольная арена только у «Шанхай Шеньхуа».

Посещаемость – в два с лишним раза выше, чем в РФПЛ

Средняя посещаемость суперлиги в чемпионате-2016 составила 24 159 зрителей (лидер – «Гуанчжоу Эвергранде», более 44 тысяч человек на домашних матчах). В Европе в этом сезоне показатель выше только в Германии, Англии и Испании. Для сравнения, в 2010 году средняя посещаемость китайского чемпионата была 14 581 зритель.

Активно ходят на футбол и во втором дивизионе. Матчи «Тяньцзинь Цюньдзянь» в прошлом сезоне посещало в среднем 12 165 человек. Это больше, чем сейчас в РФПЛ (11 019).

Лимит на легионеров

В китайской суперлиге существует довольно жесткий лимит на легионеров – 4 человека в команде плюс еще один, представляющий Азиатскую конфедерацию футбола. А с нового сезона он еще более ужесточится – до схемы «3+1» на поле и «4+1» в заявке. А то зря что ли детских тренеров завозим?

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* в евро, по данным transfermarct.com