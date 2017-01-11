Давай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержки

читайте также

Сергей Карасев: На моем телефоне были нарезки видео с моей последней игры против Шведа Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился мнением о победе над «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Лучший матч сезона от русских звезд: Карасев обыграл Шведа, а «Зенит» – «Химки» 224 очка, мощная интрига и крутая концовка личной дуэли – в главных ролях сюжета Сергей Карасев и Алексей Швед.

Душко Иванович: Это был не наш баскетбол, это была игра «Зенита» Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита» (110:114).

Сергей Карасев: Если «Зенит» будет забивать столько же, как в матче с «Химками», у нас почти не будет конкурентов Форвард «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (114:110).

Василий Карасев: Швед – один из сильнейших игроков в Европе. Все, кто защищались против него, делали это на максимуме Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (114:110).

35 очков Карасева помогли «Зениту» обыграть «Химки» В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 114:110 (29:30, 29:23, 27:28, 29:29).

Душко Иванович: Матч с «Зенитом» может стать для «Химок» самым сложным за последние несколько недель Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился мнением об игре «Зенита», с которым его подопечные встретятся 8 января в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Василий Карасев: У «Химок» явный лидер – Швед. Но и остальные игроки не менее опасны Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем сопернике команды по регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ – «Химках».

Василий Карасев: Свои очки мы набрали, но в защите против «Нижнего Новгорода» сыграли безобразно Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча первого тура топ-16 Кубка Европы против «Нижнего Новгорода» (105:113).

«Зенит» стартовал в топ-16 Еврокубка с поражения от «Нижнего Новгорода» В матче первого тура топ-16 Кубка Европы по баскетболу «Зенит» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 105:113 (30:33, 24:25, 16:25, 35:30).

Василий Карасев: Тимма может быть связующим звеном между россиянами и иностранцами Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Астаны» (99:72).

Илиас Папатеодору: «Астана» не выдержала ритм и агрессию «Зенита» Главный тренер «Астаны» Илиас Папатеодору поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Зенита» (72:99).

22 очка Вихрова помогли «Зениту» обыграть «Астану» «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на своей площадке «Астану» со счетом 99:72.

Василий Карасев: С матча против «Астаны» начнем восстанавливать упущенные позиции Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем матче в Единой лиге ВТБ против «Астаны».

Янис Тимма стал новым капитаном «Зенита» Тренерский штаб «Зенита» назначил форварда Яниса Тимму капитаном команды.

Андрей Зубков: Прежний «Локомотив-Кубань» возвращается, мы набираем обороты Капитан «Локомотива-Кубани» Андрей Зубков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в выездном матче Единой лиги ВТБ (68:62).

«Манекен челлендж» на полматча. Как «Локо» выкинул «Зенит» из тройки лидеров «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань», который при Саше Обрадовиче ни разу не проиграл в Единой лиге ВТБ. Не случилось этого и в Петербурге.

Василий Карасев: «Зенит» значительно осложнил себе шансы на высокое место в Единой лиге ВТБ Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани», который прошел в Санкт-Петербурге (62:68).

Кайл Лэндри: «Зениту» больше нельзя проигрывать в Единой лиге ВТБ Капитан «Зенита» Кайл Лэндри поделился мнением о причинах поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (62:68).