Давай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержки
Источник: БК «Зенит»
На матче Еврокубка между «Зенитом» и «Летувос Ритас» талисман петербуржцев синегривый лев предложил выйти замуж девушке из группы поддержки.
Во время танца после первой четверти маскот снял голову, встал на колено и предложил участнице официальной группы поддержки Полине Семеновой стать его женой. Она ответила: «Да».
После первой четверти «Зенит» вел 27:16.
Матч
Зенит - Летувос Ритас - 88:79
Место и дата
11 января 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция
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