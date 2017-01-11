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Давай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержки

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Давай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержки
Источник: БК «Зенит»

На матче Еврокубка между «Зенитом» и «Летувос Ритас» талисман петербуржцев синегривый лев предложил выйти замуж девушке из группы поддержки.

Во время танца после первой четверти маскот снял голову, встал на колено и предложил участнице официальной группы поддержки Полине Семеновой стать его женой. Она ответила: «Да».

После первой четверти «Зенит» вел 27:16. 

Матч

Зенит - Летувос Ритас - 88:79

Место и дата

11 января 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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