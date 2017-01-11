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Как Царев одержал секретную победу над Шотландией

Геннадий Ларчиков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Царев
Виктор ЦаревИсточник: «Советский спорт»

2 июня прошлого года исполнилось 85 лет знаменитому капитану и тренеру московского «Динамо», участнику Чемпионата Мира–58 и Кубка Европы–60, многократному чемпиону СССР Виктору Григорьевичу Цареву – и «Советский спорт» взял тогда интервью у юбиляра. Оно, увы, оказалось, последним. Царева ушел от нас в начале 2017-го. Сегодня – 9 дней, как не стало великого игрока.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ С ПЕЛЕ

- Виктор Григорьевич, 85 лет – хороший повод послушать воспоминания юбиляра. Память не подводит?

- Смотря о чем вспоминать. Например, я не помню первый матч за молодежную команду «Динамо», зато не забыл первую премию за за хороший дебют, как сказал мой первый тренер Аркадий Иванович Чернышев, вручая мне десять рублей. Помню и то, как истратил эти деньги. Перед возвращением во двор к друзьям, зашел в гастроном и купил «портвейн», благо повод был хороший – готовились к празднику Победы.

- Приятно, что эта традиция живет. Как война вошла в вашу семью?

- Отца не помню. Он исчез в середине войны, а мы с мамой работали на ткацкой фабрике «Красная Заря». После войны нас, как воинов трудового фронта наградили медалями, так что первые деньги я заработал не в «Динамо», а на ткацкой фабрике.

- А что запомнилось в футбольной жизни?

- За пятьдесят лет, связанных с футболом, ярких моментов было очень много. Все вспомнить невозможно.

- Если бы у вас появился шанс заново прожить один эпизод. Что бы выбрали?

- Скорее всего, встречу с бразильцами на ЧМ в Швеции. Мы проиграли 0:2, но я вернулся бы в этот матч не для того, чтоб изменить счет в нашу пользу. Сколько б я не крутил футбольную рулетку - у будущих чемпионов не выиграли бы. Уж очень большая разница была в мастерстве. А вернул бы этот матч для того, чтобы еще раз сыграть против Пеле. Это был дебют будущего короля футбола, но я все же не позволил ему всерьез угрожать нашим воротам. Накануне матча Якушин умудрился подсмотреть через забор тренировку бразильцев и на установки дал мне точный рецепт, как нейтрализовать худощавого мальчишку: «Виктор, решено, что ты будешь опекать его. Не давай ему принимать мяч. Если он опередит, то потом его никто не догонит». Я старательно выполнил все указания «хитрого Михея». В результате у Пеле было только две возможности забить нам. Но в одном случае он ударил мимо ворот, а в другом – выручил Лева Яшин.

Много лет спустя Пеле прилетал к нам по делам бизнеса. На деловой встрече его хороший знакомый, переводчик Игорь Фесуненко, представил меня, как первого иностранного футболиста, опекавшего его. На что король футбола с улыбкой заметил: «Спасибо за корректную игру. Ведь чаще всего мои опекуны сначала били по ногам, а потом по мячу.

- Беседуем накануне старта очередного чемпионата Европы. В 1968 году вы помогали Михаилу Иосифовичу Якушину на первенстве континента в Италии и потерпели самое необычное поражение, проиграв путевку в финал не на поле, а в судейской комнате. Помните подробности?

- Как бы ни проиграли, но поражение всегда остается обидным, лишает надежды на дальнейший успех. В 1968 году злую шутку с нами сыграл регламент. В полуфинале мы встречались с англичанами. Игра закончилась вничью и для определения победителя был брошен жребий. После финального свистка арбитр пригласил капитанов и тренеров обеих команд в судейскую, предложив сыграть в «орла и решку». Нам повезло: выбор должен был сделать Шестернев. Якушин, посмотрев на итальянскую монету, подсказал Алику: «Бери туру!». Но Шестернев почему-то долго раздумывал, и судья передал право выбора капитану английской команды. Тот выбрал ту самую «туру» и в финал вышла сборная Англии.

И ЯШИНА УДЯЛЯЛИ...

- Виктор Григорьевич, помогите разобраться в одном вопросе. В 1955 году вы проиграли ЦДСА в финале кубка. По утверждению очевидцев, во многом это была, мягко говоря, несдержанность вашего друга Льва Яшина, удаленного в конце первого тайма. Действительно ли был такой случай?

- Увы, да. Яшин был знаменем «Динамо», образцом для подражания, как на поле, так и вне его пределов. Когда он занимал место в воротах, мы чувствовали себя, как за бетонной стеной. Но однажды она не выдержала. Произошло это осенью 1955-го года. В первом тайме мы проигрывали 1:2. Но наше территориальное преимущество было настолько подавляющем, что даже Яшин «дежурил» в центре поля. Незадолго до перерыва, мяч отскочил к свободному нападающего ЦДСА Агапову. Казалось, никто не помешает ему забить третий мяч. Однако убежать он не смог – Лева борцовским приемом уложил его на землю, за что и был удален. Во втором тайме, поскольку замены тогда не разрешались, его место в воротах занял полузащитник Женя Бойков. Мы, правда, даже в меньшинстве больше не пропустили, но и не забили. И кубок получили армейцы. Что касается удаления Яшина, у нас его никто не упрекнул. Наоборот, Якушин сравнил поступок вратаря с подвигом Матросова – погиб, но от третьего гола команду спас и сохранил надежду на победу.

«ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ПОБЕДА»

- А что за засекреченную победу вы одержали над шотландцами, о которой стало известно только спустя полвека?

- Да, в истории «Динамо» действительно был такой случай.

- Подробности помните?

- В 1965 году, по случаю 20-летия исторической поездки «Динамо» в Британию, англичане снова пригласили наш клуб сыграть несколько товарищеских матчей. После двух или трех встреч в Англии, мы переехали в Глазго, где планировалась игра со сборной Шотландии. Но она не состоялась по вине хозяев – шотландцы не могли определить состав, не знали как набрать 11 футболистов поровну из «Селтика» и «Глазго Рейнджерс». Помню, мы вышли на предматчевую разминку. А хозяева так и не определились, кто же у них должен играть. В итоге вопрос не был решен, мы вернулись в раздевалку.

Но на этом шотландская история не закончилась. По предложению хозяев был разыгран Кубок Виски – выиграет тот, кто дольше продержится за столом. Наши руководители оказались более усидчивыми, за что получили ящик виски. Нам, игрокам, попробовать этот напиток не удалось – по губам текло, а в рот не попали. Руководители же себя не обидели. Правда, они опасались огласки этого состязания. Ясно было, если высшие начальники узнают, то победителям не поздоровится. Но, как говорится, почему бы и не выпить, тем более на халяву. Словом, как говорится, овчинка выделки стоит. Не зря же говорят, кто не рискует, то не пьет шампанское. Извините, виски.

НАДЕЖДА И МЕЧТА

- Следите за российским чемпионатом?

- По телевидению.

- Чем объясните провал родного клуба?

- Причин много, как очевидных, хорошо знакомым любителям футбола, так и подводных, а вот о них-то я и не знаю. Поэтому от глобальных выводов воздержусь. Но надежда умирает последней. Есть у меня мечта на реконструированном родном стадионе сделать символический удар по мячу.

Виктор Григорьевич Царев, к глубокому сожалению всех поклонников отечественного футбола, уже не сможет осуществить свою мечту. Редакция «Советского спорта» приносит соболезнования родным и близким замечательного игрока…

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