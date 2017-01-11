Чехия бита и разбита! Как наши девушки с боем вышли в полуфинал МЧМ

Женская молодежная сборная по хоккею Источник: ФХР

На молодежном чемпионате мира среди женщин (девушки до 18 лет) сборная России уверенно обыграла команду Чехии (2:0) и вышла в полуфинал.

Как сообщал «Советский спорт» накануне, в последнем поединке группового турнира наша команда хитрить и выгадывать себе соперника по четвертьфиналу не стала.

Россиянки сражались со шведками до конца, добились победы по буллитам и вышли в четвертьфинале на хозяек чемпионата мира – сборную Чехии.

И пусть соперник для нас был невыгодный, более сильный, чем сборная Финляндии, пусть наши победой в группе сократили себе время отдыха до четвертьфинала, сыграв два поединка за сутки…

- В какой-то момент фортуна улыбнулась шведкам, они забили гол. Но мы не сдались, забросили свою шайбу и впоследствии вырвали победу по буллитам, - заявила после поединка со шведками автор победного буллита Оксана Братищева на сайте ФХР. - Послематчевые броски – это лотерея, выиграет тот, кому больше повезёт. Сегодня удача была на нашей стороне. Так и должно было быть, мы сильнее шведок, и мы это доказали. Сейчас главное – хорошо отдохнуть и выспаться. Завтра будем играть за счет характера, настроя. Также, как и в предыдущих играх, будем биться. Думаю, у нас всё получится, у нас хорошая сплоченная команда, будем играть только на победу.

Как видите, сборная России была уверена в своих силах. И обещание сдержала - в четвертьфинале наши одержали свою вторую победу на турнире. И первую – в игровое время.

В стартовом периоде россиянкам пришлось не сладко. Хозяйки перебросали нас ровно в два раза 14:7. Но защищавшая и на этот раз российские ворота Валерия Меркушева, похоже, поймала соревновательный кураж еще после уверенной игры со борной Канады и пробить себя ни разу не позволила.

Во втором периоде ситуация на площадке выровнялась. И счет открыла как раз Братищева, делом подтвердившая свои слова о силе нашей команды! Хорошо бы, чтоб и в мужских сборных игроки почаще за свои обещания вот так же голами отвечали.

Первая шайба вдохнула в девчонок уверенность и на последней минуте периода они, разыграв большинство, оформили еще и гол «в раздевалку».

Концовка поединка сложилась драматично.

На 57-й минуте Братищева схлопотала матч-штраф за удар соперника в голову.

На 59-й минуте чешки сняли вратаря. Затем на площадке вспыхнула массовая потасовка в центре которой оказалась наша Нина Пирогова…

Но на табло все эти события к счастью для сборной России никак не отразились.

2:0! Уверенная победа наших в четвертьфинале. Ну а впереди – очередной поединок с США. Напомню, что в группе мы проиграли американкам довольно крупно – 1:6. Но это вовсе не мешает нашим девушкам надеяться на реванш в полуфинале.

В другом четвертьфинале шведки сегодня встретятся с финками. И победитель этого матча выйдет в полуфинале на сборную Канады.

В утешительном раунде трижды встретятся японки и швейцарки.