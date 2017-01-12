Роберт Евдокимов: Ругаться нельзя, но тогда в Краснодаре я не стерпел

Роберт Евдокимов, главный тренер «Оренбурга», который первый сезон выступает в премьер-лиге, дал интервью корреспонденту «Советского спорта». О том, почему нельзя чувствовать себя спокойно; о чем надо попросить Сергея Игнашевича; о связке с Олегом Веретенниковым; и даже о слонах.

«НА СЛОНАХ КАТАТЬСЯ ЗАПРЕТИЛИ»

- Вы отправляетесь на первый сбор, отпуск закончился. Где вы его провели?

- В кругу семьи. С женой на 10 дней слетали в Индию, на Гоа. Это супруга старается выбирать каждый год новую страну для путешествий.

- На Гоа катались на слонах?

- На слонах, кстати, запретили кататься.

- Почему?

- Эксплуатирование слонов теперь запрещено. И катание на них – тоже.

- А если, скажем так, попросить?

- Сказали, можно попросить. Но… Закон есть закон. Так что мы просто съездили на экскурсию. А Новый год уже дома, в Набережных Челнах, отмечали.

«КОПНУТЬ ПОД АМЕРИКАНЦЕВ»

- Вы согласны, что «Оренбург» сейчас – это такой островок безопасности во второй части таблицы?

- Как мы можем чувствовать себя спокойно, если у нас всего 12 очков? Мы третьи с конца.

- Имел в виду больше финансовую ситуацию в клубе, нежели очковую. Потому что в «Томи» совсем беда, в «Анжи» режим экономии…

- Если говорить о финансировании, тут все благополучно. Долгов нет, да и не было никогда, благодаря президенту и гендиректору. Выплачивают все, что обещают. Другой вопрос – у нас нет суперусловий, поэтому не можем пригласить каких-то футболистов.

- Суперусловия – это какие условия?

- Знаем, какие примерно зарплаты у команд второй восьмерки. У нас они ниже.

- Российский футбол в кризисе?

- А хоккей не в кризисе? Недавно прочитал, что, кажется, у 12 команд КХЛ долги. Нельзя говорить только о футболе. Кризис вообще в спорте, в том числе, и из-за допинговых скандалов, и из-за наездов на нас.

- Может, наезды обоснованы?

- Дыма без огня не бывает. Но если копнуть под любую другую страну – американцев, немцев, норвежцев – будет то же самое.

- Кому надо копать под них?

- Наверное, нам, если это интересно. Не может быть, что у нас употребляют допинг, а там все чистые. Такого не может быть!

«НАДО ИГНАШЕВИЧУ В НОГИ ПОКЛОНИТЬСЯ»

- Что стало для вас открытием в премьер-лиге?

- Поняли, что РФПЛ не где-то далеко от нас – все-таки у нас шесть человек еще со второй лиги играет в основе. И неплохо. С другой стороны, без мастеровитых игроков тяжело в премьер-лиге. Если в ФНЛ можно за счет командной игры и самоотдачи вытянуть, здесь индивидуально сильные игроки должны быть. Нам их не хватает. Поэтому и забить долго не могли.

- Сейчас все чаще говорят, что надо свои резервы использовать. У вас есть кто-то?

- Это не отговорки – про свои резервы. У «Локо» появился Миранчук, у «Спартака» – Кутепов. Мы хотим выстроить работу школы. Но сейчас воспитанников, которые могли бы играть в премьер-лиге, у нас нет. Берем вот двух игроков на сборы из «молодежки». Надеюсь, они станут игроками основы «Оренбурга».

- Олег Веретенников продолжает работать с молодежной командой «Оренбурга»?

- Да. На данный момент Веретенников – наше главное приобретение. Я его пригласил, зная характер и отношение к работе. Олег помогает и с «молодежкой», и с основой.

- Связка из 90-х. Сразу вспоминаются мощный «КамАЗ» и энергичный «Ротор».

- Мы с 18 лет знакомы. Я в «КамАЗе» играл, он в Верхней Пышме в армии служил. Познакомились, кажется, в студенческой сборной России.

Сейчас часто говорим вот о чем. Олег становился лучшим бомбардиром чемпионата, а за сборную считанное количество раз сыграл. Мне кажется, сейчас процентов 80 игроков из того «Ротора» играли бы в нынешней сборной России. Ведь теперь можно 10 игр сыграть – и попасть в топ-клуб. Можно не играть за клуб, но вызываться сборную. Сейчас любой российский футболист, проявивший себя в чемпионате, уже считается кандидатом в сборную.

- Что делать?

- Вот говорят, Березуцким и Игнашевичу пора на пенсию. Но лучше защитников я не видел. Так что надо в ноги Игнашевичу всей страной упасть и попросить, чтобы он играл за сборную. В линии обороны большие проблемы.

- Чья работа коллег вам нравится?

- Нравится работа многих тренеров. Интересно как проявит себя Гончаренко в качестве главного тренера ЦСКА, как зимнюю подготовку команд проведут Шалимов, Каррера, Семак, Кирьяков, для которых это первый такой опыт, как у главных тренеров.

«КРАСНОДАР» БЫЛ УДОБЕН ДЛЯ НАС»

- Почему у «Оренбурга» с «Краснодаром» получаются результативные игры?

- Думаю, со стороны «Краснодара» была недооценка нашей команды. Соперник хорошо играет в атаке, но стиль игры того, осеннего «Краснодара», с которым мы дважды играли – в кубке и чемпионате – был очень удобен для нас.

- Еще в Краснодаре у вас эмоции бьют через край. То с болельщиком поцапаетесь, то после пресс-конференции журналисту сделаете втык.

- Болельщик тот сидел прямо за спиной, постоянно комментировал мои действия... Я терпел минут 30, потом не выдержал. Бывает. Что касается инцидента после пресс-конференции, не прав, что так себя повел – ругаться матом нельзя.

- Вы пожалели о своих словах в адрес журналиста, назвавшего действия вашей команды цирком?

- О словах не пожалел. Пожалел, что не стерпел после пресс-конференции. Но меня многие поддержали за сказанное на ней. Как и говорил тогда, любая команда на нашем месте поступила бы также (тянула время – Прим. ред.). Перед той игрой нам просто не хватило времени на восстановление после матча с «Зенитом». Тренировались дома на синтетике, играли на натуральном поле, потом перелет. У ребят стало сводить ноги. Планировали два занятия в Краснодаре провести. За два дня до игры и после – на полях академии «Краснодара». Как сказал где-то Галицкий, такая возможность нам была любезно предоставлена. Правда, это стоило 150 тысяч рублей.

- Ну, вы же арендовали эти поля.

- Мы в итоге отказались. Не потому, что дорого, а из-за пробок в Краснодаре. Долго добираться от отеля до полей академии.

«НАДЕЛАЛ МНОГО ОШИБОК»

- От вас досталось даже программе «Свисток», которую вы назвали юмористической. Ведущий программы Владислав Батурин обиделся и сказал, что в игре «Оренбурга» тоже есть юмористические моменты.

- Читал. Я сказал. Батурин ответил. Все нормально. Вам же надо о чем-то писать.

- Да, спасибо за инфоповоды.

- Ну, что мне еще сделать? У меня все не специально выходит. А своего мнения о программе «Свисток» не изменю.

- О людях со свистком – тоже?

- У них тяжелая работа. У тренеров и футболистов всегда свое мнение, у судей – свое.

- Какой результат по итогам чемпионата вас устроит?

- Устроит место, которое позволит сохранить место в премьер-лиге. Считаю, наделал много ошибок при подготовке, при комплектовании состава. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Весной постараемся исправить ситуацию и выступить лучше. Надеюсь, задачу свою выполним и в следующем сезоне вновь будем играть в премьер-лиге.