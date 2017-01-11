Как не потеряться на ралли «Дакар»? Стыдные вопросы о средствах связи в культово

В настоящее время, учитывая тот факт, что автодороги на участках проведения «Ралли Дакар» преимущественно являются условным понятием, каждый участник ралли обеспечивается навигационным устройством и прибором мониторинга. Устройство представляет собой GPS-трекер с обратной связью и совмещено со спутниковым телефоном. Это используется для постоянного отслеживания положения участника, а также для связи с экипажем в случае чрезвычайной ситуации для организации помощи.

Устройство используется для контроля прохождения дистанции и для навигации при прохождении спецучастков. Однако возможности навигации ограничены показом направления на следующую навигационную точку (в случае нахождения автомобиля участника в радиусе видимости следующей точки). Координаты точек участникам не показываются.

Но если участник заблудился? Есть вариант. Вот тогда он может ввести специальный код разблокировки и увидеть следующую или сразу все остальные точки маршрута, что может позволить ему сориентироваться . За каждую «открытую» таким кодом точку на участника накладывается временна́я пенализация.

Накануне каждого этапа участники получают легенду — ориентировочную схему движения с важнейшими ориентирами и контрольными пунктами. Навигация осуществляется только по «легенде». Если поймают случай использования устройства GPS – экипаж снимается с гонки.