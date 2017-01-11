Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  ЦСКА2 : 0Металлург Нк
Футбол  Ювентус1 : 0Аталанта
Хоккей  СКА5 : 3Авангард
Баскетбол  Зенит88 : 79Летувос Ритас
Футбол  Барселона0 : 0Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Как не потеряться на ралли «Дакар»? Стыдные вопросы о средствах связи в культово

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Дакар"
"Дакар"Источник: Reuters

В настоящее время, учитывая тот факт, что автодороги на участках проведения «Ралли Дакар» преимущественно являются условным понятием, каждый участник ралли обеспечивается навигационным устройством и прибором мониторинга. Устройство представляет собой GPS-трекер с обратной связью и совмещено со спутниковым телефоном. Это используется для постоянного отслеживания положения участника, а также для связи с экипажем в случае чрезвычайной ситуации для организации помощи.

Устройство используется для контроля прохождения дистанции и для навигации при прохождении спецучастков. Однако возможности навигации ограничены показом направления на следующую навигационную точку (в случае нахождения автомобиля участника в радиусе видимости следующей точки). Координаты точек участникам не показываются.

Но если участник заблудился? Есть вариант. Вот тогда он может ввести специальный код разблокировки и увидеть следующую или сразу все остальные точки маршрута, что может позволить ему сориентироваться. За каждую «открытую» таким кодом точку на участника накладывается временна́я пенализация.

Накануне каждого этапа участники получают легенду — ориентировочную схему движения с важнейшими ориентирами и контрольными пунктами. Навигация осуществляется только по «легенде». Если поймают случай использования устройства GPS – экипаж снимается с гонки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Я за КАМАЗ! Экстравагантное пожелание Яны Егорян нашим на «Дакаре-2017» (видео)Я за КАМАЗ! Экстравагантное пожелание Яны Егорян нашим на «Дакаре-2017» (видео)Двукратная олимпийская чемпионка оставила пожелание россиянам на «Дакаре-2017»Дневник «Дакара»: девушки, горы и футбольные поля (фото)Дневник «Дакара»: девушки, горы и футбольные поля (фото)Несколько фото от корреспондента «Советского спорта», который наблюдает за ралли-рейдом изнутриВидео дня: «КАМАЗ» Дмитрия Сотникова взлетает над дюнамиОрганизаторы «Дакара» огласили подробности отмены девятого этапаОрганизаторы ралли «Дакар» сообщили, что гонка будет отменена по маршруту Сальта - Чилесито.У Николаева взорвалось колесо, но наши все равно выиграли! (видео)У Николаева взорвалось колесо, но наши все равно выиграли! (видео)Теперь россияне возглавляют общий зачет уже в двух классах ралли-рейда «Дакар-2017»Очередной допинговый скандал, отмена 9-го этапа «Дакара» и победная передача Панарина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Девятый этап «Дакара» отменен из-за схода оползня в АргентинеДевятый этап «Дакара» отменен из-за схода оползня в АргентинеОрганизаторы «Дакара» приняли решение отменить девятый этап ралли-рейда из-за схода оползня в Аргентине, сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу гонки.Карякин стал вторым на восьмом этапе «Дакара» и продолжил лидировать в общем зачетеРоссийский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин показал второй результат на восьмом этапе ралли-марафона.Сотников возглавил общий зачета «Дакара» в классе грузовиков. Николаев - второйВ Южной Америке продолжается ралли «Дакар-2017». В зачете грузовиков на первое место вышел российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.Русский день: как наши экипажи победили сразу в трех классах «Дакара» (видео)Русский день: как наши экипажи победили сразу в трех классах «Дакара» (видео)Организаторы сократили седьмой этап, но это не помогло остановить российских гонщиков на пути к победе.ВИДЕО ДНЯ: «Манекен челлендж» в исполнении экипажей «КАМАЗ-мастер»Экипажи грузовиков российской команды «КАМАЗ-мастер» приняли участие в популярном флеш-мобе Mannequin Challenge.Топ-5 необычных фактов о ралли «Дакар»Топ-5 необычных фактов о ралли «Дакар»Николай Яременко – о пяти особенностях знаменитого ралли-рейда «Дакар».Красота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиковКрасота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиковЗа десять дней до старта ралли-марафона «Дакар-2017» мы собрали самую мощную фотогалерею годаЭкипаж Сотникова выиграл седьмой этап «Дакара» в зачете грузовиковЭкипаж команды «КАМАЗ-мастер» россиянина Дмитрия Сотникова победил на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар»-2017, который проходит в Южной Америке.Дневник «Дакара». Внезапный день отдыхаДневник «Дакара». Внезапный день отдыхаПока ралли-рейд переезжает из столичного Ла-Паса в живописный Уюни, проведем виртуальную экскурсию по бивуаку команды «КАМАЗ-мастер».ВИДЕО НЕДЕЛИ: Страшная авария Карлоса Сайнса на «Дакаре»Самый яркий момент первой недели «Дакара-2017»: страшная авария Карлоса Сайнса.Викторина: угадаешь ли ты модель КАМАЗа по фото и описанию?Викторина: угадаешь ли ты модель КАМАЗа по фото и описанию?Поучаствуй в викторине «Советского спорта».Дневник «Дакара». День 8. Экскурсия по бивуаку «КАМАЗ-мастер»Дневник «Дакара». День 8. Экскурсия по бивуаку «КАМАЗ-мастер»Пока ралли-рейд переезжает из столичного Ла-Паса в живописный Уюни, проведем виртуальную экскурсию по бивуаку команды «КАМАЗ-мастер».Дневник «Дакара». День 8. КАМАЗ остается без помощиДневник «Дакара». День 8. КАМАЗ остается без помощиСедьмой этап ралли-рейда «Дакар» станет лишь частью марафона, придуманного организаторы.Сайнс-младший поддержал отца, сошедшего с дистанции на «Дакаре»Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший поддержал своего отца после схода с дистанции на ралли-марафоне «Дакар».
Главные новости
Футбол
Агент Адриано: Луис проходит медицинское обследование, после чего встретится с руководством «Спартака»
Биатлон
Антон Бабиков: Надеюсь, большинство людей никогда не испытают таких ощущений
Хоккей
Александр Овечкин: Было бы приятно набрать 1000-е очко перед своими болельщиками и семьей
Хоккей
Павел Дацюк: Зал Славы НХЛ? Мне до него еще далеко, но внимание из НХЛ приятно
Биатлон
Антон Шипулин: У Бабикова самая большая проблема была сегодня в голове
Хоккей
Три очка Ковальчука помогли СКА обыграть «Авангард» и продлить победную серию до трех матчей
Хоккей
Умарк объявил бойкот российской прессе
Хоккей
Российские хоккеистки вышли в полуфинал МЧМ, где встретятся со сборной США
Футбол
Исполнительный директор «Барселоны»: Контракт Месси? К этой ситуации нужно подойти с холодной головой и здравым смыслом
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Понятно, что у сборной России не может быть иного финишера, кроме Шипулина
все новости