Здоровое бешенство! Как СКА доказал, что вышел из кризиса

Мужики поговорили, все решили – и выдали третью победу подряд. Один из лидеров Востока не помешал.

СКА прижал одного из фаворитов Восточной конференции

«Нам преподали урок» – ключевая мысль в СКА после четырех поражений подряд. Матч с «Авангардом» для Олега Знарка – шанс выигрывать третий раз подряд, чтобы перекрыть ту серию свежей, закрепляющей на первом месте в конференции. Победы над вторыми командами Запада и Востока подряд – убедительный ответ. Дерби с ЦСКА – отдельная история, при желании можно выкинуть из общего контекста. А проверять по очень достойному «Авангарду» вполне удобно.

СКА рванул, как привык, еще и большинство соперник подарил – реализация Плотникова. А на ответку «Авангарда» среагировал через три минуты еще одним голом при 5 на 4.

«Авангард» весь первый период бился в своей зоне, как будто ждал звена попроще у соперника – тех, кто не будет точные передачи через всю зону по диагонали рисовать. Но в СКА-то нет таких, даже четвертое в этом матче – максимум изобретательности, техники: Николай Прохоркин, Виктор Тихонов.

Омск выбирался из-под СКА на отрезках, но впечатление неравной игры фаворита с сильным соперником никуда не уходило. А когда СКА доминирует, команда почти не проигрывает.

СКА вернул здоровое бешенство

Сергей Широков рассказал, как было дело после тех четырех поражений подряд: сначала с командой жестко поговорили тренеры, а потом игроки собрались уже без начальства и пообщались сами. «Было, что сказать друг другу» – так резюмировал Широков. Какие именно слова звучали, кто говорил, а кто сидел молча и смотрел в пол, мы вряд ли узнаем, конечно. Главное – мужики перетерли и разобрались.

Не факт, что СКА бы с 10-очковым отрывом потерял интерес к регулярному чемпионату, но теперь команде Знарка точно не все равно, совсем не скучно.

Слава Войнов, например, очень разозлился – видимо, на себя – потому что очень глупо подставился под силовой прием за своими воротами. Защитник поднялся далеко не сразу, потом медленно прикатился к своей скамейке и, еще не разогнувшись, с размаха треснул по бортику рядом с открытой для него дверцей.

Кстати, удивительно, что перед матчем другого защитники СКА, Егора Рыкова, перед матчем никак отдельно не поздравили с медалью молодежного чемпионата мира. В предыдущие годы своих – а из СКА каждый раз на МЧМ кто-то ездит – чествовали.

Кирилл Капризов после второго медального молодежного турнира приехал в Уфу и выдал один из лучших матчей сезона, четыре очка набрал. Рыков в той же ситуации с ЦСКА не выделялся, а в первом домашнем матче отличился с минусом: не разобрался с шайбой у борта, нервно ткнул ее вперед сопернику – и получил моментальную реализацию момента в три паса.

Для СКА пара матчей через день ЦСКА-»Авангард» сейчас – предпоследний достойный намек на ритм плей-офф в «регулярке». В начале февраля еще крутой выезд Уфа-Магнитогорск ждет.

СКА взбодрил зачахших звезд

Николай Прохоркин в середине второго периода вдруг взорвался, прорвался через всю зону с финтами – так пробивают дорогу из четвертого звена и запаса наверх – и просто заставил на себе сфолить. Ковальчук на восьмой секунде это большинство реализовал.

Две минуты – и Прохоркин уже официально в протоколе, он ассистент у Виктора Тихонова. Федор Канарейкин взял тайм-аут – правда, сказал своим что-то яркое за десять секунд и отпустил отыгрывать три шайбы вместо того чтобы слушать. Может, только для спокойной замены вратаря при 4:1.

Тихонов забил всего третий раз за тридцать матчей, у Прохоркина голов столько же, с яркими и полезными матчами у обоих в этом сезоне большие проблемы. Вот бы они к плей-офф так же бодро возродились – было бы полезно не только СКА, но и сборной России.

Они оба с опцией играть центрального: когда вместе – делятся этой ролью, в том числе вбрасываниями. Но, например, через пару недель Павел Дацюк на пару дней и пару матчей отлучится – и у них будет шанс даже перепрыгнуть к Ковальчуку с Плотниковым.

Ковальчук в итоге стал одним из главных героев: набрал три очка. А победным остался гол Тихонова.