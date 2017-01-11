Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  ЦСКА2 : 0Металлург Нк
Футбол  Ювентус1 : 0Аталанта
Хоккей  СКА5 : 3Авангард
Баскетбол  Зенит88 : 79Летувос Ритас
Футбол  Барселона0 : 0Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Здоровое бешенство! Как СКА доказал, что вышел из кризиса

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Здоровое бешенство! Как СКА доказал, что вышел из кризиса
Источник: ХК СКА

Мужики поговорили, все решили – и выдали третью победу подряд. Один из лидеров Востока не помешал.

СКА прижал одного из фаворитов Восточной конференции

«Нам преподали урок» – ключевая мысль в СКА после четырех поражений подряд. Матч с «Авангардом» для Олега Знарка – шанс выигрывать третий раз подряд, чтобы перекрыть ту серию свежей, закрепляющей на первом месте в конференции. Победы над вторыми командами Запада и Востока подряд – убедительный ответ. Дерби с ЦСКА – отдельная история, при желании можно выкинуть из общего контекста. А проверять по очень достойному «Авангарду» вполне удобно.

СКА рванул, как привык, еще и большинство соперник подарил – реализация Плотникова. А на ответку «Авангарда» среагировал через три минуты еще одним голом при 5 на 4.

«Авангард» весь первый период бился в своей зоне, как будто ждал звена попроще у соперника – тех, кто не будет точные передачи через всю зону по диагонали рисовать. Но в СКА-то нет таких, даже четвертое в этом матче – максимум изобретательности, техники: Николай Прохоркин, Виктор Тихонов.

Омск выбирался из-под СКА на отрезках, но впечатление неравной игры фаворита с сильным соперником никуда не уходило. А когда СКА доминирует, команда почти не проигрывает.

СКА вернул здоровое бешенство

Сергей Широков рассказал, как было дело после тех четырех поражений подряд: сначала с командой жестко поговорили тренеры, а потом игроки собрались уже без начальства и пообщались сами. «Было, что сказать друг другу» – так резюмировал Широков. Какие именно слова звучали, кто говорил, а кто сидел молча и смотрел в пол, мы вряд ли узнаем, конечно. Главное – мужики перетерли и разобрались.

Не факт, что СКА бы с 10-очковым отрывом потерял интерес к регулярному чемпионату, но теперь команде Знарка точно не все равно, совсем не скучно.

Слава Войнов, например, очень разозлился – видимо, на себя – потому что очень глупо подставился под силовой прием за своими воротами. Защитник поднялся далеко не сразу, потом медленно прикатился к своей скамейке и, еще не разогнувшись, с размаха треснул по бортику рядом с открытой для него дверцей.

Кстати, удивительно, что перед матчем другого защитники СКА, Егора Рыкова, перед матчем никак отдельно не поздравили с медалью молодежного чемпионата мира. В предыдущие годы своих – а из СКА каждый раз на МЧМ кто-то ездит – чествовали.

Кирилл Капризов после второго медального молодежного турнира приехал в Уфу и выдал один из лучших матчей сезона, четыре очка набрал. Рыков в той же ситуации с ЦСКА не выделялся, а в первом домашнем матче отличился с минусом: не разобрался с шайбой у борта, нервно ткнул ее вперед сопернику – и получил моментальную реализацию момента в три паса.

Для СКА пара матчей через день ЦСКА-»Авангард» сейчас – предпоследний достойный намек на ритм плей-офф в «регулярке». В начале февраля еще крутой выезд Уфа-Магнитогорск ждет.  

СКА взбодрил зачахших звезд

Николай Прохоркин в середине второго периода вдруг взорвался, прорвался через всю зону с финтами – так пробивают дорогу из четвертого звена и запаса наверх – и просто заставил на себе сфолить. Ковальчук на восьмой секунде это большинство реализовал.

Две минуты – и Прохоркин уже официально в протоколе, он ассистент у Виктора Тихонова. Федор Канарейкин взял тайм-аут – правда, сказал своим что-то яркое за десять секунд и отпустил отыгрывать три шайбы вместо того чтобы слушать. Может, только для спокойной замены вратаря при 4:1.

Тихонов забил всего третий раз за тридцать матчей, у Прохоркина голов столько же, с яркими и полезными матчами у обоих в этом сезоне большие проблемы. Вот бы они к плей-офф так же бодро возродились – было бы полезно не только СКА, но и сборной России.

Они оба с опцией играть центрального: когда вместе – делятся этой ролью, в том числе вбрасываниями. Но, например, через пару недель Павел Дацюк на пару дней и пару матчей отлучится – и у них будет шанс даже перепрыгнуть к Ковальчуку с Плотниковым.

Ковальчук в итоге стал одним из главных героев: набрал три очка. А победным остался гол Тихонова.

Матч

СКА - Авангард - 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Голы:

Плотников (Ковальчук, Дацюк), 3:03 (1:0 - бол.). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 4:03 (1:1). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 7:19 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 26:42 (3:1 - бол.). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 28:36 (4:1). Лемтюгов (Пережогин, Соботка), 31:22 (4:2). Соботка (Густафсон, Меньшиков), 36:02 (4:3 - бол.). Чудинов (Дацюк, Плотников), 49:53 (5:3).

Место и дата

11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«В перерыве нас поставили на место». СКА – о трудной победе над «Авангардом»«В перерыве нас поставили на место». СКА – о трудной победе над «Авангардом»Виктор Тихонов – о волшебном голе, Павел Дацюк – о признании в НХЛ. «Советский спорт» передает слова героев победы над «Авангардом»Евгений Медведев: Не получилось сыграть против СКА так, как мы хотелиКапитан «Авангарда» Евгений Медведев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).Владимир Соботка: СКА заслужил победу над «Авангардом»Форвард «Авангарда» Владимир Соботка поделился мнением о поражении от СКА (3:5).Виктор Тихонов: Мой гол - это магия ПлотниковаФорвард СКА Виктор Тихонов поделился впечатлением от победы над «Авангардом» (5:3).Федор Канарейкин: Второй период матча против СКА оставил много позитиваГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением о поражении от СКА (3:5).Павел Дацюк: Зал Славы НХЛ? Мне до него еще далеко, но внимание из НХЛ приятноКапитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (5:3).Олег Знарок: Побежали забивать «Авангарду» и поплатились за этоГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (5:3).Игорь Шестеркин: В моменте с третьим голом «Авангарда» рано выключился из эпизодаВратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (5:3).Три очка Ковальчука помогли СКА обыграть «Авангард» и продлить победную серию до трех матчейПетербургский СКА обыграл омский «Авангард» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата.Тимощук не полетел с «Зенитом» на сбор в ОАЭУкраинский экс-полузащитник «Зенита» и «Баварии» Анатолий Тимощук находится на очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА на своем льду принимает омский «Авангард».Роман Ротенберг: Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛНападающий СКА и сборной России Павел Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛ, церемония объявления которого пройдет в рамках Матча всех звезд в Лос-Анджелесе, сообщил вице-президент питерского клуба и ФХР Роман Ротенберг.СКА – «Авангард». ОнлайнСегодня, 11 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА сыграет с «Авангардом».Сергей Широков: Когда СКА начал проигрывать, игроки собрались без тренеров. Каждый сказал, что думаетНападающий СКА Сергей Широков рассказал, как команде удалось прервать серию из четырех поражений подряд.«Капризов – очень хороший парень, понимаете?» В эфире – Вечерний Гимаев (видео)«Капризов – очень хороший парень, понимаете?» В эфире – Вечерний Гимаев (видео)Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».Патрик Херсли: В СКА чувствую себя лучше, чем в «Локомотиве»Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от выступления за армейский клуб.Никита Гусев: Видел, что хоккеист ЦСКА находился в офсайде, поэтому не переживалНападающий СКА Никита Гусев поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2 Б).Андрей Светлаков: Я не видел, что был в офсайде, когда ЦСКА забил в овертайме!Андрей Светлаков: Я не видел, что был в офсайде, когда ЦСКА забил в овертайме!Форвард ЦСКА Андрей Светлаков высказался о спорном эпизоде в овертайме, после которого судьи отменили гол московских армейцев в ворота СКА.«Я же тебе кричал – не спеши!» Знарок и Квартальнов хохмят после дерби (видео)«Я же тебе кричал – не спеши!» Знарок и Квартальнов хохмят после дерби (видео)После окончания битвы за лидерство в КХЛ, состоялась не менее веселая пресс-конференция главных тренеров СКА и ЦСКА.Андрей Светлаков: Не засчитанный гол в овертайме? Судьям виднее. Я не заметил, что был в положении «вне игры»Форвард ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал поражение в матче со СКА – 2:3 бул.Дмитрий Квартальнов: Ничушкин пока не готов. Ближайшие матчи пропуститГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии форварда ЦСКА Валерия Ничушкина, который попускает матчи из-за травмы.
Главные новости
Футбол
Агент Адриано: Луис проходит медицинское обследование, после чего встретится с руководством «Спартака»
Биатлон
Антон Бабиков: Надеюсь, большинство людей никогда не испытают таких ощущений
Хоккей
Александр Овечкин: Было бы приятно набрать 1000-е очко перед своими болельщиками и семьей
Хоккей
Павел Дацюк: Зал Славы НХЛ? Мне до него еще далеко, но внимание из НХЛ приятно
Биатлон
Антон Шипулин: У Бабикова самая большая проблема была сегодня в голове
Хоккей
Три очка Ковальчука помогли СКА обыграть «Авангард» и продлить победную серию до трех матчей
Хоккей
Умарк объявил бойкот российской прессе
Хоккей
Российские хоккеистки вышли в полуфинал МЧМ, где встретятся со сборной США
Футбол
Исполнительный директор «Барселоны»: Контракт Месси? К этой ситуации нужно подойти с холодной головой и здравым смыслом
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Понятно, что у сборной России не может быть иного финишера, кроме Шипулина
все новости
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика