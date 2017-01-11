Александр Овечкин: Гретцки обещал мне клюшку. Уэйн, когда ее пришлешь? (видео)

Александр Овечкин дал интервью перед одним из самых важных матчей в своей карьере – против «Питтсбурга».

Конечно, это не плей-офф и не матч Олимпиады, но через несколько часов Александр Овечкин может набрать свое 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и войдет в замечательную компанию к Алексею Ковалеву, Александру Могильному и Сергею Федорову. Вот они, три тысячника в истории нашего хоккея.

Но для этого нужно набрать хотя бы одно очко в домашнем матче против «Питтсбурга». Перед игрой у Овечкина взяли интервью.





- Конечно, тысяча – это большая цифра. Было бы приятно ее набрать, особенно дома, перед своими болельщиками и семьей, - сказал Овечкин. – Это очень важный момент.

- То, что это матч против принципиального соперника «Питтсбурга», придает моменту особый шарм?

- Нет, без разницы, против какой команды нам играть. Надо просто набрать это 1000-е очко, вот и все.

Как играть в хоккей, когда тебя преследуют травмы? У меня иногда бывают такие моменты. Но значит, надо терпеть боль, преодолевать себя. Если ты можешь выйти на матч – то иди и играй. Всякие синяки и ушибы – это обычная ситуация.

- После прошлого матча, когда вы догнали Мориса Ришара по голам (544), то сказали: «Теперь я постарел». Неужели вы почувствовали себя возрастным хоккеистом?

- Я не чувствую себя стариком, - засмеялся Овечкин. – Просто чтобы набрать 1000 очков, нужно очень долго играть в этой лиге. Так-то я остаюсь молодым.

- Что для вас значит – войти в компанию к Ковалеву, Могильному, Федорову?

- Это небольшая, но очень легендарная компания. С тем же Федоровым мне повезло сыграть два сезона в «Вашингтоне». Потрясающий человек и великий игрок.





А вот еще одно интересное интервью. Издание Sports Illustrated отправило маленького мальчика, чтобы он взял интервью у Овечкина. И вот что он спросил…

- Что для вас значит – быть лучшим русским снайпером в истории НХЛ?

- Значит очень много. Это большая честь – быть номером один. Я обошел таких великих игроков как Федоров, Буре, Могильный… Они долго были суперзвездами в НХЛ. И вот я их обогнал. Это потрясающе.

- Если не говорить о хоккее, какое у вас хобби?

- Я люблю собирать клюшки разных игроков. Я выступал против многих великих хоккеистов. Даже против тех, на чьих примерах я рос. Джером Игинла, Оуэн Нолан, Марио Лемье… А еще Доминик Гашек, Мартин Бродо. Это же история. Потрясающие сувениры для моих детей и внуков. Поэтому я собираю домашнюю коллекцию.

- Какая клюшка у вас самая ценная?

- Наверное, клюшка Марио Лемье. Но я все еще жду клюшку Уэйна Гретцки. Он обещал мне прислать в прошлом году. Но до сих пор не прислал. Уэйн, сделай это, пожалуйста!

- Вы же общались с Гретцки в Лос-Анджелесе?

- Да, мне так повезло. Уэйн – лучший хоккеист в мире. Думаю, никто никогда не побьет его рекорды…