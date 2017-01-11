А если бы на льду был Капризов?

ЦСКА, 51 раз обстреляв ворота «Кузни», одержал победу (2:0) и продолжает погоню за лидером чемпионата СКА.



Говорим «Кузня» - подразумеваем Бобровский, Сорокин, Кареев. Но не единой вратарской школой славится хоккейный Новокузнецк. Еще в прошлом сезоне зажглась звезда Капризова, которая, еще до молодежного чемпионата мира в Канаде светила ярко, а после Монреаля слепит глаза. Только ленивый не говорит сегодня о Капризове.

А ведь он мог оказаться не в творческой лаборатории «Салавата Юлаева» Игоря Захаркина, а в ЦСКА. В системе координат Дмитрия Квартальнова, у которого импровизация занимает надцатое место, а главенствует так называемый системный хоккей. И если ты отклоняешься от тренерского задания – рискуешь потерять место в составе. Эта участь постигла в свое время талантливого Прохоркина, который после расставания с ЦСКА расцвел в Уфе, а теперь закисает в СКА.

Буксует француз Да Коста, осевший на несколько месяцев в лазарете. Тяжело герою молодежного чемпионата-2016 Светлакову, откуда он вернулся с серебром, вкатиться в армейский хоккей от Квартальнова. По природе он игровик, для которого оборона, бригады меньшинства в тягость. Его стихия – оригинальные ходы в атаке, основанные на импровизации, контроль шайбы, голы.

В армейском дерби его невнимательность лишила ЦСКА победного гола в овертайме. Потому что тот офсайд – следствие ошибки форварда при пересечении синей линии. Игрок без шайбы зачастую вытягивает ногу назад, чтобы как можно дольше цепляться за среднюю зону. Светлаков же эту ногу поднял. Глупое положение вне игры.

А на последней минуте овертайма лишил команду численного преимущества в попытке заступиться за партнера, брошенного на борт Дадоновым. Судьи того и ждали, быстренько уровняв составы. Понятно, что Квартальнов и его штаб требуют от своих парней давать грубиянам сдачи, но всему есть мера. Мастер тем и отличается, что на первом плане у него здравый смысл, а потом эмоции…

Конечно, хотелось увидеть дуэль Сорокина со своей родной командой. Но тренеры красно-синих рассудили иначе – в порядке очередности ворота защищал швед Фаст.

В первом периоде он замерзал, пока хозяева яростно осаждали владения Подъяпольского.

Для тех, кто не в курсе последних трансферных новостей, поясню: голкипера Кареева забрал «Нефтехимик», причем не на вырост, а сразу сделав на него ставку.

После проигранного «Салаватом» матча (0:1) нижнекамцам Захаркин поздравил соперников с… приобретением классного вратаря и грустно добавил: «А мы долго думали». Над чем? Брать Кареева или нет.

А его уже бывший сменщик Подъяпольский вошел в историю КХЛ пропущенной шайбой прямо с вбрасывания от форварда «Сибири» Константина Окулова, которого в свое время Брагин отцепил от молодежного чемпионата мира.

В первом периоде армейцы 31 раз обстреляли его ворота, но довольствовались лишь одной заброшенной шайбой. Отличился защитник Панин, больше прославившийся не голами и передачами, а другими подвигами.

Перед сиреной на перерыв хозяева устроили форменный расстрел ворот «сталеваров». Подъяпольский отбивал шайбу всеми частями тела. И если бы не спасительный «крик петухов» - сирены на перерыв, армейцы бы наверняка отпраздновали бы второй гол.

Во втором периоде появилась работа и у мерзнувшего в воротах Фаста. Сначала он нарушил правила, а через 37 секунд ситуацию осложнил Панин, отправившись в штрафной бокс.

Но вразумительного розыгрыша двух лишних гости не показали. Более того, они прозевали рывок новичка армейцев Ворошило. Но в ближнем бою верх взял Подъяпольский, наследник Бобровского и Сорокина.

- Эх, если бы в эти минуты на льду был Капризов, - вздыхали болельщики «Металлурга».

Накануне новый лидер «Салавата» дал мастер-класс на тему «Как забивать-отдават ь в большинстве и не только». Его 4 (2+2) балла за результативность в матче-возвращени и до сих вызывают восхищение в хоккейной тусовке.

Перед финальной сиреной Кузьменко после выигранного Светлаковым вбрасывания с ползоны расстрелял ворота гостей. 2200 зрителей покинули арену на Ленинградке довольные.