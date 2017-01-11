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Нули Волкова. Кто дает надежду России на успех в эстафетах

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Волков
Алексей ВолковИсточник: Global Look Press

«Советский спорт» - о том, на кого еще можно положиться.

Наш мир настолько динамичен и изменчив, что в жизни каждого человека настает момент, когда он перестает замечать все его трансформации. И многое из того, что сейчас происходит, людей не радует. Причем не только ретроградов, а вполне себе прогрессивный народ. И ничего не поделаешь с тем, что сыр гауда на наших прилавках уже не тот, а мобильные телефоны стоят порой дороже автомобилей. Хочется стабильности, но в повседневной жизни найти ее трудно.

Впрочем, это никак не касается наших биатлонных болельщиков. Из стабильного у нас здесь, как минимум, последняя незакрытая мишень Шипулина и вдрызг проигранный ходом последний круг дистанции. Однако хочется сейчас говорить о позитивном.

Есть в нашей мужской команде Алексей Волков. Точнее, то он есть, то его нет. Но в самый важный момент появляется и делает это как нельзя кстати - в эстафетных гонках, да еще на первом этапе.

Леша – прекрасный парень, с отличным чувством юмора, производящий впечатление человека, живущего на выдохе. Его фигура обросла невероятным количеством шуток и приколов. «Алексея Волкова пригласили на работу в Почту России», «волков ноги кормят, а Лешу стрельба» - самое малое из того, что удалось услышать в последнее время про, между прочим, Олимпийского чемпиона.

Действительно скорость Волкова воображение не поражает, отрицать это глупо. И рассуждать о его перспективах в эстафете на каких-то других этапах, кроме первого, бессмысленно. Есть у нас для этого другие биатлонисты. А для разгона у нас только Волков и с недавних пор Цветков. Вот только послужной список у этих парней сильно разнится.

Исход любого дела в большинстве случаев зависит от того, кто и как его начнет. Так вот, таким, как Алексей, можно доверять. В какой бы форме он не находился, можно заранее сказать, что краснеть за него и исправлять за ним не придется. И самое удивительное, с какой легкостью Волков выдерживает давление, которое оказывается на стартеров.

Мне никогда не доводилось видеть его в стартовом створе хмуро раскладывающим гоночный пасьянс у себя в голове. Скорее всего, потому что сам понимает - инструментов в борьбе у него мало и тактика всегда одна – ноль на рубеже.

Подключаем сюда силу воли, умение терпеть, развитое чувство ответственности и получаем первый этап, после которого можно смело бороться за медали. Сегодня, будучи откровенно разбитым после тяжелого этапа IBU в Мартелло, Алексей все равно доказал, что в нашем биатлоне по-прежнему есть островок стабильности, который дарит позитив.

Понятно, что в эстафете работает команда и за результат бьются все, но у каждого свое амплуа и свои задачи. Алексей со своей справляется. И когда в следующий раз вы переключите на биатлон и увидите в стартовом эстафетном створе Алексея Волкова, знайте, можно смело надеяться на успех.

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