«В перерыве нас поставили на место». СКА – о трудной победе над «Авангардом»
Виктор Тихонов – о волшебном голе, Павел Дацюк – о признании в НХЛ. «Советский спорт» передает слова героев победы над «Авангардом».
Виктор Тихонов: Мой гол – это магия Плотникова
– Мы нашли свою игру в
третьем периоде, потому что после четвертой шайбы немного себя потеряли, стали
допускать ошибки, – признается форвард. – Потеряли дисциплину
чуть-чуть. Все вперед летали, назад не такая сила была бежать. В перерыве нас
собрали, тренеры высказали свое мнение, поставили нас на место. Мы начали
играть.
– Вы сегодня впервые забили без драки...
–Да, обычно в комбинации пас или драка, – смеется Тихонов. – Сегодня что-то новое было. Все благодаря Сергею Плотникову. Он мне после первого периода дал новые краги, мои стали разваливаться. Первый бросок зашел! Так что это его магия.
– Как настраиваться на Новокузнецк, который уже ни на что не
претендует?
– У нас был урок из четырех игр, когда мы расслабились. Каждый игрок знает, что такого нельзя допускать - надо играть с первого периода до последней сирены.
Павел Дацюк: Как отпустили на Матч Звезд НХЛ? Не будем об этом, там такая интрига
– При счете 4:1 команда зачем-то побежала вперед.
– Не зачем-то, а побежали забивать, - возмущенно начинает отвечать Павел. - «Авангард» показал, что хорошо играет на контратаках, забили две шайбы. Появилось напряжение в игре.
– Большинством довольны?
– Надо рассматривать игру в неравных составах в общем: в большинстве сыграли хорошо, но в меньшинстве пропустили. Надо делать выводы.
– Как отнеслись к приглашению из США по поводу включения в
Зал Славы НХЛ?
– До Зала Славы еще далеко. Я об этом не думаю, моя карьера продолжается. Думаю, буду еще расцветать. А так, конечно, для меня очень приятно такое отношение и внимание, но без моих партнеров этого бы не было. Отправляю им свою благодарность. Один в командой игре я бы ничего не добился.
– Вы пропустите две игры регулярного чемпионата из-за
отъезда. Справятся без вас?
– Конечно. У нас длинная скамейка, все желают поиграть. Пропущу два матча и вернусь.
– Сами просили, чтобы вас отпустили?
– Давайте оставим этот вопрос за кулисами. Это такая интрига, - загадочно смеется форвард.
Игорь Шестеркин: Третья шайба – моя
– При счете 4:1 пропустили две шайбы, и я сразу стал думать, как больше не пропустить, как оставить свои ворота в неприкосновенности, - голкипер СКА банален. - Это было тяжело: соперник хорошо играл в атаке, шансами воспользовался. Третья шайба была моя, надо было доработать, но накопилась усталость, постараюсь извлечь из этого урок. Ошибка в том, что рано выключился и недоработал эпизод. Несмотря на ротацию в следующем матче, вроде бы в воротах я буду играть