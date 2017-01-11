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«В перерыве нас поставили на место». СКА – о трудной победе над «Авангардом»

Константин Белюков, Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«В перерыве нас поставили на место». СКА – о трудной победе над «Авангардом»
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Виктор Тихонов – о волшебном голе, Павел Дацюк – о признании в НХЛ. «Советский спорт» передает слова героев победы над «Авангардом».

Виктор Тихонов: Мой гол – это магия Плотникова

– Мы нашли свою игру в третьем периоде, потому что после четвертой шайбы немного себя потеряли, стали допускать ошибки, признается форвард. Потеряли дисциплину чуть-чуть. Все вперед летали, назад не такая сила была бежать. В перерыве нас собрали, тренеры высказали свое мнение, поставили нас на место. Мы начали играть.

– Вы сегодня впервые забили без драки...
–Да, обычно в комбинации пас или драка, – смеется Тихонов. Сегодня что-то новое было. Все благодаря Сергею Плотникову. Он мне после первого периода дал новые краги, мои стали разваливаться. Первый бросок зашел! Так что это его магия.

Как настраиваться на Новокузнецк, который уже ни на что не претендует?
– У нас был урок из четырех игр, когда мы расслабились. Каждый игрок знает, что такого нельзя допускать - надо играть с первого периода до последней сирены.

Павел Дацюк: Как отпустили на Матч Звезд НХЛ? Не будем об этом, там такая интрига

При счете 4:1 команда зачем-то побежала вперед.
– Не зачем-то, а побежали забивать, - возмущенно начинает отвечать Павел. - «Авангард» показал, что хорошо играет на контратаках, забили две шайбы. Появилось напряжение в игре.

Большинством довольны?
– Надо рассматривать игру в неравных составах в общем: в большинстве сыграли хорошо, но в меньшинстве пропустили. Надо делать выводы.

Как отнеслись к приглашению из США по поводу включения в Зал Славы НХЛ?
– До Зала Славы еще далеко. Я об этом не думаю, моя карьера продолжается. Думаю, буду еще расцветать. А так, конечно, для меня очень приятно такое отношение и внимание, но без моих партнеров этого бы не было. Отправляю им свою благодарность. Один в командой игре я бы ничего не добился.

Вы пропустите две игры регулярного чемпионата из-за отъезда. Справятся без вас?
– Конечно. У нас длинная скамейка, все желают поиграть. Пропущу два матча и вернусь.

Сами просили, чтобы вас отпустили?
– Давайте оставим этот вопрос за кулисами. Это такая интрига, - загадочно смеется форвард.

Игорь Шестеркин: Третья шайба – моя

 При счете 4:1 пропустили две шайбы, и я сразу стал думать, как больше не пропустить, как оставить свои ворота в неприкосновенности, - голкипер СКА банален. - Это было тяжело: соперник хорошо играл в атаке, шансами воспользовался. Третья шайба была моя, надо было доработать, но накопилась усталость, постараюсь извлечь из этого урок. Ошибка в том, что рано выключился и недоработал эпизод. Несмотря на ротацию в следующем матче, вроде бы в воротах я буду играть

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