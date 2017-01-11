«В перерыве нас поставили на место». СКА – о трудной победе над «Авангардом»

Виктор Тихонов – о волшебном голе, Павел Дацюк – о признании в НХЛ. «Советский спорт» передает слова героев победы над «Авангардом».

Виктор Тихонов: Мой гол – это магия Плотникова

– Мы нашли свою игру в третьем периоде, потому что после четвертой шайбы немного себя потеряли, стали допускать ошибки, – признается форвард. – Потеряли дисциплину чуть-чуть. Все вперед летали, назад не такая сила была бежать. В перерыве нас собрали, тренеры высказали свое мнение, поставили нас на место. Мы начали играть.

– Вы сегодня впервые забили без драки...

–Да, обычно в комбинации пас или драка, – смеется Тихонов. – Сегодня что-то новое было. Все благодаря Сергею Плотникову. Он мне после первого периода дал новые краги, мои стали разваливаться. Первый бросок зашел! Так что это его магия.

– Как настраиваться на Новокузнецк, который уже ни на что не претендует?

– У нас был урок из четырех игр, когда мы расслабились. Каждый игрок знает, что такого нельзя допускать - надо играть с первого периода до последней сирены.

Павел Дацюк: Как отпустили на Матч Звезд НХЛ? Не будем об этом, там такая интрига

– При счете 4:1 команда зачем-то побежала вперед.

– Не зачем-то, а побежали забивать, - возмущенно начинает отвечать Павел. - «Авангард» показал, что хорошо играет на контратаках, забили две шайбы. Появилось напряжение в игре.

– Большинством довольны?

– Надо рассматривать игру в неравных составах в общем: в большинстве сыграли хорошо, но в меньшинстве пропустили. Надо делать выводы.

– Как отнеслись к приглашению из США по поводу включения в Зал Славы НХЛ?

– До Зала Славы еще далеко. Я об этом не думаю, моя карьера продолжается. Думаю, буду еще расцветать. А так, конечно, для меня очень приятно такое отношение и внимание, но без моих партнеров этого бы не было. Отправляю им свою благодарность. Один в командой игре я бы ничего не добился.

– Вы пропустите две игры регулярного чемпионата из-за отъезда. Справятся без вас?

– Конечно. У нас длинная скамейка, все желают поиграть. Пропущу два матча и вернусь.

– Сами просили, чтобы вас отпустили?

– Давайте оставим этот вопрос за кулисами. Это такая интрига, - загадочно смеется форвард.

Игорь Шестеркин: Третья шайба – моя

– При счете 4:1 пропустили две шайбы, и я сразу стал думать, как больше не пропустить, как оставить свои ворота в неприкосновенности, - голкипер СКА банален. - Это было тяжело: соперник хорошо играл в атаке, шансами воспользовался. Третья шайба была моя, надо было доработать, но накопилась усталость, постараюсь извлечь из этого урок. Ошибка в том, что рано выключился и недоработал эпизод. Несмотря на ротацию в следующем матче, вроде бы в воротах я буду играть