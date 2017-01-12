Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон- : -Питтсбург
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Победили и поженили. «Зенит» выиграл очень трогательный матч Еврокубка

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Янис Тимма
Янис ТиммаИсточник: БК «Зенит»

Петербуржцы обыграли «Летувос Ритас», а маскот Лева предложил пожениться своей девушке из группы поддержки сине-бело-голубых.

Победители «Химок»

К матчу в Кубке Европы «Зенит» уставший, но довольный: 8 января петербуржцы обыграли «Химки» – уровень. У литовцев то же самое получалось в ноябре прошлого года. Ответ на вопрос «кто из победителей «Химок» выиграет в личной встрече» не казался таким уж очевидным.

В группу топ-16 Еврокубка к «Зениту», кроме «Ритас», попали «Хапоэль» и «Нижний Новгород». В первом туре израильтяне обыграли литовцев, а «Зенит» уступил соотечественникам. Выходят в четвертьфинал двое, а пара первых матчей без побед – серьезный намек на вылет.

В прошлом сезоне команды уже встречались в Еврокубке, и оба раза победил «Зенит». Правда, в обоих матчах проблем у петербуржцев с прибалтами было столько, что перед сегодняшней встречей Василий Карасев наверняка припомнил своим игрокам прошлогодние.

Король трехочковых и самый важный вопрос

Главный тренер помогает игрокам даже разминаться: например, блокирует броски Лэндри. Попал – «пятюня» от тренера как поощрение, можно и начинать.

Стартует «Зенит» с шести очков от Марковича, «Ритас» неплохо огрызается. Но что поделаешь, когда у сине-бело-голубых залетают почти все трехочковые? Карасев, Тимма, Лэндри, Тулсон, Сергеев – попадают все. В итоге первая четверть заканчивается 27:16 – куда лучше, чем в прошлом году, когда первая четверть завершилась с разницей «+2».

А в перерыве – главная интрига матча, главный вопрос: «да» или «нет»? Клубный маскот Лева делает предложение руки и сердца девушке из группы поддержки, с которой они вместе, как оказалось, уже семь лет. Девушка Полина отвечает положительно – а значит, скоро в Петербурге появится зенитовская семья.

Второй отрезок полностью за литовцами, Лева будто очаровал баскетболистов своим предложением. Карасев совсем выпал из игры: то ли тоже замечтался, то ли устал соперничать в прошлом матче со Шведом. Поэтому на большой перерыв «Зенит» уходит лишь с трехочковым преимуществом.

Половину третьей четверти команды играют в догонялки, а потом Тимма возвращается к точных трехочковым.

– В баскетболе так бывает, что один день ты попадаешь, а в другой – уже нет. Главное – то, как мы сыграли в защите в третьей четверти, – скажет латвиец после игры.

Четвертая четверть – и снова Тимма с дальней дистанции, а потом первый в игре слэм-данк Мбакве. Новичок «Зенита» активизируется только к концу, но в целом оставляет неплохое впечатление. Победа со счетом 88:79, 27 очков Тиммы – «Зенит» уверенно доводит матч до победы. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Химки» в гостях проиграли «Баварии» в матче Кубка ЕвропыБаскетболисты подмосковных «Химок» уступили мюнхенской «Баварии» на выезде в матче второго тура стадии топ-16 Кубка Европы.«Нижний Новгород» проиграл «Хапоэлю» на групповом этапе ЕврокубкаБаскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили в гостях израильскому «Хапоэлю» со счетом 76:98 во втором туре второго группового этапа Еврокубка.«Локомотив-Кубань» обыграл «Мурсию», несмотря на 16 очков АнтелоВо втором туре второго группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» оказался сильнее испанской «Мурсии».«Зенит» одолел «Летувос Ритас» в Еврокубке, Тимма набрал 27 очковБаскетболисты «Зенита» в рамках второго тура группового этапа Еврокубка обыграли «Летувос Ритас».Давай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержкиДавай поженимся. Маскот «Зенита» сделал предложение девушке из группы поддержкиНа матче Еврокубка между «Зенитом» и «Летувос Ритас» талисман петербуржцев синегривый лев предложил выйти замуж девушке из группы поддержки.Сергей Карасев: На моем телефоне были нарезки видео с моей последней игры против ШведаФорвард «Зенита» Сергей Карасев поделился мнением о победе над «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Лучший матч сезона от русских звезд: Карасев обыграл Шведа, а «Зенит» – «Химки»Лучший матч сезона от русских звезд: Карасев обыграл Шведа, а «Зенит» – «Химки»224 очка, мощная интрига и крутая концовка личной дуэли – в главных ролях сюжета Сергей Карасев и Алексей Швед.Душко Иванович: Это был не наш баскетбол, это была игра «Зенита»Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита» (110:114).Сергей Карасев: Если «Зенит» будет забивать столько же, как в матче с «Химками», у нас почти не будет конкурентовФорвард «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (114:110).Василий Карасев: Швед – один из сильнейших игроков в Европе. Все, кто защищались против него, делали это на максимумеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (114:110).35 очков Карасева помогли «Зениту» обыграть «Химки»В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 114:110 (29:30, 29:23, 27:28, 29:29).Душко Иванович: Матч с «Зенитом» может стать для «Химок» самым сложным за последние несколько недельГлавный тренер «Химок» Душко Иванович поделился мнением об игре «Зенита», с которым его подопечные встретятся 8 января в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Василий Карасев: У «Химок» явный лидер – Швед. Но и остальные игроки не менее опасныГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем сопернике команды по регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ – «Химках».Душко Иванович: «Химкам» было очень важно успешно начать топ-16 Кубка ЕвропыГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над литовским клубом «Литкабелис» в матче первого тура топ-16 Кубка Европы отметил важность виктории.«Енисей» разгромил «Бенфику» в матче Кубка Европы ФИБАБаскетболисты «Енисея» разгромили на своей площадке лиссабонскую «Бенфику» в матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.«Локомотив-Кубань» в гостях обыграл «Гран-Канарию» в Кубке ЕвропыБаскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» переиграли испанскую «Гран-Канарию» в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.21 очко Шведа помогло «Химкам» обыграть «Литкабелис»Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение литовскому «Литкабелису» в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.Василий Карасев: Свои очки мы набрали, но в защите против «Нижнего Новгорода» сыграли безобразноГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча первого тура топ-16 Кубка Европы против «Нижнего Новгорода» (105:113).«Зенит» стартовал в топ-16 Еврокубка с поражения от «Нижнего Новгорода»В матче первого тура топ-16 Кубка Европы по баскетболу «Зенит» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 105:113 (30:33, 24:25, 16:25, 35:30).Василий Карасев: Тимма может быть связующим звеном между россиянами и иностранцамиГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Астаны» (99:72).
Главные новости
Футбол
Голы Суареса, Неймара и Месси помогли «Барселоне» пройти «Атлетик»
Футбол
Дубль Тьяго Силвы вывел «ПСЖ» в полуфинал Кубка французской лиги
Футбол
«Ювентус» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» в первом матче 1/2 финала Кубка лиги
Футбол
Луис Суарес забил сотый мяч за «Барселону»
Баскетбол
«Химки» в гостях проиграли «Баварии» в матче Кубка Европы
Футбол
Модрич в пятый раз признан лучшим игроком Хорватии
Футбол
«Суонси» предлагает «Ливерпулю» за Сахо 23 млн евро
Футбол
Агент Адриано: Луис проходит медицинское обследование, после чего встретится с руководством «Спартака»
Биатлон
Антон Бабиков: Надеюсь, большинство людей никогда не испытают таких ощущений
все новости
Летувос Ритас
Летувос Ритаскалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Еврокубок
Еврокубоктаблицакалендарьстатистикатексты/новости