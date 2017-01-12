Победили и поженили. «Зенит» выиграл очень трогательный матч Еврокубка

Петербуржцы обыграли «Летувос Ритас», а маскот Лева предложил пожениться своей девушке из группы поддержки сине-бело-голубых.

Победители «Химок»

К матчу в Кубке Европы «Зенит» уставший, но довольный: 8 января петербуржцы обыграли «Химки» – уровень. У литовцев то же самое получалось в ноябре прошлого года. Ответ на вопрос «кто из победителей «Химок» выиграет в личной встрече» не казался таким уж очевидным.

В группу топ-16 Еврокубка к «Зениту», кроме «Ритас», попали «Хапоэль» и «Нижний Новгород». В первом туре израильтяне обыграли литовцев, а «Зенит» уступил соотечественникам. Выходят в четвертьфинал двое, а пара первых матчей без побед – серьезный намек на вылет.

В прошлом сезоне команды уже встречались в Еврокубке, и оба раза победил «Зенит». Правда, в обоих матчах проблем у петербуржцев с прибалтами было столько, что перед сегодняшней встречей Василий Карасев наверняка припомнил своим игрокам прошлогодние.

Король трехочковых и самый важный вопрос

Главный тренер помогает игрокам даже разминаться: например, блокирует броски Лэндри. Попал – «пятюня» от тренера как поощрение, можно и начинать.



Стартует «Зенит» с шести очков от Марковича, «Ритас» неплохо огрызается. Но что поделаешь, когда у сине-бело-голубых залетают почти все трехочковые? Карасев, Тимма, Лэндри, Тулсон, Сергеев – попадают все. В итоге первая четверть заканчивается 27:16 – куда лучше, чем в прошлом году, когда первая четверть завершилась с разницей «+2».

А в перерыве – главная интрига матча, главный вопрос: «да» или «нет»? Клубный маскот Лева делает предложение руки и сердца девушке из группы поддержки, с которой они вместе, как оказалось, уже семь лет. Девушка Полина отвечает положительно – а значит, скоро в Петербурге появится зенитовская семья.

Второй отрезок полностью за литовцами, Лева будто очаровал баскетболистов своим предложением. Карасев совсем выпал из игры: то ли тоже замечтался, то ли устал соперничать в прошлом матче со Шведом. Поэтому на большой перерыв «Зенит» уходит лишь с трехочковым преимуществом.

Половину третьей четверти команды играют в догонялки, а потом Тимма возвращается к точных трехочковым.

– В баскетболе так бывает, что один день ты попадаешь, а в другой – уже нет. Главное – то, как мы сыграли в защите в третьей четверти, – скажет латвиец после игры.

Четвертая четверть – и снова Тимма с дальней дистанции, а потом первый в игре слэм-данк Мбакве. Новичок «Зенита» активизируется только к концу, но в целом оставляет неплохое впечатление. Победа со счетом 88:79, 27 очков Тиммы – «Зенит» уверенно доводит матч до победы.