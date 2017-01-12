Проводы Пакьяо в России? Кто может стать соперником легендарного филиппинца

Бой Пакьяо - Проводников в России: просроченная мечта или реальность?

Один из самых титулованных боксеров в истории может выйти на ринг в нашей стране уже в июле.

11 января глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум огорошил боксерскую общественность сообщением о том, что великий филиппинец Мэнни Пакьяо будущим летом может провести поединок в России.



Согласно озвученному плану, 2017 год должен получиться для 38-летнего боксера-сенатора чрезвычайно напряженным. Уже известно, что 22 апреля, предположительно в Австралии, Мэнни сразится с местным боксером Джеффом Хорном. Сомнений в успехе Пакмэна, прямо скажем, немного. По всем предварительным раскладам, малоизвестный Хорн – соперник из разряда проходных.



Дальше – куда интереснее. На июль Арум запланировал для Пакьяо бой в России (во всяком случае, такое предложение Top Rank было сделано), на сентябрь – поединок в другой европейской стране, а ближе к концу года филиппинец, наконец, должен встретиться на ринге с Теренсом Кроуфордом – лучшим боксером 2016 года по версии «Советского спорта».

Мегафайт Пакьяо - Кроуфорд планируется на конец 2017 года



Хочется воскликнуть: «Вот с этого и нужно было начинать!» Однако не стоит забывать о том, что Мэнни давно миновал этап карьеры, когда ему нужно было кому-то что-то доказывать. Сейчас его задача – собрать с финального отрезка своего пути на профессиональном ринге максимальные дивиденды.

Кто же может стать соперником Пакьяо в гипотетическом поединке на российской земле? Если подобная инициатива действительно рассматривается всерьез, этот вопрос, наверняка, уже обсуждался на уровне промоутеров и влиятельных телевизионщиков. Остановимся лишь на некоторых возможных кандидатурах.

Руслан Проводников

В 2014 году «Сибирский Рокки» находился на пике популярности. Проводников создал себе превосходную репутацию за океаном благодаря «победному поражению» в феерическом бою с Тимоти Брэдли и разгрому Майка Альварадо.

Руслан признавал, что переговоры по организации его поединка с Пакьяо тогда действительно велись, но при этом отмечал в интервью «Советскому спорту», что в Москву Мэнни не поедет даже за астрономическим гонораром. Не помогало делу и то, что у филиппинца и россиянина был один тренер – знаменитый Фредди Роуч.

Лучше поздно, чем никогда?

Да, за три года Проводников сделал три больших шага назад. Не сумев ликвидировать технические проблемы в защите, он проиграл вполне заурядному Крису Алгиери, аргентинскому панчеру Лукасу Матиссе и, наконец, Джону Молине. Последний из этих боев оказался для Руслана единственным за последние 14 месяцев.

Тем не менее, Проводников остается зрелищным и «бьющим» боксером, каждое выступление которого априори содержит в себе интригу. Возможность провести бой с Пакьяо, пусть и с позиции явного аутсайдера – стала бы для Руслана поистине царским подарком и, вероятно, последним шансом на эффективную реанимацию карьеры.

Эдуард Трояновский

Если допустить, что с конструктивным предложением касаемо Пакьяо на Боба Арума вышел глава компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский, фамилия экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBF Эдуарда Трояновского всплывает сама собой.

Напомним, 3 декабря в Москве 36-летний уроженец Омска сенсационно проиграл намибийцу Джулиусу Индонго. Эдуард пропустил страшный нокаутирующий удар уже через 40 секунд после стартового гонга.

После того как эмоции немного улеглись, стало известно о том, что начались переговоры об организации повторного поединка между этими соперниками. Но факт остается фактом: следующим оппонентом Индонго будет вовсе не Трояновский, а шотландец Рикки Бернс – чемпион мира по версии WBA. Этот бой состоится 15 апреля в Глазго.

Означает ли это, что команда Джулиуса нашла более привлекательный со спортивной точки зрения вариант с объединением титулов, или же планы внезапно изменились у команды российского боксера?

Давид Аванесян

Напомним, Мэнни Пакьяо успешно вернулся на ринг в ноябре прошлого года. Он победил по очкам единогласным решением судей американца Джесси Варгаса и отобрал у него чемпионский пояс WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Возможно, для многих станет открытием тот факт, что в этой категории и Россия имеет своего чемпиона. Давид Аванесян еще в 2015 году завоевал временный пояс по версии WBA: в Монако он нокаутировал представителя Венесуэлы Чарли Наварро.

Затем россиянин защитил свой титул в бою с будущим членом Зала славы мирового бокса – легендарным американцем Шейном Мозли. Конечно, в свои 45 «Шугар» никак не относится к элите дивизиона, но и такая победа, несомненно, добавила Аванесяну профессиональных вистов и авторитета.





18 февраля Давид сразится с Ламонтом Питерсоном уже за полноценный чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации. И, в случае успеха, нельзя исключать возможность его выхода на объединительный поединок с Пакмэном в июле.



