А теперь опального Умарка надо наказать за демонстративный бойкот СМИ!

Нелепая ситуация в которой оказался шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк из-за своего декабрьского интервью дошла до абсурда.

- Здорово, что мы смогли испортить русским вечеринку, - брякнул на Кубке Первого канала нападающий «Салавата Юлаева» и сборной Швеции Линус Умарк вскоре после того, как шведы обыграли россиян в первом матче московского турнира. И мгновенно стал самым цитируемым хоккеистом на этом соревновании.

Заявление шведа осудили. И болельщики сборной России, и ее ветераны. Ведь как-никак наш хоккей отмечал 70-летие. И одно дело обыграть нашу сборную в такой день. Спорт есть спорт. Мы и 9 мая французам проигрывали на чемпионате мира, было.

Но совсем другое – с издевкой подковыривать побежденных юбиляров.

Короче, многие Умарка тогда критиковали. А главный тренер сборной России Олег Знарок вообще заявил, что «шведу за такие слова надо голову оторвать».

Поговорили и забыли. Но вот спустя несколько недель Умарк снова стал ньюсмейкером!

И все по тому же уже подзабытому поводу. Теперь он заявил, что объявляет бойкот российским СМИ – из-за того случая на Кубке Первого канала.

Признаться, мне стало жаль хорошего шведского игрока за то, что он второй раз наступает на одни и те же грабли. И за то, что его так беззастенчиво подставляют.

Ведь теперь Умарка действительно можно наказать. Уже со стороны КХЛ. Потому что одно дело – тихо уклоняться от интервью, как это делают многие наши игроки во главе с Сергеем Мозякиным.

И совсем другое – трубить в тех же СМИ на всю страну; Вот, мол, объявляю вам официальный бойкот из-за нежелательной реакции на мои недавние слова!

А как же интервью после матча в раздевалке? Они, если уж строго по закону подходить, обязательны для всех игроков. А если один хоккеист бойкот объявит, значит, можно и всем?

И что КХЛ этот демарш спустит на тормозах? Наверное, нет.

Я, повторюсь, сейчас хочу заступиться за Умарка. Меня не было в микст-зоне, когда у него брали интервью. Но сейчас многие мои коллеги восклицают: «Да он же просто пошутил!»

И я верю, что так оно и было. Умарк сказал обычную фразу для игрока иностранной сборной, которая обыграла хозяев турнира. Возможно, он в тот момент вообще не держал в уме 70-летие нашего хоккея. Строго говоря, швед мог о нем вообще ничего не знать. Это же не его праздник в самом деле.

Но вот только мои коллеги, которые тогда дали слова Умарка в печать, вовсе не писали о том, что швед шутил или улыбался.

Его фраза именно в СМИ прозвучала очень резко и язвительно. И увязывалась уже именно с юбилеем отечественного хоккея.

Именно так ее преподнесли на пресс-конференци и после матча и Олегу Знарку, на которой я как раз уже был. Мол, вот какими словами иностранец наш праздник хлестанул. Что, Олег Валерьевич, ответите? Ну тренер и ответил. Знарок - человек прямой. Камней за пазухой хранить не станет.

А сейчас выставив Умарка «врагом России» в первом эпизоде, мои коллеги раструбили в СМИ о его «бойкоте». Опять подстава!

Только теперь вопрос – что делать с опальным шведом? – надо задавать уже не тренеру сборной России, а КХЛ.

И ведь действительно беседа представителей лиги с форвардом напрашивается. Надо же, чтобы кто-то доходчиво объяснил Линусу, что никаких последствий за его слова, сказанные на Евротуре, не будет. Что у нас в стране, вообще-то, свобода слова и каждый волен высказывать свое мнение. Но что при этом, проводя в России далеко не первый сезон неплохо бы (исключительно по личному желанию) понемногу начать изучать традиции страны, ее праздники, памятные даты и т.д. Просто чтоб будучи человеком публичным «не попасть в непонятное», как у нас тертые калачи говаривают.

И, кстати, менталитет журналистов тоже изучить не повредит.

Матч Салават Юлаев - Торпедо Место и дата 12 января 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция



