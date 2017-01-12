«Овечкин! С нами навечно!» Как Александр Великий набрал 1000-е очко (видео)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в историю, набрав 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Хит этого дня – песня группы El Paso, под которую Александр Овечкин получил семь «Харламов Трофи». То есть семь раз был признан лучшим российским хоккеистом года в акции, которую много лет проводит «Советский спорт». Абсолютный рекорд, кстати. Другие игроки становились обладателем приза не больше двух раз.

«Овечкин! Овечкин! С нами навечно! С нами навечно!

Гол!

Овечкин! Овечкин! С нами навечно! С нами навечно!»

Ну и все в таком духе… Александр Овечкин стал героем дня, набрав 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Только четверо россиян добивались этого – кроме Ови, который уже имеет 1001 очко, это Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179). Лучшие из лучших.

Итак, как это было. Вашингтон. Матч против самого принципиального соперника – «Питтсбурга». Много лет это называют главным противостоянием лиги. Потому что это русский парень Александр Овечкин против канадского парня Сидни Кросби. Да и в спортивном плане «пингвины» часто обижают «Кэпиталз». Так, в прошлом году «Вашингтон» мог взять Кубок Стэнли, но пацаны к успеху не пришли – во втором раунде их выбил «Питтсбург».

В общем, соперник что надо. А у Овечкина – уже 999 очков за карьеру. Скоро юбилей!

Саша перед этим матчем особо в интервью не ударялся, а его папа – дядя Миша – даже не брал трубку, чтобы дать интервью. Никто не хотел сглазить. В одном матче не отличишься, в другом – и застрянешь на этом пороге. Многие юбиляры попадали под такой психологическое давление. Вспомните, как долго Овечкин не мог забить 500-й гол. В матче против «Детройта» даже нанес 15 бросков, но шайба не шла в ворота.

А тут… Уже 35-я секунда матча. Атака «Вашингтона». Бэкстрем отправляет шайбу Овечкину на правый фланг. «Почему не на привычный левый?» - спросите вы. Так потому, что дело происходит не в большинстве.

Александр Великий смещается в центр и кистевым броском забивает свой 20-й гол в сезоне.





Есть 1000-е очко! И кстати, благодаря этому Овечкин (545) обогнал по голам за карьеру самого Мориса Ришара (544).

Очень трогательный момент. Весь стадион встал. Бурные овации. Даже команда на лавке встала и начала приветствовать Овечкина. Саша поднял руку, как гладиатор.

Я думал, что сейчас Ови вручат золотую клюшку, а матч будет остановлен минут на пять. Так было в случае с Яромиром Ягром, когда он обогнал по очкам Марка Мессье.

Но ничего такого не произошло. Игра продолжилась, а потом…

На девятой минуте второго периода Овечкин забил еще один гол.





Вот теперь все было в привычном стиле. Большинство, левый круг вбрасывания. Бросок как из пушки.

Кстати, Овечкин-то забил уже 21-й гол в сезоне. Лидер лиги – Сидни Кросби (26). Кто сказал, что Александр не достанет Малыша Сида и не возьмет свой седьмой «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги?

Овечкин достанет кого угодно!

546 голов – 29-е место в листе лучших снайперов НХЛ за всю историю.

Впереди – новые вехи.

548 – Мишель Гуле.

549 – Рон Фрэнсис.

556 – Джонни Бьюсик.

Овечкин обгонит их очень скоро.

Что сказать о матче? «Вашингтон» вел 3:0. Две передачи сделал Евгений Кузнецов, одну – Дмитрий Орлов.

Большинство еще забил Евгений Малкин.





Но в принципе интриги не возникло – «Вашингтон» победил (5:2). Праздник Овечкину не испортили.

Тот великий день, когда он набрал 1000-е очко в лиге.