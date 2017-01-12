Александр Овечкин: Я быстро набрал эти 1000 очков? Ну а что тянуть? (видео)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал интервью после матча с «Питтсбургом» (5:2), в котором набрал 1000-е очко.
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Сначала Александр Овечкин пообщался с англоязычной прессой.
- Все думали, когда вы наберете свое 1000-е очко. А вы это сделали уже на первой минуте!
- Да, но я еще перед матчем подумал: «А что тянуть?» Все свои здесь, на трибуне. И было бы здорово сейчас набрать это юбилейное очко, в Вашингтоне. Я очень взволнован и счастлив. Это большой момент для клуба, партнеров по команде и меня лично.
- А для вас было важно забить именно гол? Или это могла быть вторая передача? Все равно ведь записали бы очко.
- Да я даже не парился на этот счет. Очко есть очко, а гол есть гол. Набрал, забил – и поехали дальше.
- Вы сказали – все свои здесь, на трибуне. А кто с вами был?
- Жена, мама, папа, брат. Родные люди, как всегда. После матча с «Монреалем», когда у меня было 999 очков, я понял, что есть шанс вот-вот выбить эту тысячу. На глазах наших фанатов и семьи, перед всеми людьми, кто смотрит телевизор.
Для меня это особенный и чудесный момент, который останется в памяти на всю жизнь.
- Вы весьма быстро набрали 1000 очков в чемпионатах НХЛ. Вам только 31 год.
- Да, вот так получилось, – смеется Овечкин.
- Что вы сейчас скажете фанатам?
- Очень рад быть частью такой организации, как «Вашингтон Кэпиталз». Когда мы играем хорошо, нас тепло поддерживают. Когда мы проигрываем, нас продолжают поддерживать. Подгоняют вперед. Здесь невероятные болельщики и я горжусь, что играю в Вашингтоне.
- За счет чего «Кэпиталз» смогли победить «Питтсбург»?
- Вы видели, как мы играли в равных составах и при убийстве меньшинства. Это невероятная работа. А наш вратарь Холтби буквально на ушах стоял, чтобы сделать все эти спасения. Из матча в матч он дает нам шанс одерживать победы. Мы ведем 1:0, соперник выскакивает на нашего голкипера – он берет шайбу. Мы знаем, что когда Холтби играет вот так, то он – 60 процентов нашего успеха.
Мы победили, но надеюсь, «Вашингтон» покажет свой лучший хоккей чуть позже.
* * *
Потом Овечкин уделил внимание российским журналистам, среди которых был наш корреспондент в Вашингтоне Илья СВИРИДЮК.
- Саша, что для вас значит это 1000-е очко?
- Я очень доволен тем, что сразу так отличился в начале игры. Шайба сразу залетела, я набрал нужное очко, и потом думал только о матче.
- Нельзя было не думать о 1000-м очке, вас постоянно об этом спрашивали.
- Конечно, я думал. Конечно, все хотели, чтобы это произошло. Все мои родные, все друзья в Москве и здесь говорили так: «Надо забивать, Саша! Мы хотим быть в этот момент на трибуне». Я очень рад и счастлив.
- При этом команда победила такого принципиального соперника.
- Конечно, это важно. И надо отдать должное нашей команде за то, что мы выстояли в концовке. «Питтсбург» хотел отыграться, но победу одержали мы.
- Вы становитесь взрослее. Иначе относитесь к таким юбилеям?
- Почему? Все равно есть искра в глазах. Самое главное – наслаждаться моментом и этим временем, которое ты проводишь. Потому что оно, это время, летит быстро. Помню, как только набрал свое первое очко в НХЛ – а тут уже тысячное. Но я не могу сказать, что устал от хоккея.
- Вас в восьмой раз выбрали на «Матч звезд». Стоит ли болельщикам ждать от вас сюрпризов?
- Не знаю, я пока не думал о поездке в Лос-Анджелес. Только вчера мне сказали. Это будет в конце января.
- «Вашингтон» прибавил, одержав седьмую победу подряд. Удалось в этой рутине отметить Новый год?
- Посидели дома, конечно. Но не было большого празднования, как обычно в России. Тут только отмечают Рождество. А для американцев Новый год – не их праздник.
Что касается побед, то не знаю. Играем в свой хоккей. Вот и все.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Голы:
Овечкин (Бэкстрём, Оши), 0:35 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 28:06 (2:0 - бол.). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 44:31 (3:0). Малкин (Кессел, Шульц), 47:46 (3:1 - бол.). Бэкстрём (Оши, Карлсон), 53:11 (4:1 - бол.). Хорнквист (Кросби, Кессел), 57:24 (4:2 - бол.). Эллер (Бэкстрём, Оши), 59:42 (5:2 - п.в.).
Место и дата
12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция