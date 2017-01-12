Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон5 : 2Питтсбург
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Биатлон  Эстафета. Женщины
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мама Овечкина: Как Саша натренировал мощный щелчок? В детстве по заборам бросал

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мама Овечкина: Как Саша натренировал мощный щелчок? В детстве по заборам бросал
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Обозреватель «Советского спорта» позвонил в Вашингтон родителям Александра Овечкина – Татьяне Николаевне и Михаилу Викторовичу.

Говорили мы сразу после матча с «Питтсбургом» (5:2), в котором Саша набрал 1000-е очко.

- Мы как раз приехали с хоккея, заходим домой, - рассказывает папа Овечкина. – Очень счастливы, конечно. Такой день! Гордимся своим сыном. Как отец я очень доволен, так и напишите. Это можно даже на обложку «Советского спорта» вынести. Но давайте я трубку передам Татьяне Николаевне? Пусть о Саше скажет, у мамы лучше получится.

- Очень хороший день, - говорит Татьяна Овечкина. – Это настоящее счастье. Саша забил гол уже на 35-й секунде. Не захотел, чтобы его юбилейное очко все долго ждали. Возник момент, и сын его очень хорошо использовал. Своевременный бросок, поймал вратаря. Красивый гол получился, молодец.

- Что для вас значит эта тысяча? Только четверо россиян достигали этой высоты – Овечкин, а также Алексей Ковалев, Александр Могильный, Сергей Федоров.

- Я не очень думаю о том, сколько забили Ковалев и Федоров. Поздравляю их, конечно. Но меня волнует мой сын. Я рада, что он набрал это 1000-е очко и выполнил задачу-минимум.

- Так, а какая тогда – максимум?

- Кубок Стэнли, конечно. Вы об этом знаете. Я за других ребят тоже рада, что они так хорошо играли в НХЛ. Федоров и остальные. Но больше рада за своего сына.

- Саше подарили золотую клюшку? Обычно ее вручают за 1000-е очко.

- Наверное, подарят. Сегодня не было, не успели изготовить. Но церемония обязательно будет – подождем!

- Александр Овечкин забил уже 21-й гол в сезоне, а у лидера Сидни Кросби – 26. Как думаете, удастся ли достать капитана «Питтсбурга», завоевать седьмой «Морис Ришар Трофи»?

- Что вы там все очки считаете? Кто там сколько набрал. Саша свои голы забьет. Играть надо – вот что самое главное. А не подсчеты вести. У моего сына такого никогда нет. Он не гонится за своей статистикой. Если команда побеждает, то все идет нормально.

- Расскажите, как Александр в детстве тренировал свой щелчок – из левого круга вбрасывания, которые наколотил уже голов 300. Вот и в этом матче он так забросил вторую шайбу.

- Когда Саша был маленьким, мы приезжали к дедушке на дачу. Они с отцом Мишей клали на землю лист оргалита. Вот сын и бросал… Все заборы посшибал. Я на дачу приезжаю, а он все бросает, бросает… Работал над кистями, чтобы бросок был лучше. Делал специальные упражнения. Старался парень, что говорить.

- Когда Александр Овечкин сейчас вот набрал 1000-е очко, то сказал: «А я помню, как заработал первое очко в НХЛ. Будто это случилось вчера…»

- Ох, как летит время. Молниеносно! Не успеешь и глазом моргнуть, а уже пролетели 10 лет. Кошмар просто. Мне кажется, Саша только вчера в НХЛ пришел. Даже не заметили, как промчались эти сезоны.

- Что вы скажете российским любителям хоккея в этот момент?

- Поздравляю всех, кто болеет за Сашу, не спит ночами, смотрит матчи. Это хорошая игра и результат. Мой сын играет для вас, потому что хоккей создан для болельщиков.

- Спасибо, теперь Овечкин – главная новость на всех сайтах, лицо всех газетных обложек завтра.

- Вы только не заостряйте на этом внимание, пожалуйста. Ну забил и забыл. Знаете, я не очень люблю всю эту шумиху, интервью даю редко. Пусть лучше играет Саша, и все. Больше ничего не нужно.

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Голы:

Овечкин (Бэкстрём, Оши), 0:35 (1:0). Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 28:06 (2:0 - бол.). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 44:31 (3:0). Малкин (Кессел, Шульц), 47:46 (3:1 - бол.). Бэкстрём (Оши, Карлсон), 53:11 (4:1 - бол.). Хорнквист (Кросби, Кессел), 57:24 (4:2 - бол.). Эллер (Бэкстрём, Оши), 59:42 (5:2 - п.в.).

Место и дата

12 января 04:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Овечкин - первая звезда дня в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.Овечкин оставил себе на память шайбу, которая помогла набрать ему 1000-е очко в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забрал себе шайбу, которая принесла ему тысячное очко в карьере в НХЛ. Хоккеист выложил соответствующее фото в своем Instagram.Александр Радулов: Статистика Овечкина говорит сама за себяРоссийский нападающий «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал новость о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 набранных очков в НХЛ.Александр Овечкин: Я быстро набрал эти 1000 очков? Ну а что тянуть? (видео)Александр Овечкин: Я быстро набрал эти 1000 очков? Ну а что тянуть? (видео)Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал интервью после матча с «Питтсбургом» (5:2), в котором набрал 1000-е очко.НХЛ. «Калгари» обыграл «Сан-Хосе», «Айлендерс» уступил «Флориде» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Александр Овечкин: Горжусь, что вхожу в элитный клуб российский хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛНападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое попаданием в элитный клуб российских хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.Алексей Касатонов: Главное для Овечкина – не останавливатьсяПрославленный хоккеист и известный функционер Алексей Касатонов считает, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, преодолевший отметку в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, сможет достичь рекорда Уэйна Гретцки по числу голов.Валерий Каменский: Овечкин – великий хоккеист и мастерОлимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что 1000 очков, набранные российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, свидетельствуют о величии и мастерстве нападающего.Алексей Жамнов: 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ – это уровеньОлимпийский чемпион, бывший нападающий «Виннипега» и «Чикаго» Алексей Жамнов признался, что раз за соотечественника Александра Овечкина, преодолевшего рубеж в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.«Овечкин! С нами навечно!» Как Александр Великий набрал 1000-е очко (видео)«Овечкин! С нами навечно!» Как Александр Великий набрал 1000-е очко (видео)Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в историю, набрав 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.«Монреаль» обыграл «Виннипег», Радулов отдал результативный пасХоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург», на счету Малкина голХоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург».«Айлендерс» с Кулеминым проиграли «Флориде»Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Флориде».Овечкин набрал 1000-е очко за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросив шайбу на первой минуте матча в ворота «Питтсбурга», набрал 1000-е очко в своей карьере в матчах регулярного чемпионата НХЛ.Александр Овечкин: Надо просто набрать это 1000-е очко, вот и всеАлександр Овечкин дал интервью перед одним из самых важных матчей в своей карьере – против «Питтсбурга».Александр Овечкин: Было бы приятно набрать 1000-е очко перед своими болельщиками и семьейАлександр Овечкин дал интервью перед одним из самых важных матчей в своей карьере – против «Питтсбурга».Павел Дацюк: Зал Славы НХЛ? Мне до него еще далеко, но внимание из НХЛ приятноКапитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (5:3).Александр Овечкин: Гретцки обещал мне клюшку. Уэйн, когда ее пришлешь? (видео)Александр Овечкин: Гретцки обещал мне клюшку. Уэйн, когда ее пришлешь? (видео)Александр Овечкин дал интервью перед одним из самых важных матчей в своей карьере – против «Питтсбурга».Брок Леснар прошелся по логотипу «Виннипега» в раздевалке клуба (видео)Знаменитый рестлер и боец ММА Брок Леснар посетил раздевалку клуба НХЛ «Виннипег Джетс».Роман Ротенберг: Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛНападающий СКА и сборной России Павел Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛ, церемония объявления которого пройдет в рамках Матча всех звезд в Лос-Анджелесе, сообщил вице-президент питерского клуба и ФХР Роман Ротенберг.
Главные новости
Футбол
Упущенное золото биатлонистов, 1000-е очко Овечкина и бойкот Умарка. Главные новости утра
Футбол
Василий Уткин: Промес не стал, а остался самым дорогим футболистом РФПЛ
Хоккей
Овечкин - первая звезда дня в НХЛ
Футбол
Промес стал самым дорогим игроком РФПЛ
Теннис
Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Сиднее
Хоккей
Александр Овечкин: Горжусь, что вхожу в элитный клуб российский хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛ
Хоккей
Валерий Каменский: Овечкин – великий хоккеист и мастер
Хоккей
Алексей Жамнов: 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ – это уровень
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург», на счету Малкина гол
Хоккей
Овечкин набрал 1000-е очко за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости