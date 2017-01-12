Мама Овечкина: Как Саша натренировал мощный щелчок? В детстве по заборам бросал

Обозреватель «Советского спорта» позвонил в Вашингтон родителям Александра Овечкина – Татьяне Николаевне и Михаилу Викторовичу.

Говорили мы сразу после матча с «Питтсбургом» (5:2), в котором Саша набрал 1000-е очко.

- Мы как раз приехали с хоккея, заходим домой, - рассказывает папа Овечкина. – Очень счастливы, конечно. Такой день! Гордимся своим сыном. Как отец я очень доволен, так и напишите. Это можно даже на обложку «Советского спорта» вынести. Но давайте я трубку передам Татьяне Николаевне? Пусть о Саше скажет, у мамы лучше получится.

- Очень хороший день, - говорит Татьяна Овечкина. – Это настоящее счастье. Саша забил гол уже на 35-й секунде. Не захотел, чтобы его юбилейное очко все долго ждали. Возник момент, и сын его очень хорошо использовал. Своевременный бросок, поймал вратаря. Красивый гол получился, молодец.

- Что для вас значит эта тысяча? Только четверо россиян достигали этой высоты – Овечкин, а также Алексей Ковалев, Александр Могильный, Сергей Федоров.

- Я не очень думаю о том, сколько забили Ковалев и Федоров. Поздравляю их, конечно. Но меня волнует мой сын. Я рада, что он набрал это 1000-е очко и выполнил задачу-минимум.

- Так, а какая тогда – максимум?

- Кубок Стэнли, конечно. Вы об этом знаете. Я за других ребят тоже рада, что они так хорошо играли в НХЛ. Федоров и остальные. Но больше рада за своего сына.

- Саше подарили золотую клюшку? Обычно ее вручают за 1000-е очко.

- Наверное, подарят. Сегодня не было, не успели изготовить. Но церемония обязательно будет – подождем!

- Александр Овечкин забил уже 21-й гол в сезоне, а у лидера Сидни Кросби – 26. Как думаете, удастся ли достать капитана «Питтсбурга», завоевать седьмой «Морис Ришар Трофи»?

- Что вы там все очки считаете? Кто там сколько набрал. Саша свои голы забьет. Играть надо – вот что самое главное. А не подсчеты вести. У моего сына такого никогда нет. Он не гонится за своей статистикой. Если команда побеждает, то все идет нормально.

- Расскажите, как Александр в детстве тренировал свой щелчок – из левого круга вбрасывания, которые наколотил уже голов 300. Вот и в этом матче он так забросил вторую шайбу.

- Когда Саша был маленьким, мы приезжали к дедушке на дачу. Они с отцом Мишей клали на землю лист оргалита. Вот сын и бросал… Все заборы посшибал. Я на дачу приезжаю, а он все бросает, бросает… Работал над кистями, чтобы бросок был лучше. Делал специальные упражнения. Старался парень, что говорить.

- Когда Александр Овечкин сейчас вот набрал 1000-е очко, то сказал: «А я помню, как заработал первое очко в НХЛ. Будто это случилось вчера…»

- Ох, как летит время. Молниеносно! Не успеешь и глазом моргнуть, а уже пролетели 10 лет. Кошмар просто. Мне кажется, Саша только вчера в НХЛ пришел. Даже не заметили, как промчались эти сезоны.

- Что вы скажете российским любителям хоккея в этот момент?

- Поздравляю всех, кто болеет за Сашу, не спит ночами, смотрит матчи. Это хорошая игра и результат. Мой сын играет для вас, потому что хоккей создан для болельщиков.

- Спасибо, теперь Овечкин – главная новость на всех сайтах, лицо всех газетных обложек завтра.

- Вы только не заостряйте на этом внимание, пожалуйста. Ну забил и забыл. Знаете, я не очень люблю всю эту шумиху, интервью даю редко. Пусть лучше играет Саша, и все. Больше ничего не нужно.