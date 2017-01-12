Новая девушка Квята. Чем запомнится неделя в «Формуле-1»?

Даниил Квят: Моя девушка? Она из семьи Пике, как вы знаете

Роман Даниила Квята с дочерью 3-кратного чемпиона мира, отставка главы «Рено» и заявления Алонсо о скучных гонках времен Сенны и Проста. Главные события из миры «Формулы-1» - в обзоре «Советского спорта».

РОМАН

- Моя девушка? Да, мы встречаемся. Думаю, все видели нас в интернете. Ее зовут Келли и пока это все, что нужно знать.

Даниил Квят всегда дозированно выдавал информацию о своей личной жизни. Не стал распространяться и сейчас. Но подтвердил – у него действительно роман с дочкой трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике. Фото счастливой парочки несложно найти в соцсетях. И у Квята, и – в больше количестве – у Келли.

Полное имя девушки пилота «Торо Россо» - Келли Тамсма Пике Соуто Майор. Пике-старший славился любвеобильностью, став отцом семерых детей от четырех женщин. Мать подружки Квята – бывшая голландская фотомодель Сильвия Тамсма, так что природным обаянием и красотой Келли не обделена. Сейчас ей – 28 лет (Даниилу в апреле исполнится 23), и она активно работает в модельном бизнесе, ведет свой блог на сайте «Формулы-Е» и пишет колонки для журнала Marie Claire. Впервые парочку заметили на одной из вечеринок в Монако, где сейчас живет российский гонщик. Позже они провели зимние каникулы в Риме (где он жил раньше). В боксах «Торо Россо» дочь Пике была замечена еще по ходу прошлого сезона, но теперь наверняка будет там появляться чаще. Хочется верить, что результаты Квята на волне влюбленности заметно пойдут вверх. Уж очень важный год предстоит провести Даниилу.

ОТСТАВКА

Фредерик Вассер больше не будет возглавлять «Рено». Француз покинет свой пост «по взаимному согласию сторон», командой продолжат руководить президент Джером Стролл и управляющий директор Сирил Абитебул. Собственно, конфликт между Абитебулом и Вассером, как считается, и положил конец карьере Вассера в коллективе. Правда, что именно пошло так, и чем остались недовольны высшие начальники – пока неясно. Вассер успешно работал в молодежных сериях, долгое время возглавляя ART в чемпионате GP2. Там под его началом успешно побеждали такие парни, как Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Нико Хюлькенберг и Нико Росберг. Когда в конце 2015 года «Рено» выкупил команду «Лотус», Вассера звали как раз за тем, чтобы он смог активно поработать с парой молодых гонщиков – Кевином Магнуссеном и Джолионом Палмером. Но сезон команда провела ни шатко, ни валко (во многом потому, что изначально сосредоточилась на подготовке к 2017 году), а оба пилота не сильно радовали прогрессом. Как бы то ни было, задержаться в чемпионате мира Вассер не смог.

ОЦЕНКА

Сам Абитебул при этом успел «проехаться» по Магнуссену, отвечая на вопрос о том, почему Кевин все же покинул коллектив. Напомним, датчанину предлагали контракт в «Рено» - но лишь на год. В итоге Кевин недовольно хмыкнул – и предпочел перейти в «Хаас».

- Лично меня Магнуссен разочаровал, - отметил Абитебул. – И выступлением, и поведением. Мы рассчитывали сохранить преемственность в команде, поэтому было бы логично сохранить его в составе. Но на деле один наш гонщик постоянно прогрессировал, другой – стоял на месте. Кевин очень талантлив, но ему не хватает дисциплины. К тому же он слишком часто пытался искать себе оправдания. Если в пятницу Палмер серьезно уступал первой десятке, но затем стабильно прибавлял по ходу уик-энда, то Магнуссен мог неплохо провести первые тренировки, а затем потерять темп. Нас такой подход не устраивал.

КРИЗИС

Совсем все плохо у «Мэйнора». Опять… Несколько месяцев поисков инвесторов не дали результата, и команда снова оказалась на грани банкротства. В 2014 году, еще будучи «Марусей», с ней подобное случалось – тогда из-за недостатка финансирования коллектив пропустил последние этапы (после «Гран-при России»), и в какой-то момент показалось – на этом история команды в «Формуле-1» закончится. Но денег на сезон-2015 удалось чудом наскрести, а затем наступил период относительной стабильности, в чем не последнюю роль сыграло плотное сотрудничество с «Мерседесом».

Теперь будущее «Мэйнора» опять под угрозой. Переговоры с американским промоутером Таво Хеллмундом результата не дали. Другие инвесторы тоже отказываются вкладывать деньги в коллектив. В итоге «Мэйнор» передан под внешнее управление компании FRP Advisory (которая в 2014 году и выкупила разорившуюся «Марусю»). Чем все закончится – неясно. Состава на предстоящий сезон пока нет, машины – по сути, тоже. До первой гонки остается меньше трех месяцев, и удастся ли решить за этот срок проблемы – непонятно. Возможно, количество участников чемпионата мира снова сократится.

МНЕНИЕ

В «Мерседесе» все еще медлят с официальным заявлением по поводу того, кто станет партнером Хэмилтона в новом сезоне (хотя всем понятно, что это будет Валттери Боттас). Команда пока не называет даже примерной даты, когда объявит окончательный состав. Вдруг нас все же ждут сюрпризы?

- Мне кажется, самым логичным был бы выбор в пользу Валентино Росси, - поделился мнением на этот счет Алекс Занарди. Экс-чемпион «Индикара», выступавший и в «Формулы-1», в аварии на трассе «Донингтон» в 2001 году потерял обе ноги, но до сих пор активно участвует в гоночных сериях, а заодно – выигрывает золото Паралимпийских игр (и в Лондоне, и в Рио). В общем, фигура – знаковая. И уважаемая.

- Вариант с России стал бы идеальным, - продолжил Алекс. – Его приход в «Формулу-1» мог бы значительно расширить зрительскую аудиторию. Только представьте, какой бы был ажиотаж, если бы Валентино выиграл гонку за рулем «Мерседеса»?

Помнится, культового пилота мотогонок (Росси – 9-кратный чемпион мира) лет 10 назад сватали в «Феррари». Он даже участвовал в неофициальных тестах. И чувствовал себя за рулем болида вполне уверенно. Но… видно, не судьба.

Хотя мало ли какие сюрпризы готовит нам Тото Вольфф?

КОММЕНТАРИЙ

Раньше трава была зеленее? У Фернандо Алонсо иное мнение на этот счет. Испанец покусился на святое – на яркость «Формулы-1» эпохи Проста и Сенны.

- «Формула-1» того времени была очень скучной, - признался двукратный чемпион мира. – Включите гонку 1985-го, 1988-го или 1992-го года… Да вы уснете! Потому что увидите лишь два «Макларена» в борьбе за победу, обнаружите, что парня, идущего на четвертом месте, обгоняют на круг, а разрывы между болидами держатся в районе 25 секунд. И еще 10 машин не доезжают до финиша из-за проблем с надежностью.

- Сейчас рейтинги и число зрителей снова снизились до тех же показателей, что были в 80-х, когда Сенна, Прост и другие парни экономили топливо, шины и все остальное, - продолжил Алонсо. – Да, теперь все такое же скучное, как было тогда. На мой взгляд, лучший период в истории «Формулы-1» - середина нулевых. Когда наблюдался заметный рост интереса. В чемпионат приходили заводские команды, вроде «БМВ» и «Тойоты», мы провели этапы в огромном количестве новых стран, а борьба за титул была яркой и непредсказуемой.

ЗАЛ СЛАВЫ

Напоследок новость – в Зал славы немецкого спорта на днях ввели имена двух спортсменов: Магдалены Нойнер и Михаэля Шумахера. Перечислять достижения обоих не будем.

Один вопрос: как Шумахер не оказался в этом Зале раньше?!!!