«Юнайтед» не будет покупать, мы копим деньги». Кто покинет «Манчестер» в январе?

Жозе Моуринью Источник: Reuters

Накануне главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что английский клуб нацелен на покупку игроков в летнее трансферное окно. При этом, специалист дал понять, что команду в январе покинет ряд футболистов, а вырученные средства будут направлены на укрепление состава.

«Советский спорт» рассказывает, кто из игроков «красных дьяволов», скорее всего, покинет клуб.



Морган Шнайдерлин





Возраст: 27 лет

Позиция: полузащитник

Статистика: 7 матчей

Трансферный ценник: 28 млн евро

Французский полузащитник, купленный у «Саутгемптона» в 2015 году Луи ван Галом, перестал проходить в основу «Юнайтед» после прихода Жозе Моуринью на тренерский мостик. Сам португальский тренер на одной из пресс-конференций заявил, что хочет быть честен с игроком, и не будет препятствовать его уходу в другой клуб.



По сообщениям прессы, футболист в ближайшее время станет игроком «Эвертона». Он уже прибыл на тренировочную базу и пройдет сегодня медицинское обследование:

Morgan Schneiderlin has arrived at Everton ahead of his medical & the announcement of his £24m move from Man United. (Source: Daily Mail) pic.twitter.com/vqTxa1QaPr — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 11 января 2017 г.

Интересно, что сейчас «ирисок» тренирует Рональд Куман, специалист, знакомый с Морганом по совместной работе в стане «святых». Очевидно, именно наставник мерсисайдского клуба является инициатором перехода игрока. По информации прессы, сумма трансфера составит 23 млн фунтов.

Эшли Янг





Возраст: 31 год

Позиция: полузащитник

Статистика: 8 матчей

Трансферный ценник: 10 млн евро

Опытный вингер, который всегда славился своей скоростью и великолепными подачами в штрафную площадь, редко появляется на поле. Англичанин попал в куда сложную ситуацию, чем его французский коллега.

Почему?



Моуринью на одной из пресс-конференций заявил, что на позицию Янга в команде очень много игроков, и поэтому у него нет возможности удовлетворить желание футболиста.



Интересно, что Янгу сейчас 31 год, но на него претендуют аж 4 клуба АПЛ!



Что ж, этот трансфер можно было предугадать. Во-первых, возраст, во-вторых, слишком большая конкуренция. В любом случае, Янг провел достойную карьеру в «Юнайтед», защищая цвета команды с 2011 года.



Аднан Янузай





Возраст: 21 год

Позиция: полузащитник

Статистика: 16 матчей, 2 гола и один голевой пас

Трансферный ценник: 7 млн евро

Молодой талант из Бельгии устал «бегать» по арендам, понимая, что место в основе «Юнайтед» ему не светит. По сообщениям английских СМИ, атакующий полузащитник принял решение покинуть «красных дьяволов» уже этой зимой, но в этом вопросе очень много тонкостей.

Во-первых, сейчас бельгиец выступает за «Сандерленд» на правах аренды, которая рассчитана до 31 мая 2017 года. Станет ли «Юнайтед» возвращать игрока обратно, нарушая договор?



Во-вторых, какой клуб удовлетворит требования по футболисту, который толком не играет. Напомним, что в нынешнем сезоне Янузай провел за «Сандерленд» во всех турнирах 16 матчей.



Хотя, СМИ утверждают, что клуб, заинтересованный в услугах бельгийца есть, и он представляет чемпионат Франции. Речь идет о «Лионе», который в ближайшее время планирует начать переговоры по трансферу Янузая.



Мемфис Депай





Возраст: 22 года

Позиция: полузащитник

Статистика: 7 матчей

Трансферный ценник: 25 млн евро

Один из самых талантливых игроков Европы, который блистал в составе ПСВ, сейчас сидит на лавке «Юнайтед» и уже известно, что он покинет команду. Очевидно, что за футболиста сборной Голландии клуб получит больше остальных, поскольку борьба за него идет нешуточная.

Сообщается, что Депаю поступили предложения от «Ромы», «Милана» и «Лиона».



Интересно, что в услугах Мемфиса также заинтересован московский «Спартак», а сам футболист дружит с полузащитником красно-белых Квинси Промесом. Может Депай пойдет по стопам своего соотечественника, за которым «охотится» «Ливерпуль»?



Другое дело, что «Манчестер» потребует огромных денег за своего футболиста, и «Спартак» вряд ли удовлетворит финансовые требования англичан.



Маттео Дармиан





Возраст: 27 лет

Позиция: защитник

Статистика: 13 матчей и один голевой пас

Трансферный ценник: 15 млн евро

Крайний защитник из Италии Маттео Дармиан еще летом должен был покинуть команду. Сообщалось, что клуб планировал включить этого игрока в сделку по трансферу Поля Погба из «Ювентуса». Видимо, Моуринью не одобрил эту идею, и футболист остался в своей команде.

Сейчас все иначе: сам португальский тренер выступает за продажу Дармиана, надеясь летом приобрести защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа.



В это стоит верить, поскольку основным правым защитником у Моуринью в «Манчестере» является Антонио Валенсия. С другой стороны, Жозе заявил, что Линделёфа не стоит ждать зимой, а это значит, что Дармиан может вполне остаться в «Юнайтед» в качестве замены Валенсии.



Таким образом, исходя из оценок Transfermarkt.de, «красные дьяволы» могут заработать на продаже вышеперечисленных игроков 85 млн евро.