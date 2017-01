«Юнайтед» не будет покупать, мы копим деньги». Кто покинет «Манчестер» в январе?

Накануне главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что английский клуб нацелен на покупку игроков в летнее трансферное окно. При этом, специалист дал понять, что команду в январе покинет ряд футболистов, а вырученные средства будут направлены на укрепление состава.

«Советский спорт» рассказывает, кто из игроков «красных дьяволов», скорее всего, покинет клуб.



Возраст: 27 лет

Позиция: полузащитник

Статистика: 7 матчей

Трансферный ценник: 28 млн евро

Французский полузащитник, купленный у «Саутгемптона» в 2015 году Луи ван Галом, перестал проходить в основу «Юнайтед» после прихода Жозе Моуринью на тренерский мостик. Сам португальский тренер на одной из пресс-конференций заявил, что хочет быть честен с игроком, и не будет препятствовать его уходу в другой клуб.



По сообщениям прессы, футболист в ближайшее время станет игроком «Эвертона». Он уже прибыл на тренировочную базу и пройдет сегодня медицинское обследование:

Morgan Schneiderlin has arrived at Everton ahead of his medical & the announcement of his £24m move from Man United. (Source: Daily Mail) pic.twitter.com/vqTxa1QaPr