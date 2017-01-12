Умный трансфер. Зачем Виталий Лысцов «Зениту»

«Советский спорт» рассказывает, зачем «Зениту» понадобился защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, и какова вероятность его возвращения в Россию.

ЛЫСЦОВ ДЛЯ «ЗЕНИТА» - ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД

«Зенит» вступит в переговоры (с «Бенфикой») в ближайшее время. Если команды договорятся о сумме, все будет нормально», - заявил «Советскому спорту» агент игрока Игорь Тимофеев.

Если представить, что так и будет, то «Зенит» можно поздравлять с умным трансфером на будущее. Приобретение Лысцова – ход правильный. Под присмотром опытных специалистов, будь то Луческу, Бердыев или Каррера, 21-летний защитник быстро прибавит, у него есть все качества, чтобы вырасти в игрока топ-уровня. Таково общее мнение в Португалии.

Похожий пример перед глазами: партнер Лысцова по «Бенфике» Б Виктор Линделеф за год стал одним из самых дорогих защитников мира, стоило ему поработать с тренером Руем Виторией.

Если «Зенит» на покупку решится, не прогадает. При условии, что Лысцов станет третьим защитником в команде, будет постоянно под основой, а не попадет в глухой запас.

Ну а что бывает, когда нет игровой практики, можно было убедиться на примере встречи «Тонделы» в Кубке Португалии против предпоследней команды Сегунды «Лейшойш». Тогда Лысцов во впервые за долгое время вышел в стартовом составе, «Тондела» проиграла 1:2, а португальская пресса поставила двум центральным защитникам по единице.

Но следом у Виталия были три матча подряд в основе, где он точно не был худшим. Один раз даже заработал звание лучшего игрока матча, забив гол-шедевр.

Проблема и в том, что пока у Лысцова нет тренера, который мог бы его научить чему-то новому. В «Тонделе» работают молодые специалисты. Один такой спец на днях покинул команду. На замену пришел, кажется, самый худший из возможных вариантов…

У «БЕНФИКИ» НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, У ЛЫСЦОВА – ПРОБЛЕМ С ТРЕНЕРОМ

Теперь о словах агента про скорое предложение «Зенита». Информация, полученная «Советским спортом» из Португалии, им противоречит.

Возможно, «Зениту» и нужен Лысцов, но пока клуб никак не показал»Бенфике» свою заинтересованность. Нет предложения, нет запроса, нет ничего.

Второй момент. О проблемах между теперь уже экс-тренером команды Петитом и защитником тоже нельзя утверждать, как о факте. Сам Виталий ранее говорил, что не понимает, почему не получает игровой практики, но отмечал, что в отношениях с тренером все в порядке, и еще есть время, чтобы получить шанс. Как мы видим, этот шанс он получил. Лысцов не выходил на поле урывками, а сыграл три матча подряд в чемпионате. И это несмотря на то, что два из них команда проиграла. Отсутствие какого-либо серьёзного конфликта или недопонимания с Петитом подтверждают и источники в Португалии.

ЦЕНА – ДО 10 МЛН

Наконец, о цене игрока. В контракте Лысцова действительно прописана сумма отступных. Цифра большая, не 500 тысяч евро и даже не 5 миллионов. Клуб прописывает высокие отступные для всех игроков первой и второй команд. И они обычно начинаются от 20 миллионов. Но учитывая, что Лысцов за первую команду «Бенфики» не только не играл, но и не попадал в заявку (а мы помним, что сыгравшие несколько матчей Жоау Канселу и Бернардо Силва продавались за 15-20 млн), шансы получить его за сумму до 10 миллионов равны 100 процентам. Также «Бенфика» может рассмотреть выгодную для себя аренду игрока.

«ТОНДЕЛА»: С НАМИ ПРИДЕТСЯ СЧИТАТЬСЯ

И последнее. Говоря о скором трансфере, все забывают о «Тонделе», клубе, который арендовал Виталия Лысцова до конца сезона. В «Бенфике» трансферные слухи не комментируют. Ну а «Тондела» свое мнение высказала. В клубе сильно удивились, пришедшим новостям.

- У нас нет информации об интересе «Зенита». Что же касается арендного соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года. Поэтому если «Зенит» действительно проявит интерес, то с «Тонделой» придется считаться, а не игнорировать, - заявили корреспонденту «Советского спорта» в пресс-службе клуба.

