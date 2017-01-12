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Видео драки в матче женской сборной России. Как наши девчонки поколотили чешек

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Видео драки в матче женской сборной России. Как наши девчонки поколотили чешек

На молодежном чемпионате мира в четвертьфинале Россия – Чехия (2:0) кипели страсти.

Для начала рекомендую вам ознакомиться с отчетом коллеги Дмитрия Пономаренко об этом четвертьфинале.

Возвращаюсь к нему, потому что ко мне попало видео. Не могу сказать, что это прям уж интересно, когда дерутся девчонки возраста до 18 лет. Но посмотреть это стоит.

Вот, пожалуйста, с отметки 2:12:00.

Счет 2:0 в нашу пользу. Вбрасывание в нашей зоне. До конца матча меньше двух минут, а у нас еще удаление. Да еще хозяйки сняли вратаря. То есть четверо против шести.

А молодежный чемпионат мира проходит-то в Чехии. Вот почему комментаторы лопочут на чешском языке.

Бросок по нашим воротам, сборная Чехии пытается забить хотя бы один гол. Наш голкипер Валерия Меркушева намертво берет шайбу. Она в этот вечер не пропустила ничего.


А еще, кстати, у сборной России есть голкипер Милена Третяк из «Орбиты».


Представляете? Вратарь Третяк в женском хоккее.

Ну так вот, а чешки-то прут на наш пятачок буром. А наши девчонки туда их не пускают. И начинается драка.

Остальное – на видео.

Самое интересное – как наш капитан Нина Пирогова отделала чешку. Отмутузила по первое число.


«Не женский хоккей!» - кричали комментаторы. Оказывается, у нас очень похожи языки. Я вот чешского не знаю, но все понял.

Наши не пропустили ничего. 70-43 – такое количество штрафа выписано на две команды.

70 – это у России.

Завтра играем полуфинал против американок, которым на этом турнире уже уступили со счетом 1:6. Это было в первом матче. Но если наши девчонки зададут сборной США такую же трепку, то думаю, их матч уже будет воспринят позитивно.

Да, можно проиграть. Но нужно показать страсть и характер. То, что так ценится в хоккее.

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