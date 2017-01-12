Видео драки в матче женской сборной России. Как наши девчонки поколотили чешек
На молодежном чемпионате мира в четвертьфинале Россия – Чехия (2:0) кипели страсти.Для начала рекомендую вам ознакомиться с отчетом коллеги Дмитрия Пономаренко об этом четвертьфинале.
Возвращаюсь к нему, потому что ко мне попало видео. Не могу сказать, что это прям уж интересно, когда дерутся девчонки возраста до 18 лет. Но посмотреть это стоит.
Вот, пожалуйста, с отметки 2:12:00.
Счет 2:0 в нашу пользу. Вбрасывание в нашей зоне. До конца матча меньше двух минут, а у нас еще удаление. Да еще хозяйки сняли вратаря. То есть четверо против шести.
А молодежный чемпионат мира проходит-то в Чехии. Вот почему комментаторы лопочут на чешском языке.
Бросок по нашим воротам, сборная Чехии пытается забить хотя бы один гол. Наш голкипер Валерия Меркушева намертво берет шайбу. Она в этот вечер не пропустила ничего.
А еще, кстати, у сборной России есть голкипер Милена Третяк из «Орбиты».
Представляете? Вратарь Третяк в женском хоккее.
Ну так вот, а чешки-то прут на наш пятачок буром. А наши девчонки туда их не пускают. И начинается драка.
Остальное – на видео.
Самое интересное – как наш капитан Нина Пирогова отделала чешку. Отмутузила по первое число.
«Не женский хоккей!» - кричали комментаторы. Оказывается, у нас очень похожи языки. Я вот чешского не знаю, но все понял.
Наши не пропустили ничего. 70-43 – такое количество штрафа выписано на две команды.
70 – это у России.
Завтра играем полуфинал против американок, которым на этом турнире уже уступили со счетом 1:6. Это было в первом матче. Но если наши девчонки зададут сборной США такую же трепку, то думаю, их матч уже будет воспринят позитивно.
Да, можно проиграть. Но нужно показать страсть и характер. То, что так ценится в хоккее.