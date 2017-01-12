А у нас – новенькие! Россиянки проведут эстафету в обновленном составе

Сегодня в 16.30 состоится очередная гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге – женская эстафета. Наш тренерский штаб выставил на эту гонку обновленный состав.



Хотели перемен? Получайте.



Сегодня сборную России в эстафете представят Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова.



На первом этапе дебютирует, причем не только в эстафете, но и на Кубке мира вообще, Виктория Сливко. Для нее это отложенный старт на самом высоком уровне. Еще в декабре тренеры готовы были позвать 22-летню спортсменку в первую сборную, но она заболела, а выздоровев, начала с выступлений на Кубке IBU.



Что говорил главный тренер сборной Александр Касперович об этой спортсменке? То, что прежде всего она сильна на рубеже. Наставник отмечал, что у Сливко очень своеобразный характер стрельбы, который больше напоминает мужской.



Вот сегодня на первом этапе мы сможем в этом убедиться. Или не сможем. Все-таки для Виктории это первое столь серьезное испытание и случиться может всякое. Сама она призналась, что сильно разволновалась, когда узнала, что ее включили в состав эстафеты, но потом ее «отпустило».



На втором этапе ожидайте Татьяну Акимову. Недавняя дебютантка Кубка мира, которую Международный союз биатлонистов признал лучшим новичком прошлого сезона, сейчас стала лидером сборной России. Акимова занимает 8-е место в общем зачете Кубка мира, у нее уже есть золото и бронза в личных гонках в этом сезоне. Татьяна также отменный стрелок, хотя лыжным ходом регулярно уступает лидерам.



Акимова приняла участие в трех подряд предыдущих эстафетах на соревнованиях, входящих в зачет Кубка мира, включая прошлогодний чемпионат мира в Холменколлене. Ни разу за это время наша команда не поднималась выше шестого места. Но вины Татьяны в этом нет: в двух последних гонках она стреляла идеально, а в дебютной для себя эстафете на Кубке мира использовала два дополнительных патрона.



Третий этап отдали еще одной дебютантке Кубка мира Ульяне Кайшевой. Для 23-летней спортсменки сегодняшняя эстафета станет только четвертой гонкой в карьере на Кубке мира. В прошлом сезоне ее вызвали в первую команду лишь раз – на этап в Поклюке, но после 62-го места в спринте тренерский штаб твердо решил, что ее время еще не пришло и отложил на год новое появление Ульяны в команде.

Впервые в этом сезоне ее позвали на этап в Оберхофе, где Кайшева заняла два 27-х места – в спринте и гонке преследования. И вот сегодня – ее первая взрослая эстафета, как и у Виктории Сливко.



Сегодняшний финишер Ольга Подчуфарова выглядит прямо зубром на фоне подруг по команде – она бегала эстафеты весь предыдущий сезон, за исключением главной гонки – на чемпионате мира, который вообще пропустила, поскольку к концу сезона ослабла физически. Подготовку спортсменки к началу этого сезона решено было не форсировать – предполагалось, что после нового года она наберет лучшую форму, а самый сок придет к чемпионату мира. Но на данный момент Ольга, хоть и стабильна в стрельбе, лыжным ходам уступает не только лидерам Кубка мира, но и зачастую подругам по команде.



Последний раз наша сборная выиграла медаль Кубка мира в эстафете год назад на этапе в Антхольце – это была бронза. Подчуфарова была в этой гонке финишером, но в дальнейшем тренеры стали пробовать ее на других этапах. В Преск-Айле ей отдали третий этап, а, например, в первой эстафете нынешнего сезона, которая прошла в Поклюке, Ольга бежала на старте. Теперь ее, самую опытную и психологически устойчивую, снова отрядили на финиш.



Предсказать результат нашего выступления в сильно обновленном составе крайне трудно, но посмотреть при этом, как проявят себя новые девушки очень любопытно. Тем более что даже в таком несыгранном составе возможны всякие чудеса. Если посмотреть на статистику, победитель женских эстафет от разу к разу меняется и за последние шесть гонок он ни разу не повторился: Италия, Украина, Франция, Чехия, Норвегия, Германия. Дай бог и нашей сборной в скором времени продолжить этот список.

