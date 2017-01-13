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Девушка дня. Анастасия Нифонтова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Анастасия Нифонтова - российская мотогонщица, участница «Дакара-2017«. Несмотря на запредельную жару, вязкий песок и другие тяжелые погодные условия, девушка продолжает мчать вперед к своей заветной цели. И хотя временами ей приходится проводить по 19 часов подряд в седле любимого байка, Анастасия не сдается и продолжает гонку. А мы продолжаем болеть за нее и рассматривать любимые фото прекрасной мотогонщицы.


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