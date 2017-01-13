Девушка дня. Анастасия Нифонтова
Анастасия Нифонтова - российская мотогонщица, участница «Дакара-2017«. Несмотря на запредельную жару, вязкий песок и другие тяжелые погодные условия, девушка продолжает мчать вперед к своей заветной цели. И хотя временами ей приходится проводить по 19 часов подряд в седле любимого байка, Анастасия не сдается и продолжает гонку. А мы продолжаем болеть за нее и рассматривать любимые фото прекрасной мотогонщицы.
Вот все это затевалось ради селфи с правильными парнями в арке старта Дакара 😎 теперь официально на Дакаре были и Российские девочки 😝💃🏻 Марк за меня радовался и обнимал как будто сам победил 🙈😅 Как же круто когда тебя все так поддерживают!!!! Уииииии 🙌🏻✊🏻💪🏻#biblioglobus #moscowpolice #redbull_rus #mitas #gonkipro #htrallyteam #motul #husqvarna #motorace #mxt #yms #mjmoto #yakhnichpeople #acer #mjmoto #ctibraces #thenorthface #six2 #nifontova