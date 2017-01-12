Супербоул. Здесь случается всё!

А почему так интересно то?

По летописи Супербоулов можно изучать историю Соединённых Штатов Америки. Последняя, конечно же, гораздо богаче, но главный матч сезона по американскому футболу отменно иллюстрирует всё то, чем до сих пор живёт это общество трудяг-эмигрантов. Как любой гонщик мечтает о ралли, так и в этой игре мечтает принять участие абсолютно каждый американский ребёнок, включая и некоторых девочек. И лучше не просто сыграть, а стать самым полезным игроком Супербоула, получить в подарок кабриолет, а с ним и официальный статус самого крутого чувака в Америке.

Давайте попробуем разобраться, в чем все-таки причина популярности этого спортивного мероприятия, ради которого переносят инаугурации президентов и отменяют свадьбы. Рейтинги Супербоула, кстати, зашкаливают и по сей день. И это несмотря на не утихающую кампанию по обвинению американского футбола в излишней жестокости. На самом деле, этот вид спорта всегда был таким. Но самые последние медицинские исследования показывают, что долгосрочный эффект от постоянных ударов в шлем (читай в голову), может быть весьма плачевным для ментального здоровья человека в дальнесрочной перспективе. Многие родители уже отказываются отдавать своих детей в секции по американскому футболу.

Но вот в удовольствии посмотреть на то, как до состояния живого холодца мутузят и колошматят друг друга атлеты в форме инопланетян-приш ельцев, не откажет себе ни один уважающий себя американец. На самом деле, не против такого расклада и сами спортсмены, так как, что называется, прочитали весь текст договора, в том числе и мелким шрифтом и знали, на что идут. Знали они и про повышенную травматичность футбола, и про долгосрочный эффект от постоянных ударов по голове. За всё за это их компенсируют самым, что ни на есть длинным долларом – все-таки зарплаты в НФЛ одни из самых высоких по стране.

До и после Супербоула

Разобравшись с этим, давайте поговорим о самой финальной игре Национальной футбольной лиги и о том, что её окружает. Все-таки Супербоул – это не только голы, очки, секунды или, как бы сказали в Америке, ярды, тачдауны и захваты. Супербоул – это самое хлебосольное зрелище в современном мире развлечений, включающее в себе и театральную драму, и цирковое искусство, да еще и помноженное на непредсказуемост ь спортивной борьбы. Плюс байки, байки и еще раз байки. Кто же откажет себе в удовольствии от просмотра такого спектакля, в котором золушка может вмиг превратиться в принцессу? Или наоборот.

Истории о том, как игрок пошел «погулять» накануне игры и вернулся только через неделю – здесь обычное дело. Или работал себе бывший спортсмен грузчиком на местном складе, а в составе участника «Супербоула» появилась брешь в ростере из-за травмы или загула одного из основных игроков. В считанные часы парень из подсобки попадает на главную спортивную арену страны и становится известным на весь мир. Ну а история с защитником команды «Атланта Фэлконс» Юджином Робинсоном, вообще, уже стала классикой футбольной самоволки. В преддверии 33-го Супербоула Робинсон получил награду имени Барта Старра, которая вручается игроку НФЛ, демонстрирующему самое примерное поведение как на поле, так и за его пределами. В общем, пионер – всем ребятам пример. Отпраздновать это событие Юджин решил по-особому и … заказал девочку по вызову. Вот только на его несчастье в виде ночной бабочки к нему в гостиницу приехала девушка офицер полиции, работавшая под прикрытием, и вечеринка Робинсона сорвалась, так и не начавшись. Как говорится, до, во время и после матча по американскому футболу, происходит всё! А тем более в Супербоуле.

Как правильно смотреть Супербоул

Лично мне еще ни разу не довелось в живую побывать на этом монументальном мероприятии. Но я прекрасно помню ту неделю перед 45-м Супербоулом, которую я провёл в Америке, а именно в Бостоне и как этот город, буквально, дышал игрой. Каждый, абсолютно каждый человек, которого я встречал на улице, был готов поговорить со мной о футболе. Шансы на победу, игравших тогда в финале «Питтсбург Стилирес» и «Грин Бэй Пэккерс» я обсуждал с парковщиком машин в отеле, с официанткой в кафе, наконец, с коллегами на играх регулярного сезона НБА. Никто не хотел остаться в стороне «большой спортивной дискотеки». Да даже просмотр самого матча в гостинице под пиццу и колу был ни с чем несравнимым времяпрепровожде нием.

Вообще аргументированно написать о том, почему Супербоул – это самое зрелищное спортивно-развле кательное мероприятие в мире, задача довольно неблагодарная - всё равно не получится. Это тот случай, когда, действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И если у вас после прочтения этого материала остались законные сомнения насчёт зрелищности Супербоула, просто посмотрите этот матч в большой и весёлой компании фанатов американского футбола - вы «подсядете» на этот вид спорта навсегда. Ближайший подобный матч, кстати, 51-й по счёту состоится 5-го февраля 2017-го года в городе Хьюстон, Штат Техас. Участники в процессе определения, но об этом в следующей серии.