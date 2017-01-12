Супербоул. Здесь случается всё!
А почему так интересно то?
Давайте попробуем разобраться, в чем все-таки причина популярности этого спортивного мероприятия, ради которого переносят инаугурации президентов и отменяют свадьбы. Рейтинги Супербоула, кстати, зашкаливают и по сей день. И это несмотря на не утихающую кампанию по обвинению американского футбола в излишней жестокости. На самом деле, этот вид спорта всегда был таким. Но самые последние медицинские исследования показывают, что долгосрочный эффект от постоянных ударов в шлем (читай в голову), может быть весьма плачевным для ментального здоровья человека в дальнесрочной перспективе. Многие родители уже отказываются отдавать своих детей в секции по американскому футболу.
Но
вот в удовольствии
посмотреть
на то, как до
состояния
живого холодца
мутузят и колошматят
друг друга
атлеты в форме
инопланетян-приш
До и после Супербоула
Разобравшись
с этим, давайте
поговорим о
самой финальной
игре Национальной
футбольной
лиги и о том,
что её окружает.
Все-таки Супербоул
– это не только
голы, очки, секунды
или, как бы сказали
в Америке, ярды,
тачдауны и
захваты. Супербоул
– это самое
хлебосольное
зрелище в современном
мире развлечений,
включающее
в себе и театральную
драму, и цирковое
искусство, да
еще и помноженное
на непредсказуемост
Истории о том, как игрок пошел «погулять» накануне игры и вернулся только через неделю – здесь обычное дело. Или работал себе бывший спортсмен грузчиком на местном складе, а в составе участника «Супербоула» появилась брешь в ростере из-за травмы или загула одного из основных игроков. В считанные часы парень из подсобки попадает на главную спортивную арену страны и становится известным на весь мир. Ну а история с защитником команды «Атланта Фэлконс» Юджином Робинсоном, вообще, уже стала классикой футбольной самоволки. В преддверии 33-го Супербоула Робинсон получил награду имени Барта Старра, которая вручается игроку НФЛ, демонстрирующему самое примерное поведение как на поле, так и за его пределами. В общем, пионер – всем ребятам пример. Отпраздновать это событие Юджин решил по-особому и … заказал девочку по вызову. Вот только на его несчастье в виде ночной бабочки к нему в гостиницу приехала девушка офицер полиции, работавшая под прикрытием, и вечеринка Робинсона сорвалась, так и не начавшись. Как говорится, до, во время и после матча по американскому футболу, происходит всё! А тем более в Супербоуле.
Как правильно смотреть Супербоул
Лично
мне еще ни разу
не довелось
в живую побывать
на этом монументальном
мероприятии.
Но я прекрасно
помню ту неделю
перед 45-м Супербоулом,
которую я провёл
в Америке, а
именно в Бостоне
и как этот город,
буквально,
дышал игрой.
Каждый, абсолютно
каждый человек,
которого я
встречал на
улице, был готов
поговорить
со мной о футболе.
Шансы на победу,
игравших тогда
в финале «Питтсбург
Стилирес» и
«Грин Бэй Пэккерс»
я обсуждал с
парковщиком
машин в отеле,
с официанткой
в кафе, наконец,
с коллегами
на играх регулярного
сезона НБА.
Никто не хотел
остаться в
стороне «большой
спортивной
дискотеки».
Да даже просмотр
самого матча
в гостинице
под пиццу и
колу был ни с
чем несравнимым
времяпрепровожде
Вообще
аргументированно
написать о том,
почему Супербоул
– это самое
зрелищное
спортивно-развле