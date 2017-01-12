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Эменике все-таки вернется в Россию?

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эменике все-таки вернется в Россию?
Источник: Associated Press

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ЛЫСЦОВ МОЖЕТ СТАТЬ ИГРОКОМ «ЗЕНИТА»

«Зенит» продолжает усиливать свой состав. Очередным новичком питерского клуба может стать защитник Виталий Лысцов, права на которого принадлежат португальской «Бенфике». Стоит отметить, что сейчас игрок выступает за «Тонделу» на правах аренды.

«Зенит» уже сделал официальное предложение по поводу покупки игрока.

ЭМЕНИКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ «РУБИН»?

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может продолжить карьеру в «Рубине». Об этом сообщает издание Geripas. Речь идет об аренде футболиста на шесть месяцев. Кроме этого, казанцы смогут оставить форварда, если клуб устроит его игра. Сумма выкупа может составить 5 миллионов евро.

В «КРАСНОДАР» ПЕРЕШЕЛ ИГРОК ИЗ ФНЛ

Состав «Краснодара» пополнил 21-летнийполузащитник Араик Овсепян, который с 2014 года выступал за «Сибирь».

- В ближайшее время Овсепян начнёт тренироваться в составе «Краснодара-2», однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмёт молодого футболиста на второй сбор, который пройдёт в Испании с 29 января по 10 февраля», — сообщает пресс-служба «быков».

БОККЕТИ ПРОДЛИТ КОНТРАКТ СО «СПАРТАКОМ»

Tuttomercatoweb сообщает о том, что защитник Сальваторе Боккетти в ближайшее время подпишет новый контракт со «Спартаком». Соглашение будет рассчитано до 2021 года.

Текущий контракт футболиста истекает летом 2017 года.

СЕЛЮК ГОТОВ ПОМОЧЬ «ТОМИ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил готовность помочь «Томи», которая из-за финансовых проблем лишилась ряда ведущих игроков.

- Я готов протянуть «Томи» руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От «Томи» требуется только обеспечение проживания и питания, - заявил Селюк Чемпионат.com.

«АНЖИ» УСИЛИТ КАПИТАН «ТОСНО»?

Sportbox.ru сообщает о том, что капитан «Тосно» Гурам Тетрашвили может прийти в «Анжи». Стороны пока что не смогли согласовать условия трансфера.

- Тетрашвили летит с командой на сборы в Турцию, как и все остальные, за исключением Чхапелия, который доиграет сезон на правах аренды в петербургском «Динамо». А дальше будет видно», — заявил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

Кроме этого, стало известно, что «Анжи» расторг контракт с капитаном команды Али Гаджибековым.

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