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Пишите письма. Как на футбольных полях бьются за шпаргалки

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрген Клопп и Даниэль Старридж
Юрген Клопп и Даниэль СтарриджИсточник: Getty Images

Даниэль Старридж в матче «Саутгемптона» и «Ливерпуля» в Кубке английской лиги не столько читал игру (вот и его команда уступила 0:1), сколько читал во время игры. Это Юрген Клопп передал своему футболисту записку прямо во время матча.

Пришлось Старриджу, который просто в тот момент оказался ближе всех к тренерской скамейке, бегать по полю не за мячом или с мячом, а с запиской – и проводить инструктаж. Не помогло – команда Старриджа проиграла.

- Может быть, это было слишком поздно, - признал после матча Юрген Клопп, слова которого приводит The Guardian. И содержимое записки немецкий специалист скрывать не стал.  

- Там была нарисована новая схема – 3–5–2, - рассказал Клопп. - Расписал, как действовать Лукасу, Эмре, как делить пространство между Лалланой и Коутиньо... Вот и все. Больше никакой информации, этого было достаточно.

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Старридж записку сохранять не стал – после того, как информация была доведена до партнеров, нападающий просто выбросил бумажку, которая так и осталась лежать на газоне никому не нужной.

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель у себя в соцсети вспомнил историю, когда за тренерскую записку, которую вот так же передали игроку, выходившему на поле, чуть ли не драка развернулась. Дело было несколько лет назад во Франции, в матче «Сент-Этьена» и «Нанта». Тогда главный тренер «Сент-Этьена» Аллен Перрен, дисквалифицированный на этот матч, смотрел игру с трибуны. Указания давал ассистенту по телефону, а тот передавал их игрокам в письменном виде.

Судя по всему, только в английской премьер-лиге не уделяют внимания письмам. В английских дивизионах рангом ниже ребята не промах. Во всяком случае, если говорить о секретной переписке. Например, в октябре прошлого года Росс Уоллас из «Шеффилд Уэнсдей» просто стащил письмецо у одного из игроков «Хаддерсфилда», который тоже получил письменные указания от тренера через вышедшего на замену игрока. Тот, правда, быстро сориентировался и отобрал записку. Но шутка Уолласу все равно удалась. Да и его команда замыслы соперника разгадала и выиграла.

Ну, а самая легендарная записка – конечно, та, которую Андреас Кепке написал Йенсу Леманну перед серией пенальти в четвертьфинале ЧМ-2006 против аргентинцев. Там было расписано, кто и куда из аргентинцев бьет.


- Во время серии пенальти кое-как разобрал корявый почерк Андреаса, - вспоминал потом в своей автобиографии Йенс. - Бить собирается Айяла. Читаю записку – там написано «правый угол». А я прыгнул влево – и забрал мяч! После этого уже не воспринимал записку всерьез. Но когда бить собирался Камбьяссо, все же опять посмотрел ее. И не нашел такой фамилии!...

Леманн ту записку выкинул после матча, но потом в мусорной корзине отыскал и сохранил, а одна крупная компания приобрела письмо Кепке Леманну на аукционе за миллион евро.

Возможно, записка Клоппа на столько не потянет, но… Никто не видел, подобрал ли кто-то комок бумаги, который швырнул Старридж?   

P.S. Можно не только подсматривать, но и подслушивать. Daily Mail вспомнила, как Эммануэль Эбуэ из сборной Кот-д`Ивуара подслушал установку, которую давал главный тренер сборной КНДР своему игроку. Не известно, понял ли, что ему говорил тренер игрок сборной Северной Кореи, но ивуариец точно все усек.

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