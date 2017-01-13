Чьи шаманы приедут в Россию? Что нужно знать о Кубке Африки-2017

В субботу в Габоне начнется, возможно, самый красочный и экзотический турнир на планете – Кубок Африки, победитель которого летом приедет в Россию на Кубок Конфедераций.

УЧАСТНИКИ

Группа А

Габон, Буркина-Фасо, Камерун, Гвинея-Бисау

Группа В

Алжир, Тунис, Сенегал, Зимбабве

Группа С

Кот-д’Ивуар, ДР Конго, Марокко, Того

Группа D

Гана, Мали, Египет, Уганда

По две лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал, дальше – по обычной схеме.

СТРАНА-ОРГАНИЗАТОР

С организацией Кубка Африки-2017 возникло немало сложностей, как, впрочем, и с предыдущими турнирами. Назвать страну-хозяина чемпионатов 2015 и 2017 годов Африканская конфедерация футбола (КАФ) собиралась в начале 2011-го. Собралась, и сделала. Кубок-2015 доверили Марокко, Кубок-2017 – ЮАР. Но, поскольку в Ливии, которая должна была принять Кубок Африки-2013, как раз рухнул режим Муамара Каддафи и разгорелась гражданская война, ЮАР и Ливия поменялись турнирами.

В 2014 году в Черной Африке бушевала эпидемия вируса Эбола. Власти Марокко обратились в КАФ с просьбой перенести турнир с января-февраля 2015-го на более поздний срок, не желая принимать у себя гостей из стран, где свирепствовала болезнь. КАФ эту инициативу не поддержал. Тогда Марокко отказалась проводить турнир.

«Наше правительство все сделало правильно. Это решение продиктовано интересами здоровья всей нации», - сказал один из тренеров сборной Марокко Мустафа Хаджи.

КАФ перенесла соревнования в Экваториальную Гвинею, а марокканцев дисквалифицировала, правда, потом довольно быстро амнистировала.

К 2015 году ситуация в Ливии не стабилизировалась, и турнир было решено перенести в Габон. Причина очевидна – в 2012 году эта страна совместно с Экваториальной Гвинеей проводила Кубок Африки, а, значит, инфраструктура в порядке, опыт есть, никакого аврала не потребуется.

Габон – одна из богатейших стран Африки. Причина проста – нефть и газ, активно добываемые на прибрежном шельфе, плюс марганцевая и урановая руда. По данным Всемирного банка по ВВП на душу населения Габон по итогам 2015 года занимал 74-е место в мире (7692 доллара на человека), для сравнения, Россия была на 63-м месте (9243 доллара).

Турнир пройдет в четырех городах на четырех новеньких, с иголочки, стадионах, самый старый из которых (если это прилагательное тут вообще уместно) был введен в строй в 2011 году.

ГЛАВНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Рияд МАРЕЗ (Алжир)

Один из главных творцов чуда «Лестера». Лучший игрок Африки 2016 года как по версии КАФ, так и ВВС. Считается, что в этом сезоне 25-летний Марез не так мотивирован, и поэтому далеко не так хорош – всего три гола и две передачи в 20 турах премьер-лиги. Но игра за сборную – это совсем другое дело.

Садио МАНЕ (Сенегал)

Летом «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за форварда 42 миллиона евро, и тот пока полностью оправдывает ожидания. Кажется, 24-летний Мане умеет на поле все – забивать, отдавать, прессинговать, работать на команду. Девять голов и четыре передачи – прекрасная статистика, но она не отражает всей той пользы, что приносит Мане «Ливерпулю».

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ (Габон)

За три с половиной года в бундеслиге форвард дортмундской «Боруссии» забил 70 голов. 27-летний Обамеянг – лучший бомбардир (16 мячей) и лучший футболист нынешнего чемпионата Германии по оценкам издания Kicker. Он мечтает играть за «Реал», и, возможно, его мечта сбудется уже летом. Ну а пока есть шанс порадовать страну.

Эрик БАЙИ (Кот-д’Ивуар)

Если защитник приглянулся Жозе Моуринью, то это – знак качества. Летом 23-летний Байи перешел из «Вильярреала» в «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов евро. Он физически силен, быстр, резок, а, главное, хорошо обучаем.

Мохаммед САЛАХ (Египет)

«У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков мира», - так отозвался о 24-летнем Салахе главный тренер сборной Египта Эктор Купер. А уж опытный аргентинец многое повидал и зря говорить не будет. В этом году реактивный форвард стал одним из лидеров «Ромы», набрав 12 очков по системе «гол+пас» (8+4), и все ближе к тому, чтобы оправдать выданные ему авансы.

ФАВОРИТЫ

Уж простите за банальность, но Кубок Африки – соревнование непредсказуемое. Например, во второй половине нулевых царила сборная Египта, выигравшая три турнира подряд (2006, 2008, 2010), но при этом не отбиравшаяся на чемпионаты мира (последний раз «фараоны» выступали там в Италии-1990).

В 2012 году главный трофей достался крепкой, спаянной, но совершенно не звездной Замбии, за которую выступал хавбек «Урала» Чисамба Лунгу. На двух последующих турнирах «медные пули» не пробились даже в четверку сильнейших.

В то же время напичканный звездами Кот-д’Ивуар раз за разом пролетал мимо победы, добившись своего только в 2015 году, после чего Дидье Дрогба и Яя Туре смогли с чистой совестью завершить выступления в национальной команде.

И вот что еще важно: сила команд выравнивается. Почти в каждой сборной достаточно футболистов, родившихся в Европе и воспитывавшихся в академиях тамошних клубов. Все они хорошо подготовлены и технически, и тактически, и их средний уровень примерно одинаков.

Тем не менее, назвать фаворитов можно.

Габон

Просто потому, что это – хозяин турнира. Свои болельщики, лояльное судейство, привычные условия и знающие все вокруг шаманы – традиционный набор. Плюс, конечно, неплохой состав, где помимо Обамеянга выделяются хавбеки Марио Лемина из «Ювентуса» и Дидье Ндонг из «Сандерленда».

Кот-д’Ивуар

На протяжении последних десяти лет по именам и уровню таланта это, безусловно, самая сильная сборная Африки. Вот и на этот раз у «слонов» пусть и обновленная, но очень приличная команда – Байи, Орье, Бони, Сьо. Да и тренер – Мишель Дюссюер – пусть громких успехов и не добивался, но отлично знаком с африканскими реалиями, больше десяти лет проработав на Черном континенте.

Алжир

По именам – едва ли не самая сильная сборная турнира: Марез, Слимани, Браими, Гулам, Бенталеб, Геззаль. Многие из этого состава имеют опыт успешной игры на ЧМ-2014. Тренер – бельгиец Жорж Леекенс – знает, что такое Кубок Африки: в прошлом розыгрыше он вывел в четвертьфинал Тунис. Вот только Алжиру, как и Кот-д’Ивуару, на континентальных первенствах не особенно везет.

Гана

Самая стабильная африканская команда последних лет – на трех предыдущих Кубках Африки неизменно была в четверке сильнейших. В 2015-м «черные звезды» в финале лишь в серии пенальти уступили Кот-д’Ивуару (8:9). Вот и на этот раз главный тренер Авраам Грант привез в Габон приличную и опытную банду – братья Айю, Гьян, Баба Рахман.

«НАШИ»

На этот раз представительство РФПЛ на Кубке Африки будет меньше, чем в прежние годы – всего два человека. Это капитан и лидер сборной Буркина-Фасо полузащитник Шарль Каборе из «Краснодара» и атакующий хавбек команды Мали Мусса Думбия из «Ростова», который, впрочем, пока находится на вторых ролях. Наверняка поехал бы в Габон уралец Лунгу, однако Замбия на этот раз не пробилась в финальный турнир.

Впрочем, бывших «наших» будет достаточно. Это и экс-хавбек «Ростова» Гелор Канга (Габон), марокканцы Мубарак Буссуфа и Мехди Карсела-Гонсалес (экс-»Анжи»), поигравший в «Крыльях Советов» алжирец Раис Мболи, представляющий ДР Конго бывший форвард «Терека» Жереми Бокила, промелькнувший в «Краснодаре» нападающий Мусса Конате, ставший одной из первых жертв распродажи в «Анжи» защитник сборной Ганы Джонатан Менса и его соотечественник Мубарак Вакасо, не закрепившийся в «Рубине».

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В России матчи Кубка Африки-2017 будет показывать канал «Евроспорт». А вообще турнир будет транслироваться на все континенты, включая такие страны, как, например, Новая Зеландия, Индия или Канада.