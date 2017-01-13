Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург- : -Спартак
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чьи шаманы приедут в Россию? Что нужно знать о Кубке Африки-2017

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чьи шаманы приедут в Россию? Что нужно знать о Кубке Африки-2017
Источник: Associated Press

В субботу в Габоне начнется, возможно, самый красочный и экзотический турнир на планете – Кубок Африки, победитель которого летом приедет в Россию на Кубок Конфедераций.

УЧАСТНИКИ

Группа А

Габон, Буркина-Фасо, Камерун, Гвинея-Бисау

Группа В

Алжир, Тунис, Сенегал, Зимбабве

Группа С

Кот-д’Ивуар, ДР Конго, Марокко, Того

Группа D

Гана, Мали, Египет, Уганда

По две лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал, дальше – по обычной схеме.

Лучшее с «Дакара»: самые яркие видео первой недели

СТРАНА-ОРГАНИЗАТОР

С организацией Кубка Африки-2017 возникло немало сложностей, как, впрочем, и с предыдущими турнирами. Назвать страну-хозяина чемпионатов 2015 и 2017 годов Африканская конфедерация футбола (КАФ) собиралась в начале 2011-го. Собралась, и сделала. Кубок-2015 доверили Марокко, Кубок-2017 – ЮАР. Но, поскольку в Ливии, которая должна была принять Кубок Африки-2013, как раз рухнул режим Муамара Каддафи и разгорелась гражданская война, ЮАР и Ливия поменялись турнирами.

В 2014 году в Черной Африке бушевала эпидемия вируса Эбола. Власти Марокко обратились в КАФ с просьбой перенести турнир с января-февраля 2015-го на более поздний срок, не желая принимать у себя гостей из стран, где свирепствовала болезнь. КАФ эту инициативу не поддержал. Тогда Марокко отказалась проводить турнир.

«Наше правительство все сделало правильно. Это решение продиктовано интересами здоровья всей нации», - сказал один из тренеров сборной Марокко Мустафа Хаджи.

КАФ перенесла соревнования в Экваториальную Гвинею, а марокканцев дисквалифицировала, правда, потом довольно быстро амнистировала.

К 2015 году ситуация в Ливии не стабилизировалась, и турнир было решено перенести в Габон. Причина очевидна – в 2012 году эта страна совместно с Экваториальной Гвинеей проводила Кубок Африки, а, значит, инфраструктура в порядке, опыт есть, никакого аврала не потребуется.

Габон – одна из богатейших стран Африки. Причина проста – нефть и газ, активно добываемые на прибрежном шельфе, плюс марганцевая и урановая руда. По данным Всемирного банка по ВВП на душу населения Габон по итогам 2015 года занимал 74-е место в мире (7692 доллара на человека), для сравнения, Россия была на 63-м месте (9243 доллара).

Турнир пройдет в четырех городах на четырех новеньких, с иголочки, стадионах, самый старый из которых (если это прилагательное тут вообще уместно) был введен в строй в 2011 году.

ГЛАВНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Рияд МАРЕЗ (Алжир)

Один из главных творцов чуда «Лестера». Лучший игрок Африки 2016 года как по версии КАФ, так и ВВС. Считается, что в этом сезоне 25-летний Марез не так мотивирован, и поэтому далеко не так хорош – всего три гола и две передачи в 20 турах премьер-лиги. Но игра за сборную – это совсем другое дело.

Садио МАНЕ (Сенегал)

Летом «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за форварда 42 миллиона евро, и тот пока полностью оправдывает ожидания. Кажется, 24-летний Мане умеет на поле все – забивать, отдавать, прессинговать, работать на команду. Девять голов и четыре передачи – прекрасная статистика, но она не отражает всей той пользы, что приносит Мане «Ливерпулю».

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ (Габон)

За три с половиной года в бундеслиге форвард дортмундской «Боруссии» забил 70 голов. 27-летний Обамеянг – лучший бомбардир (16 мячей) и лучший футболист нынешнего чемпионата Германии по оценкам издания Kicker. Он мечтает играть за «Реал», и, возможно, его мечта сбудется уже летом. Ну а пока есть шанс порадовать страну.

Эрик БАЙИ (Кот-д’Ивуар)

Если защитник приглянулся Жозе Моуринью, то это – знак качества. Летом 23-летний Байи перешел из «Вильярреала» в «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов евро. Он физически силен, быстр, резок, а, главное, хорошо обучаем.

Мохаммед САЛАХ (Египет)

«У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков мира», - так отозвался о 24-летнем Салахе главный тренер сборной Египта Эктор Купер. А уж опытный аргентинец многое повидал и зря говорить не будет. В этом году реактивный форвард стал одним из лидеров «Ромы», набрав 12 очков по системе «гол+пас» (8+4), и все ближе к тому, чтобы оправдать выданные ему авансы.

ФАВОРИТЫ

Уж простите за банальность, но Кубок Африки – соревнование непредсказуемое. Например, во второй половине нулевых царила сборная Египта, выигравшая три турнира подряд (2006, 2008, 2010), но при этом не отбиравшаяся на чемпионаты мира (последний раз «фараоны» выступали там в Италии-1990).

В 2012 году главный трофей достался крепкой, спаянной, но совершенно не звездной Замбии, за которую выступал хавбек «Урала» Чисамба Лунгу. На двух последующих турнирах «медные пули» не пробились даже в четверку сильнейших.

В то же время напичканный звездами Кот-д’Ивуар раз за разом пролетал мимо победы, добившись своего только в 2015 году, после чего Дидье Дрогба и Яя Туре смогли с чистой совестью завершить выступления в национальной команде.

И вот что еще важно: сила команд выравнивается. Почти в каждой сборной достаточно футболистов, родившихся в Европе и воспитывавшихся в академиях тамошних клубов. Все они хорошо подготовлены и технически, и тактически, и их средний уровень примерно одинаков.

Тем не менее, назвать фаворитов можно.

Габон

Просто потому, что это – хозяин турнира. Свои болельщики, лояльное судейство, привычные условия и знающие все вокруг шаманы – традиционный набор. Плюс, конечно, неплохой состав, где помимо Обамеянга выделяются хавбеки Марио Лемина из «Ювентуса» и Дидье Ндонг из «Сандерленда».

Кот-д’Ивуар

На протяжении последних десяти лет по именам и уровню таланта это, безусловно, самая сильная сборная Африки. Вот и на этот раз у «слонов» пусть и обновленная, но очень приличная команда – Байи, Орье, Бони, Сьо. Да и тренер – Мишель Дюссюер – пусть громких успехов и не добивался, но отлично знаком с африканскими реалиями, больше десяти лет проработав на Черном континенте.

Алжир

По именам – едва ли не самая сильная сборная турнира: Марез, Слимани, Браими, Гулам, Бенталеб, Геззаль. Многие из этого состава имеют опыт успешной игры на ЧМ-2014. Тренер – бельгиец Жорж Леекенс – знает, что такое Кубок Африки: в прошлом розыгрыше он вывел в четвертьфинал Тунис. Вот только Алжиру, как и Кот-д’Ивуару, на континентальных первенствах не особенно везет.

Гана

Самая стабильная африканская команда последних лет – на трех предыдущих Кубках Африки неизменно была в четверке сильнейших. В 2015-м «черные звезды» в финале лишь в серии пенальти уступили Кот-д’Ивуару (8:9). Вот и на этот раз главный тренер Авраам Грант привез в Габон приличную и опытную банду – братья Айю, Гьян, Баба Рахман.

«НАШИ»

На этот раз представительство РФПЛ на Кубке Африки будет меньше, чем в прежние годы – всего два человека. Это капитан и лидер сборной Буркина-Фасо полузащитник Шарль Каборе из «Краснодара» и атакующий хавбек команды Мали Мусса Думбия из «Ростова», который, впрочем, пока находится на вторых ролях. Наверняка поехал бы в Габон уралец Лунгу, однако Замбия на этот раз не пробилась в финальный турнир.

Впрочем, бывших «наших» будет достаточно. Это и экс-хавбек «Ростова» Гелор Канга (Габон), марокканцы Мубарак Буссуфа и Мехди Карсела-Гонсалес (экс-»Анжи»), поигравший в «Крыльях Советов» алжирец Раис Мболи, представляющий ДР Конго бывший форвард «Терека» Жереми Бокила, промелькнувший в «Краснодаре» нападающий Мусса Конате, ставший одной из первых жертв распродажи в «Анжи» защитник сборной Ганы Джонатан Менса и его соотечественник Мубарак Вакасо, не закрепившийся в «Рубине».

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В России матчи Кубка Африки-2017 будет показывать канал «Евроспорт». А вообще турнир будет транслироваться на все континенты, включая такие страны, как, например, Новая Зеландия, Индия или Канада.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игрокам, отказавшимся от участия в Кубке африканских наций, грозит дисквалификация от ФИФАФИФА может дисквалифицировать игроков, который отказались от вызова в свои сборные на Кубок африканских наций. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.Каборе сыграет за сборную Буркина-Фасо на Кубке африканских нацийПолузащитник «Краснодара» Шарль Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо для участия в Кубке африканских наций-2017, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.Семь камерунских футболистов отказались от выступления за сборную на Кубке АфрикиСемь игроков отказались от участия в Кубке африканских наций в составе сборной Камеруна. Они предпочли остаться в своих клубах на период проведения турнира.Заха сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Кот-д’ИвуараПолузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа принял решение выступать за сборную Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.«МЮ» готов заплатить за защитника «Вильярреала» 30 миллионов фунтовПокупка центрального защитника «Вильярреала» Эрика Баили может стать первым трансфером «Манчестер Юнайтед» при новом главном тренере Жозе Моуринью, сообщает BBC.Жорже Кошта: Обамеянг попросил не вызывать его в сборную, так как он меняет клубФорвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил главный тренер сборной Габона Жорже Кошта.Нигерия уступила Египту и не смогла пробиться в финальную часть Кубка АфрикиМатч квалификации Кубка африканских наций между сборными Египта и Нигерии завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Египта.Черная пантера Самба стала талисманом Кубка Африки-2017Габон представил талисмана домашнего Кубка Африки 2017 года. Им стала черная пантера по имени Самба.Чад снялся с квалификации Кубка Африки из-за финансовых проблемВ связи с финансовыми трудностями отказалась от продолжения борьбы в квалификации Кубка африканский наций 2017 года. Об этом сообщает Goal.com.Матч Нигерия ‒ Египет посетили 40 тысяч человек при вместимости стадиона в 16 тысячМатч между сборными Нигерии и Египта в рамках отборочного турнира Кубка африканских наций 2017 года посетили 40 тысяч человек при официальной вместимости стадиона в Кадуне (Нигерия) 16 тысяч.Муса и Оланаре вызваны в сборную Нигерии на матчи с ЕгиптомФутболисты московского ЦСКА Ахмед Муса и Аарон Оланаре вызваны в сборную Нигерии на матчи отборочного турнира Кубка африканских наций со сборной Египта, сообщает официальной сайт национальной команды.Туре остался недоволен результатом выборов лучшего игрока Африки по итогам 2015 годаПолузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал результаты выборов лучшего игрока Африки по итогам 2015 года. Напомним, сегодня стало известно, что награду выиграл вингер сборной Габона и дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.Тренера сборной Анголы уволили за прогул после празднования РождестваГлавный тренер сборной Анголы Ромеу Филемон был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на сообщение ангольской федерации футбола.Каборе вызван в сборную Буркина-ФасоПолузащитник краснодарской «Кубани» Шарль Каборе получил вызов в национальную команду Буркина-Фасо, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.«Габон – не зоопарк!». Почему визит Месси в Африку обернулся скандалом«Габон – не зоопарк!». Почему визит Месси в Африку обернулся скандаломПриезд Лионеля Месси в африканскую страну наделал немало шума сразу на двух континентах.Глава CAF: Катар заплатил за продвижение своей заявки 1,8 млн долларовПрезидент Африканской конфедерации футбола (CAF) и старший вице-президент ФИФА Исса Хаяту сообщил, что представители Катара в январе 2010 года заплатили 1,8 миллиона долларов CAF за продвижение своей заявки на проведение чемпионата мира в 2022 году.Судьи опоздали на матч ЮАР – ГамбияМатч отборочного турнира Кубка Африки ЮАР – Гамбия в Дурбане отложен на четыре часа из-за того, что двое судей не успели прилететь в страну.Наставник Эрве Ренар покинул сборную Кот-д'ИвуараФранцузский специалист Эрве Ренар ушел с поста главного тренера сборной Кот-д'Ивуара, сообщает AFP.Габон примет Кубок Африки-2017Африканская конфедерация футбола (КАФ) назвала место проведения Кубка Африки-2017. Турнир примет Габон. При этом на его организацию также претендовали Алжир и Гана.Главный тренер сборной ДР Конго: Чернокожим тренерам не дают шансаГлавный тренер сборной ДР Конго пожаловался на предвзятое отношение к чернокожим тренерам.
Главные новости
Футбол
Габулов и Комбаров в «Арсенале», «Реал» – в четвертьфинале, а «Монреаль» – в кризисе. Главные новости утра
MMA
UFC официально подтвердил, что бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 4 марта
Хоккей
Кросби – главный претендент на «Харт Трофи», Бобровский – на третьем месте
Теннис
Александрова сыграет с Макаровой, Родина – с Павлюченковой в первом круге Australian Open
Теннис
Павлюченкова в паре с Бабош выиграла турнир в Сиднее
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Сан-Антонио», Мозгов не набрал ни одного очка
Хоккей
«Миннесота» разгромила «Монреаль» со счетом 7:1
Хоккей
«Питтсбург» уступил «Оттаве», Малкин отдал голевой пас
Бокс
Уорд призвал Мэйвезера не становиться очередным критиком
Хоккей
День в истории. Николаю Хабибулину – 44!
все новости
Кубок африканских наций
Кубок африканских нацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости