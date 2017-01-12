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Порридж вместо овсянки

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Порридж вместо овсянки
Источник: «Советский спорт»

Член сборной России Вячеслав Соколов рассказывает, чем занимаются легкоатлеты во время вынужденного отлучения от спорта.

7 января в Екатеринбурге стартовал первый этап Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА.

Идея подобного тура уже давно приходила в голову многим людям, от чиновников до спортсменов. Честно признаюсь, и я мечтал о том, что вот «грянет гром» и летом у нас будет возможность посоревноваться с сильными соперниками (в том числе из-за границы) не только на Мемориале братьев Знаменских или «Московском Вызове». Я представлял себе, что появятся крупные старты в таких легкоатлетических городах, как Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Челябинск, Волгоград и тот же Екатеринбург, и что жители этих городов смогут поболеть за своих земляков, соревнующихся с лучшими атлетами страны и сильными спортсменами из-за рубежа. Мне казалось, что отсутствие подобных стартов, которых «пруд пруди» во Франции, Германии, Италии или Испании, во многом объясняет тот факт, что у нас невысокий уровень результатов во многих видах. Хотя на чемпионатах Европы или мира (можно сказать, при полном отсутствии таких соревнований) мы впереди Европы всей.

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Но шли года, и ничего не менялось. То «мало денег», то на повестке дня совсем другие задачи, то невозможно найти «места в календаре».  И тут на нас «свалилось» это самое отстранение. Для всех лидеров и не только для них больше нет возможности съездить на какой-нибудь внешний «местечковый» старт (с участием 3-4 человек уровня чемпионата мира в каждой дисциплине) и показать там результат, а уж о «Бриллиантовой лиге» и вовсе приходится забыть. Прошел год, и руководству нашей федерации пришла в голову мысль провести первый зимний легкоатлетический тур.

Расстраивает только то, что все старты в новом отечественном новом туре существовали и в прошлом, причем в том же виде, с теми же дисциплинами и с финалом в рамках чемпионата России, куда и так (если ты не бросил легкую атлетику) приезжают все.

Иными словами, идея в умах нашей ВФЛА есть – идея хорошая, но что-то реально новое пока появляться не собирается. То ли опять все упирается в более важные проблемы во время «отстранения», то ли просто тяжело, и нет денег нанять людей, которые смогут организовать такую новую серию. Конечно, здорово, что некоторые спортсмены год назад получили выплаты по итогам первого зимнего тура. Однако сумма выплат была в разы меньше, чем та же компенсация олимпийцам, да и никаких дополнительных доходов ВФЛА эта серия не принесла, лишь «головную боль»: как выпросить деньги для призовых у министерства. Увы поддержка атлетов во время нашего отстранения требует поиск дополнительных средств. А организаторы зимних турниров как с трудом искали рубли для проведения соревнований, так и продолжают это делать. И, к сожалению, я все чаще читаю в социальных сетях о том, что людей больше удивляет сохранение турнира, чем то что некоторые соревнования в новом году уже не состоятся.

И главное, винить во всем этом кого-то конкретно тяжело. Может быть, постепенно все «раскрутится» и будет работать, даже когда нас вернут в семью ИААФ. Но сейчас нам крайне нужны все болельщики на этих стартах, все потенциальные спонсоры и грамотные организаторы во всех крупных атлетических городах страны – все, кто сможет в эти нелегкие дни начать строить что-то новое в нашем виде спорта, не бросив на произвол судьбы все «хорошее старое».

А пока складывается впечатление, что нам на завтрак собираются подать хоть и полезную, однако приевшуюся всем овсяную кашу, под красивым и как бы новым названием «порридж». Но таким путем мы ничего не изменим.

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