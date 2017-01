Русский парень бомбит в Канаде: пять дублей подряд! Кого Брагин не взял на МЧМ

Нападающий клуба Лиги Онтарио «Садбери» Дмитрий Соколов уже пять матчей подряд не забивает меньше двух шайб.

Дмитрий Соколов – воспитанник омского хоккея, а в России играл только в МХЛ за «Омских Ястребов», где за 35 матчей набрал 17 (13+4) очков.

В мае 2015 года форвард переехал в канадскую «Ниагару», а на импорт-драфте CHL его под третьим номером забрал «Садбери». Через год «Миннесота» под 196-м номером выбрала Соколова уже на главном драфте НХЛ. После одного сбора с основной командой Соколов снова отправили в «Садбери», там он играет до сих пор. Говорят, у форварда были проблемы с лишним весом, которые и смутили клуб НХЛ.

Сезон в CHL у Дмитрия получается великолепный: 44 (32+12) очка в 37 матчах. В последних пяти встречах Соколов и вовсе делает по дублю. Такая результативность в начале года помогла Соколову выйти на третье место в списке снайперов всей лиги. До лидера всего два очка, догнать можно уже в следующем матче.

Когда Соколов забивает, его «Садбери» выкладывает в твиттере вот такую гифку.

GOAAAAAAAAAAAL! Sokolov handles Jamieson's rebound perfectly to make it 1-0 with 12 seconds left in the period! pic.twitter.com/yaYRMwU9WK

— Sudbury Wolves (@Sudbury_Wolves) 12 января 2017 г.