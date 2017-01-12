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Русский парень бомбит в Канаде: пять дублей подряд! Кого Брагин не взял на МЧМ

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Русский парень бомбит в Канаде: пять дублей подряд! Кого Брагин не взял на МЧМ

Нападающий клуба Лиги Онтарио «Садбери» Дмитрий Соколов уже пять матчей подряд не забивает меньше двух шайб. 

Дмитрий Соколов – воспитанник омского хоккея, а в России играл только в МХЛ за «Омских Ястребов», где за 35 матчей набрал 17 (13+4) очков.

В мае 2015 года форвард переехал в канадскую «Ниагару», а на импорт-драфте CHL его под третьим номером забрал «Садбери». Через год «Миннесота» под 196-м номером выбрала Соколова уже на главном драфте НХЛ. После одного сбора с основной командой Соколов снова отправили в «Садбери», там он играет до сих пор. Говорят, у форварда были проблемы с лишним весом, которые и смутили клуб НХЛ. 

Сезон в CHL у Дмитрия получается великолепный: 44 (32+12) очка в 37 матчах. В последних пяти встречах Соколов и вовсе делает по дублю. Такая результативность в начале года помогла Соколову выйти на третье место в списке снайперов всей лиги. До лидера всего два очка, догнать можно уже в следующем матче. 

Когда Соколов забивает, его «Садбери» выкладывает в твиттере вот такую гифку.

А вот так Соколов исполняет буллиты.

🚨🚨🚨

Видео опубликовано Dmitry Sokolov (@sokol17)

– Мы посмотрели в деле на Соколова и Попугаева, им пока рановато играть на МЧМ, – говорил перед мировым первенством Брагин, который отказался от приглашения Соколова. Может, Брагина не порадовал показатель полезности форварда, сейчас он у него «-17».

Соколову всего 18, поэтому его результативность сейчас – рост шансов выступить на МЧМ-2018.

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