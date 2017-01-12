«Число подозрительных матчей растет». Доказательства коррупции в цифрах

Грек Якупович - один из тех, кому грозит пожизненная дисквалификация Источник: Официальный сайт Александроса Якуповича

Организация, отвечающая за борьбу с договорными матчами в теннисе, отчиталась о работе в 2016-м: в теннисе немало проблем.

7 игроков были подвергнуты санкциям после дисциплинарных расследований Tennis Integrity Unit (TIU) – организации, созданной для борьбы с теннисными договорняками. Два теннисиста пытаются оспорить решения в CAS. Один уже получил пожизненную дисквалификацию – 21-летний Джошуа Четти из ЮАР. Другие игроки – это представители Таиланда, Болгарии, Франции, Мексики, Польши и Греции.

4 арбитра уличены в коррупции, это одно из самых значительных достижений. Речь о судьях из Турции и Узбекистана. Узбекистанцы Шерзод Хасанов и Архип Молотягин передавали информацию с кортов по мобильным телефонам третьи лицам, а также проводили махинации с протоколами встреч. Похожими манипуляциями занимались турки Серкан Аслан и Мехмет Улькер. ITFсообщала, что они, к примеру, на своих устройствах выставляли фиктивный счет «ровно» во время матчей. Все это, разумеется, происходило на играх низшего уровня.

292 сообщения о подозрительных матчах получила организация в 2016 году. Отправить такие может любой желающий через мобильное приложение TIU – оно переведено на шесть языков, в том числе на русский. В прошлом году сообщений о подозрительных встречах было 246.

8 предупреждений TIU пришли по поводу игр на высшем уровне. 3 матча – на турнирах «Большого шлема», 2 – в ATP-туре и 3 – в WTA-туре. Остальные игры – это челленджеры и фьючерсы.

Статистика подозрительных матчей в 2016 году

$3 230 000 получит организация в 2017-м году, этот бюджет почти на миллион больше, чем в прошлом году.

Что за организация это выяснила?

В 2008 году ITF, ATP, WTA и турниры «Большого шлема» создали Tennis Integrity Unit (TIU). Цель проста – не дать коррупции проникнуть в теннис. В начале прошлого года организацию серьезно критиковали в СМИ: BBC и BuzzFeed News выпустили совместное расследование. Там, например, анонимный теннисист и тренер сообщали, что в последние 10 лет 16 игроков, в разное время входивших в топ-50, подозревались в причастности к договорным матчам. А в TIU якобы все знали, но бездействовали.

– 2016-й год был сложным для чистоты нашего спорта. TIU стал объектом серьезных нападок СМИ во время AustralianOpen. Это поставило вопрос о ее эффективности, – рассказывает Филипп Брук, руководитель Tennis Integrity Board – организации, которая наблюдает за TIU.

Для расследования чистоты работы TIU создали независимую группу, которая представит расследование работы организации весной. Брук заявил, что они ждут результатов с нетерпением, чтобы принять во внимание все рекомендации.

Несмотря на жесткую критику, организация продолжила работать. 2016-й стал самым успешным для нее – это подтверждают цифры из доклада по итогам года. Кстати, это первый такой доклад организации за время работы.

– Информация, которую мы в течение года получали от партнеров из индустрии ставок, подтверждала: число подозрительных матчей на низших уровнях профессионального тенниса растет. Это не означает подтверждения коррупции, но становится индикатором для расследования TIU, – говорит Брук.