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Сможет ли «КАМАЗ-мастер» сохранить лидерство? Главное о 10-м этапе «Дакара»

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сможет ли «КАМАЗ-мастер» сохранить лидерство? Главное о 10-м этапе «Дакара»
Источник: «КАМАЗ-Мастер»

«Советский спорт» рассказывает о главных интригах десятого этапа ралли-марафона «Дакар».

В 15:40 по московскому времени стартуют грузовики на десятом этапе ралли-марафона «Дакар».

По дороге из аргентинского города Челесито в Сан-Хуан гонщикам предстоит пройти около 751 километр, 423 из которых спецучасток.

«Руки, плечи и ноги гонщиков пройдут очень тяжелое испытание, особенно во время длинного участка в самом начале гоночного этапа. Ближе к финишу спецучасток становится более гладким, но тонкости навигации не терпят ни малейшей ошибки, за которые придется дорого заплатить», - так описывает этап официальный сайт «Дакара».

Маршрут 10-го этапа «Дакара»
Маршрут 10-го этапа «Дакара»

Главная интрига для россиян — смогут ли экипажи «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева сохранить лидерство в общем зачете, ведь им на пятки наступает голландец из «Ивеко» Жерар де Рой, отстающий всего на две минуты 20 секунд. На 10-й строчке генеральной квалификации с отставанием в два часа десять минут расположился экипаж Айрата Мардеева. Двумя строчками ниже Антон Шибалов (+02:34.45).

Еще одна интрига притаилась в классе квадроциклов, где лидирует россиянин Сергей Карякин, а в шести минутах 57 секундах располагается француз Аксель Дютри и всего в десяти минутах чилиец Игнасио Касале, пришедший первым на восьмом этапе.

Двое россиян выйдут на старт в классе мотоциклов это Александр Иванютин, занимающий в общем зачете 30-е место с отставанием три часа 45 минут и Анастасия Нифонтона (91-е место, +11:10.29).

Дакар
Общий зачет

Перед 10-м этап
Мотоциклы

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») – 22:01.08
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +00:20.58
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +00:22.16
...31. Александр Иванютин (Россия, Хускварна») +03:45.53
...84. Анастасия Нифонтова (Россия, Хускварна») +11:10.29

Квадроциклы

1. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха») – 27:45.50
2. Аксель Дютри (Франция, «Ямаха») +00:06.57
3. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +00:10.19

Грузовики

1. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ-мастер») – 17:52.10
2. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, ««КАМАЗ-мастер») +00:01.46
3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «Ивеко») +00.02.20
…10. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ-мастер») +02:10.29
...12. Антон Шибалов / Иван Романов / Роберт Аматыч (Россия, ««КАМАЗ-мастер») +02:34.45

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