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Олейник и Смоляков — в бой! Все о турнире UFC Fight Night 103

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олейник и Смоляков — в бой! Все о турнире UFC Fight Night 103

В ночь с воскресенья на понедельник состоится первый турнир UFC в 2017 году. Бои пройдут в Аризоне (США), главным поединком станет противостояние перспективного бойца из Мексики Яира Родригеса и ветерана ММА Би Джей Пена. В рамках UFC Fight Night 103 проведут схватки два российских тяжеловеса: опытнейший Алексей Олейник и амбициозный Дмитрий Смоляков.

ЧТО СМОТРЕТЬ

Как обычно, любой турнир по ММА состоит из трех частей: предварительные поединки, основнои бои и главное противостояние дня.

Первый бой турнира начнется в понедельник в 2:15 по московскому времени и откроет бойцовский вечер противостояние Дмитрия Смолякова и Сириля Аскера. Оба спортсмена свои предыдущие бои проиграли, поэтому неудачник этого противостояния рискует вылететь из организации.

Боем Фрэнки Саенц — Августо Мендес завершится программа предварительных боев. А вот перед этой схваткой в октагон выйдет Алексей Олейник. Его соперником будет чех Виктор Пешта. Приблизительно бой начнется около 5:00 мск. Алексей свой предыдущий поединок проиграл Даниэлю Омельянчуку. А вот Пешта уступил в двух схватках кряду. Если он проиграет и россиянину, то точно UFC отпустит его на все четыре стороны.

Основные поединки стартуют в 6:00, а главный бой вечера начнется ориентировочно в 7:30. Однако, не стоит забывать, что время начала боев зависит от продолжительности предыдущих схваток.

Яир Родригес — Би Джей Пенн

Мы ждем увидеть противостояние молодости и опыта. В США не верят в то, что Пенн после долгого простоя сможет вернуться на свой прежний уровень. Тем более соперник у него из топ-10 — молодой и дерзкий мексиканец.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

На телеканале «Матч ТВ» турнир показан не будет. Даже «Боец» решил не показывать поединки. Однако, не стоит переживать. Большинство фанатов ММА давно уже смотрят зарубежные турниры через интернет. Осталось найти стримеров. Есть еще один способ, платный. Вы можете приобрести подписку на канал UFC Fight Pass.

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА

Предварительный кард 

Дмитрий Смоляков (8-1) - Сириль Аскер (7-2)
Боян Михайлович (10-4) - Йоаким Кристенсен (13-4)
Уолт Харрис (8-5) - Чейз Шерман (9-2)
Джослин Джонс-Лайбаргер (6-3) - Нин Ансарофф (6-5)
Девин Пауэлл (8-1) - Драккар Клос (6-0-1)
Тони Мартин (10-3) - Алекс Уайт (11-2)
Алексей Олейник (50-10-1) - Виктор Пешта (10-3)
Фрэнки Саенц (11-4) - Августо Мендес (5-1)

Основной кард

Джон Морага (16-5) - Серхио Петтис (14-2)
Курт МакГи (19-5) - Бен Сондерс (19-7-2)
Джо Лоузон (26-12) - Марчин Хелд (22-5)

Главный бой

Яир Родригес (8-1) - Би Джей Пенн (16-10-2)

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